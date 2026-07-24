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Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El bloque nacional intentará lavarse la cara en el cierre de su serie. Sin opciones de clasificar a la instancia decisiva, solo queda conseguir un triunfo por el honor. Sigue las incidencias del juego

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07:30 hsHoy

¡Tarde de juego! Perú se mide contra Bolivia por la última fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El triunfo es obligatorio para evitar el último lugar.

07:30 hsHoy

¿Cómo llega Perú?

Perú ha demostrado un rendimiento deplorable en su andadura en el Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Su debut contra Chile acabó en una derrota dolorosa, que concentró la crítica general en las labores técnicas de Antonio Rizola.

La crisis se acentuó con la caída categórica a manos de una Brasil que durante el trámite exhibió mayores galones para sacar adelante el lance que acabó con las aspiraciones de las locales para seguir en carrera por el título continental.

El cuadro peruano cayó 25-30 en el tercer set y las brasileñas se quedaron con el partido - Crédito: Latina.
07:30 hsHoy

¿Cómo llega Bolivia?

El curso de Bolivia fue un fiasco absoluto. En su aparición inicial fue aplastado con demasiada contundencia por Brasil, que se apunta a ser candidato a la corona de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, y en la siguiente fecha hincó la rodilla ante Chile.

Al sexteto altiplánico le queda un choque final en el Grupo A y será contra Perú, dueño de casa. Aunque sobre la marcha ambos elencos están muy venidos a menos, la ‘bicolor’ presenta una mejor estructura en cuanto a jugadoras y dinámica.

07:30 hsHoy

Perú vs Bolivia: canal TV del partido

El duelo podrá verse en directo por la señal abierta de Latina Televisión, así como a través de su página web y aplicación móvil sin costo. La cobertura digital se amplía con la propuesta de Infobae Perú, que ofrecerá información en tiempo real: desde la previa, el desarrollo minuto a minuto, hasta las jugadas clave, el resultado, las declaraciones de las protagonistas y la tabla de posiciones del torneo.

07:30 hsHoy

Perú vs Bolivia: horario del partido

El inicio está fijado para las 18:15 horas de Perú (19:15 horas de Bolivia), aunque el horario podría sufrir una ligera variación debido a la duración de los partidos programados previamente. El escenario será el Coliseo Eduardo Dibós, donde ambas selecciones intentarán lucir su mejor rostro para evitar el sótano de la serie.

07:30 hsHoy

Perú por un cierre de serie decoroso

Eliminado de manera inobjetable del circuito, Perú tendrá una última evaluación en su serie cuando se mida contra Bolivia. El objetivo no solo será ganar, también hacerlo con una buena ventaja que convenza al público de una recuperación toda vez que así sea evite el bochornoso último lugar.

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