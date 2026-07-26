Perú

Fiestas Patrias 2026: Miraflores sorprende con feria de postres históricos y pan artesanal en concurrida zona

El distrito limeño reúne reposteros de todo el país en un evento gastronómico que rescata recetas tradicionales y panes regionales, invitando a recorrer la historia del Perú a través de sus sabores

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Día Dulce Peruano - postres - Perú - historia -25 abril
Explorando el dulce legado de culturas milenarias, redescubre cómo los Andes dieron inicio a una tradición repostera que hoy en día vibra con innovación. (Andina)

En cada Fiestas Patrias, la ciudad de Lima se transforma en un escenario de encuentro, memoria y celebración. Las calles se visten de rojo y blanco, mientras familias y turistas buscan espacios donde rendir homenaje a la identidad nacional.

Este año, en el corazón de Miraflores, la tradición se vive a través de la Feria de Postres y Panes Patrios, instalada en el pasaje Porta, frente al Parque Kennedy, del 26 al 29 de julio.

El evento, organizado por la asociación Dulce Perú, reúne a 26 maestros reposteros y panaderos de la costa, sierra y selva. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., los asistentes pueden recorrer puestos repletos de dulces tradicionales y pan artesanal, mientras la música criolla en vivo acompaña la experiencia. Según los organizadores, la feria “busca rescatar los sabores que marcaron la historia del Perú” y brindar una alternativa para disfrutar el feriado en familia.

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Una analogía habitual describe la gastronomía peruana como un puente entre generaciones. En la época de la Independencia, los pregoneros recorrían las calles de Lima anunciando sus postres, y los dulces acompañaban los festejos por la República naciente.

Hoy, la feria recrea ese ambiente, invitando a degustar preparaciones como el ranfañote, elaborado con pan, chancaca, queso y nueces, considerado uno de los postres más antiguos del país.

Entre las propuestas figuran el arroz con leche de convento, la mazamorra morada, el arroz zambito, la bola de oro, los guargüeros, el frejol colado, el budín de Chancay y el emblemático turrón de Doña Pepa.

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Los picarones, fritos y bañados en miel de frutas, y una selección de panes regionales como la Tanta Wawa, el pan Chapla de Ayacucho, el pan Chuta y opciones con kiwicha y siete semillas, completan la oferta.

A la par de los dulces, la feria permite acompañar la degustación con chocolate artesanal y cafés de especialidad de Cusco y Cajamarca. Todo, en un ambiente donde la música criolla y las danzas típicas realzan la experiencia.

¿Cultura o comida?: Esto es lo que prefieren los turistas extranjeros en el distrito más visitado del Perú
Los resultados del perfil del turista extranjero evidencian el fuerte atractivo de la cultura, la historia y la comida local en Miraflores, donde sitios como la Huaca Pucllana y el Parque Kennedy encabezan la lista de visitas obligadas. - Municipalidad de Miraflores

Valor cultural de los postres peruanos

El papel de los postres peruanos trasciende el gusto. Según el Instituto Nacional de Cultura, la cocina peruana fue reconocida en 2007 como Patrimonio Cultural de la Nación, por ser una expresión que fortalece la identidad nacional y promueve la cohesión social. Los postres que se ofrecen en la feria cuentan historias de migraciones, celebraciones y familias que transmiten recetas de generación en generación.

El turrón de Doña Pepa, por ejemplo, tiene sus raíces en la época colonial y es inseparable de las festividades del Señor de los Milagros. “Este dulce, compuesto por bastones de masa de anís cubiertos con miel de chancaca y decorados con grageas, forma parte de nuestra herencia”, explican desde Dulce Perú.

La mazamorra morada, elaborada con maíz morado, frutas secas y especias, destaca por su color y textura. En combinación con el arroz con leche, forma el clásico dúo que acompaña las celebraciones familiares. El King Kong de manjar blanco, originario de Lambayeque, se distingue por sus capas de masa intercaladas con manjar, pasta de piña y maní.

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