EsSalud presenta a “Shany”, el robot con IA que ayuda a reducir la ansiedad en niños con cáncer y otras enfermedades

El Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó a “Shany”, un robot interactivo con inteligencia artificial diseñado para fortalecer la atención humanizada de niños hospitalizados en los servicios de Oncología y Hematología Pediátrica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Esta innovación busca contribuir a la reducción de la ansiedad y depresión en pacientes pediátricos que atraviesan tratamientos médicos complejos.
La iniciativa forma parte de un plan piloto que incorpora tecnología para mejorar la experiencia hospitalaria de los menores asegurados y sus familias. A través de “Shany”, EsSalud busca brindar un acompañamiento emocional complementario durante la permanencia de los niños en el centro de salud, promoviendo un entorno más cercano y amigable.
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El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, destacó que este desarrollo refleja una visión institucional basada en la innovación y la humanización de los servicios de salud. “Shany representa la visión de una EsSalud innovadora y humana, una institución que desarrolla tecnología propia, basada en evidencia científica y puesta al servicio de quienes más la necesitan”, afirmó.
Robot combina IA y robótica social
“Shany” fue desarrollado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud con el objetivo de fortalecer el cuidado emocional de los niños hospitalizados. El proyecto fue elaborado por un equipo multidisciplinario del Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica del Hospital Rebagliati.
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En su creación participaron médicos, ingenieros, psicólogos, investigadores, físicos y especialistas en inteligencia artificial, innovación y tecnologías sanitarias. La integración de estos conocimientos permitió diseñar una herramienta enfocada en acompañar a los pacientes pediátricos durante sus procesos de recuperación.
El robot incorpora robótica social, inteligencia artificial conversacional, síntesis de voz y expresiones audiovisuales, herramientas que permiten mantener conversaciones naturales con los menores dentro de un entorno seguro y supervisado. De esta manera, busca generar una interacción más cercana y contribuir al bienestar emocional de los pacientes.
“Shany” cumple estándares científicos
El desarrollo del robot atravesó un proceso progresivo de innovación e investigación, cumpliendo con criterios científicos, éticos y regulatorios antes de su implementación. EsSalud indicó que se trata de un prototipo funcional de robótica social e inteligencia artificial desarrollado por profesionales de la propia institución.
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La iniciativa obtuvo en 2025 el registro de propiedad intelectual otorgado por la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, reconocimiento que protege el desarrollo tecnológico creado por el equipo encargado del proyecto.
Con el inicio de su implementación en julio de 2026 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, EsSalud busca evaluar el impacto de “Shany” en la atención pediátrica y fortalecer nuevas estrategias que permitan mejorar la estancia hospitalaria de los niños que reciben tratamiento contra el cáncer u otras enfermedades. “Shany representa la visión de una EsSalud innovadora y humana, una institución que desarrolla tecnología propia, basada en evidencia científica y puesta al servicio de quienes más la necesitan”, afirmó.
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