La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú

Intenso momento durante el pesaje oficial de La Velada del Año. Edu Aguirre (71.3 kg) y Gaston Edul (73.8 kg) se enfrentan en un cara a cara lleno de tensión antes de su esperado combate. Video: X La Velada del Año 6

La sexta edición del evento de boxeo entre creadores de contenido llega este sábado 25 de julio con diez combates, artistas de talla internacional y una transmisión gratuita desde el Estadio La Cartuja de Sevilla que los fanáticos peruanos pueden seguir desde el mediodía.

El recinto sevillano vuelve a ser el epicentro del entretenimiento digital en español. La Velada del Año 6, el megaevento de boxeo organizado por el streamer vasco Ibai Llanos, llega hoy sábado con la cartelera más amplia de su historia: diez combates, cinco de ellos femeninos, y un cartel musical que incluye a Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA y el dúo Lucho RK & La Pantera.

PUBLICIDAD

La edición anterior reunió a más de 80 mil personas en las gradas del mismo estadio y a millones de espectadores en plataformas digitales. Desde Perú, el acceso al evento es gratuito. La transmisión arranca a las 12:00 m. (hora peruana) a través de los canales oficiales de Llanos en Twitch (twitch.tv/ibai) y YouTube. Como novedad de esta edición, el evento también se emitirá por TikTok LIVE. No se requiere suscripción ni pago alguno para seguir la señal en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Los diez combates de la noche, uno a uno

La cartelera oficial de ‘La Velada del Año 6’ presenta diez duelos entre streamers, influencers, músicos y periodistas:

El primero enfrenta a Fabiana Sevillano, influencer de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), contra la streamer colombiana Valeria La Parce. Sevillano llega con confianza al ring: “Cuando gane La Velada, porque yo creo que voy a ganar La Velada y yo me hablo así todos los días, cuando lo gane va a ser como siguiente cosa”, declaró en el pódcast ‘Acento Noor’.

PUBLICIDAD

La Parce ganó por decisión divida, y selló su victoria con lágrimas y un abrazo a Sevillano.

Ibai Llanos presenta la guía completa de La Velada del Año VI. Descubre las fechas, los horarios para todos los países, el orden exacto de los combates, los artistas invitados y dónde seguir en directo el evento más esperado del año. Video: Instagram Ibai Llanos

El segundo combate femenino enfrenta a Clersss (Clara Merino), creadora de contenido de humor con más de 2,2 millones de seguidores en TikTok, contra Natalia MX, figura de la Queens League Américas.

En el tercer duelo, el periodista español Edu Aguirre, conocido por el programa ‘El Chiringuito de Jugones’, se medirá al periodista argentino Gastón Edul en un combate que los propios protagonistas han querido cargar de simbolismo futbolístico: Aguirre es defensor de Cristiano Ronaldo; Edul, de Lionel Messi. Ambos acordaron pelear en 74 kilogramos, y Edul llegó a proponer, sin éxito definitivo, subir al ring sin casco.

PUBLICIDAD

Edu Aguirre y Gaston Edul se enfrentan cara a cara durante el pesaje oficial de La Velada del Año 6 en Sevilla, con sus pesos registrados en pantalla.

El cuarto combate enfrenta a Marta Díaz contra Tatiana Kaer, quien acumula 19 millones de seguidores en TikTok. Díaz estuvo a punto de participar en una edición anterior, pero una grave lesión de rodilla la alejó de los gimnasios durante nueve meses. El quinto duelo es Viruzz contra el argentino Gero Arias: el español regresa por quinta vez al evento de Llanos, mientras que Arias viene de ganar un torneo similar en Latinoamérica.

El sexto combate enfrenta a Alondrissa (Puerto Rico) contra Angie Velasco (Argentina), dos amigas que dejarán la amistad fuera del ring. El séptimo es el más atípico de la noche: el rapero alicantino Kidd Keo contra el argentino Lit Killah en un duelo entre exponentes del trap. El octavo, considerado el main event femenino, es el regreso de Samy Rivers y Roro, con una historia de fondo que estuvo a punto de cancelar el combate.

PUBLICIDAD

Momento de máxima tensión en el pesaje oficial de La Velada del Año. Tanto Rivers como Roro marcan exactamente 50.6 kg en la báscula, prometiendo un combate increíblemente igualado. Mira su intenso cara a cara antes de la gran noche. Video: X La Velada del Año 6

El noveno enfrenta a Plex (Daniel Alonso) contra el salvadoreño Fernanfloo, dos referentes de YouTube de distintas generaciones. Aitana, pareja de Plex, estuvo presente en el evento y le dedicó palabras de aliento en redes: “Mucha suerte, mi amor. Te quiero y te admiro”. El décimo y último combate, el main event de la noche, es IlloJuan contra TheGrefg.

IlloJuan llega tras vencer a Westcol en 2025; TheGrefg busca su primera victoria en el evento. La cantante Lola Índigo, pareja de IlloJuan, le dedicó un mensaje público días antes: “Ha sido increíble estar a tu lado, verte crecer y trabajar en ti mismo con tanta disciplina y tanto amor. Tienes el corazón más grande del mundo. Estoy muy, muy, muy orgullosa de ti”.

PUBLICIDAD

La polémica del pesaje: Rivers rechazó el casco de Roro y el combate estuvo a punto de cancelarse

El momento más tenso de la jornada previa no ocurrió en el ring, sino en el pesaje oficial celebrado el viernes 24 de julio. Samy Rivers, la streamer mexicana, se negó a pelear contra Roro al descubrir que la española utilizaría un modelo de casco diferente al estándar ofrecido a todos los participantes. El protector de Roro resultaba notablemente más robusto y resistente, lo que la mexicana interpretó como una desigualdad de condiciones.

La mexicana no quiere combatir contra RoRo si porta dicha careta en La Velada del Año 6 (Captura de pantalla )

El equipo de Roro explicó que el uso de ese casco especial respondía a una operación de nariz realizada aproximadamente un año antes, y que dicha condición médica había sido establecida como requisito indispensable desde el inicio para aceptar el combate. La tensión escaló al punto de que el enfrentamiento quedó momentáneamente en duda y obligó a Ibai Llanos a negociar fuera de cámaras.

PUBLICIDAD

Finalmente, Roro aceptó realizar modificaciones a su casco, y Rivers dio su conformidad para subir al ring. El combate está confirmado. La rivalidad entre ambas tiene antecedentes: semanas atrás, Rivers publicó un video en el que reaccionaba al entrenamiento de Roro con monjes shaolín, con comentarios que la comunidad leyó como una primera provocación.

En el cara a cara previo al evento, organizado por Llanos, Roro superó a Rivers en las tres mediciones de potencia de golpe contra el saco, con marcas de 2.767, 2.766 y 2.815. Rivers, por su parte, llega con experiencia: ya participó en la tercera edición del evento y actualmente preside Pio FC en la Kings League.

PUBLICIDAD

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos se celebra este 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla con diez combates y artistas internacionales.

El homenaje a Gaspi: la comunidad recuerda al creador argentino fallecido en junio

Antes de que comenzaran los combates, la transmisión oficial de ‘La Velada del Año 6’ reservó un espacio para honrar la memoria de Gaspi, el creador de contenido argentino fallecido en junio de 2026. El homenaje incluyó un montaje audiovisual que repasó su paso por ‘La Velada del Año 5’, donde perdió por nocaut técnico en el primer asalto pero se ganó la ovación de los 80.000 espectadores presentes tras bajar más de 20 kilos y transformar radicalmente sus hábitos de vida.

La frase que Gaspi pronunció tras recibir el micrófono al final de aquel combate quedó grabada en la memoria de la comunidad: “La vida es eso que pasa entre una derrota y otra”. El streamer Momo recordó públicamente a Gaspi con profunda emoción, mostrando los guantes que utilizó en su pelea y pidiendo que fueran preservados en un museo.

PUBLICIDAD

Ibai Llanos, por su parte, expresó públicamente su dolor al despedirse de él como una de las personas más genuinas que había conocido. La preparación que exhibió Gaspi para aquella edición —documentada en el formato ‘Camino a la Velada’— se convirtió en uno de los testimonios más recordados del evento.

El entrenador Sergio Bara habla sobre su pupilo Gaspi, mientras se muestra una imagen de archivo de Gaspi celebrando en un ring de boxeo en España.

Los fans inundaron las redes sociales en los días previos a esta sexta edición para exigir un homenaje a su altura, y la producción de Llanos respondió con el video conmemorativo emitido en la previa.

Yandel, Juanes, Bad Gyal y Anuel AA: el cartel musical que acompañará los combates

‘La Velada del Año 6’ no es solo boxeo. Entre combate y combate, el Estadio La Cartuja de Sevilla se convierte en escenario de conciertos en vivo con un cartel de cinco artistas de alcance internacional que promete mantener la energía del estadio durante toda la jornada.

Yandel encabeza la lista de confirmados. El puertorriqueño, referente del reguetón desde sus años junto a Wisin, llega al evento de Ibai Llanos como uno de los nombres de mayor peso en la noche. Le sigue Juanes, el colombiano que desde hace más de dos décadas es uno de los rostros más reconocibles del rock y el pop latino a nivel global.

Los artistas invitados para la Velada del Año VI (X)

El trap tiene representación doble: La Pantera y Lucho RK unirán fuerzas en una actuación conjunta para reafirmarse como referentes del género en el panorama en español. Bad Gyal, la artista catalana que se consolidó en el circuito urbano desde su debut con ‘Pai’ en 2016, también forma parte del cartel. Cierra la lista Anuel AA, que repite presencia en el evento tras una edición anterior y mantiene su posición como una de las figuras más influyentes del trap y el reguetón actuales.

Las actuaciones se intercalarán entre los combates a lo largo de toda la jornada, con la promesa de invitados sorpresa, posibles colaboraciones espontáneas y presentaciones inéditas que solo podrán verse en directo. La producción ha adelantado que el despliegue escenográfico apunta a superar el de ediciones anteriores, con un montaje técnico diseñado para una audiencia tanto presencial —más de 80.000 personas en las gradas— como global a través del streaming.