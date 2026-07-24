Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

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Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada Se inicia la segunda jornada con choques cruciales en la lucha por el título nacional: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal tuvieron buen arranque, y buscarán mantener la buena racha

Partidos de hoy, viernes 24 de julio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada presenta duelos emocionantes: Universitario recibirá a Cusco FC en el Monumental, Perú saldrá por su primer triunfo ante Bolivia en la Copa Sudamericana de Vóley, y mucho más

Programación de la fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV Se inicia la última jornada de la fase de grupos que definirá los clasificados a las semifinales: Perú irá por su primera victoria ante Bolivia, Argentina se medirá con Colombia, y mucho más

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos Universitario y Cusco FC abrirán la segunda jornada con un partidazo en Ate, Sporting Cristal visitará a Melgar en Arequipa y Alianza Lima hará lo suyo con Comerciantes Unidos en Cutervo