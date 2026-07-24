Mayra Couto exige justicia para su amiga Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’: “No es justo, quiero volver a verte”

Mientras el principal sospechoso permanece detenido y acogido al derecho al silencio, la Policía y el Ministerio Público continúan realizando diligencias para esclarecer el caso. ATV/ En otra cancha.

Mayra Couto exigió justicia por la muerte de su amiga Raiza Joselyn Martínez Ccopa, conocida como ‘La Chocolatita’, y la despidió con un mensaje cargado de dolor.

La actriz, recordada por su papel como Grace en 'Al Fondo Hay Sitio’, se pronunció en redes sociales tras conocerse que la creadora de contenido fue hallada sin vida en una vivienda del distrito de La Molina, en circunstancias que aún son materia de investigación.

“Que todos sepan que eres amiga mía, que todos sepan de tu bondad, de tu sensibilidad. Que todos sepan que tú me apoyaste siempre que lo necesité. Que sepan lo mucho que te admiro por salir adelante y ayudar a todos los que querías. No es justo. Quiero volver a verte, reírnos juntas y que nada de esto sea verdad. Por favor, que Dios permita que se haga justicia”, escribió la actriz en sus redes sociales.

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El mensaje, difundido en Instagram, no solo funcionó como despedida, sino como un pedido directo para que el caso sea esclarecido y no quede impune.

Mayra Couto publicó una carta de despedida para Raiza Martínez y exigió justicia por su muerte.

El mensaje de Mayra Couto: “No es justo, quiero volver a verte”

Couto sorprendió a sus seguidores al publicar una carta dirigida a Raiza, con frases que dejan ver el nivel de cercanía y el impacto emocional de la noticia. En su publicación, la actriz destacó la “bondad”, “sensibilidad” y el apoyo que, según dijo, recibió de su amiga en momentos difíciles.

“Que todos sepan que tú me apoyaste siempre que lo necesité”.

La actriz también remarcó su admiración por la forma en que Raiza salió adelante y por el apoyo que brindaba a las personas que quería.

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“Que sepan lo mucho que te admiro por salir adelante y ayudar a todos los que querías”.

El cierre del mensaje fue una súplica: que se haga justicia. “No es justo. Quiero volver a verte, reírnos juntas y que nada de esto sea verdad. Por favor, que Dios permita que se haga justicia”, escribió.

“No es justo. Quiero volver a verte”, escribió Couto al recordar la cercanía que mantenía con Raiza.

Hallazgo en La Molina: lo que se reportó sobre el caso

La noche del jueves se reportó el hallazgo sin vida de una mujer dentro de una casa en La Molina. Según lo informado, se trató de Raiza Joselyn Martínez Ccopa, de 34 años, conocida públicamente como ‘La Chocolatita’.

Se indicó que la dueña del inmueble descubrió el cuerpo dentro de un cuarto de la residencia y acudió a la comisaría del sector para presentar la denuncia correspondiente. También se señaló que, al llegar los efectivos, el cadáver permanecía en el dormitorio.

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El caso causó conmoción entre usuarios y seguidores de la joven en plataformas digitales.

Hallan muerta a Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, influencer relacionada con Pedro Aquino. Captura: Magaly Tv La Firme.

Un detenido y el nombre del caso: primeras diligencias

Tras las primeras indagaciones, Óscar Arias Muñoz, hijo de la propietaria de la vivienda, fue detenido. Según la Policía, fue intervenido como sospechoso en la investigación por el presunto homicidio de Raiza Joselyn Martínez Ccopa. La intervención, según se informó, se realizó luego de recoger testimonios en el entorno familiar de la vivienda ubicada en La Planicie.

En otra reconstrucción de los hechos, se indicó que la propietaria del inmueble, Zelma Muñoz, denunció el hallazgo tras encontrar a la modelo en el suelo de la habitación de su hijo.

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Caso ‘La Chocolatita’: primeras declaraciones del principal sospechoso tras la muerte de Raiza Martínez. Captura: Magaly TV La Firme.

La familia la buscó dos días: el relato sobre la desaparición previa

En un informe posterior, se indicó que la familia de Raiza habría estado buscándola durante dos días porque no contestaba el teléfono. Esa reconstrucción sostiene que, finalmente, “hoy apareció” dentro de la vivienda de Óscar Raúl Arias Muñoz.

“Hemos podido recoger información de personas muy cercanas a su familia que nos han señalado que ella estaba siendo buscada por su familia desde hace dos días, porque no contestaba el teléfono celular. Y hoy apareció dentro de la vivienda de Óscar Raúl Arias Muñoz.”

El testimonio de un familiar reforzó esa versión. Víctor Copa, tío materno de Raiza, afirmó:

“Dos días. Y la persona tiene un día fallecido.”

Denuncia por objetos desaparecidos: “No aparece”

En la misma cobertura, el tío de Raiza expresó preocupación por la supuesta desaparición de pertenencias personales. Según dijo, no se ubicaron dos teléfonos iPhone ni una cartera con documentos.

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“Mi sobrina ha tenido dos iPhone... sus teléfonos y su cartera que tenía su documento. No aparece.”

Sin embargo, se aclaró que, de acuerdo con el parte policial, el Documento Nacional de Identidad (DNI) sí habría sido encontrado dentro de una cartera roja ubicada en la habitación. Aun así, el familiar insistió en que los celulares seguían sin aparecer.

“La Chocolatita”: quién era y por qué su nombre era conocido

Raiza Martínez se desarrolló en el ámbito del modelaje y la creación de contenido para adultos. Según se indicó, producía videos de baile y entretenimiento para sus seguidores en plataformas digitales como Onlyfans.

Su nombre también se hizo conocido en el mundo del espectáculo por haber sido captada con el futbolista Pedro Aquino, hecho que alimentó su presencia en programas de espectáculos. También se mencionó que, en 2024, fue vinculada al actor argentino Julián Zucchi, quien admitió conversaciones de contenido subido de tono con la modelo.

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Más allá de los titulares y la exposición mediática, el mensaje de Mayra Couto apuntó a una dimensión íntima: la pérdida de una amiga cercana y el reclamo de que se esclarezca lo ocurrido.

Rayza Martínez, conocida como La Chocolatita, fue encontrada sin vida.