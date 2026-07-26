Fiestas Patrias 2026: Miraflores sorprende con feria de postres históricos y pan artesanal en concurrida zona

En cada Fiestas Patrias, la ciudad de Lima se transforma en un escenario de encuentro, memoria y celebración. Las calles se visten de rojo y blanco, mientras familias y turistas buscan espacios donde rendir homenaje a la identidad nacional.
Este año, en el corazón de Miraflores, la tradición se vive a través de la Feria de Postres y Panes Patrios, instalada en el pasaje Porta, frente al Parque Kennedy, del 26 al 29 de julio.
El evento, organizado por la asociación Dulce Perú, reúne a 26 maestros reposteros y panaderos de la costa, sierra y selva. Desde las 9:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., los asistentes pueden recorrer puestos repletos de dulces tradicionales y pan artesanal, mientras la música criolla en vivo acompaña la experiencia. Según los organizadores, la feria “busca rescatar los sabores que marcaron la historia del Perú” y brindar una alternativa para disfrutar el feriado en familia.
PUBLICIDAD
Una analogía habitual describe la gastronomía peruana como un puente entre generaciones. En la época de la Independencia, los pregoneros recorrían las calles de Lima anunciando sus postres, y los dulces acompañaban los festejos por la República naciente.
Hoy, la feria recrea ese ambiente, invitando a degustar preparaciones como el ranfañote, elaborado con pan, chancaca, queso y nueces, considerado uno de los postres más antiguos del país.
Entre las propuestas figuran el arroz con leche de convento, la mazamorra morada, el arroz zambito, la bola de oro, los guargüeros, el frejol colado, el budín de Chancay y el emblemático turrón de Doña Pepa.
PUBLICIDAD
Los picarones, fritos y bañados en miel de frutas, y una selección de panes regionales como la Tanta Wawa, el pan Chapla de Ayacucho, el pan Chuta y opciones con kiwicha y siete semillas, completan la oferta.
A la par de los dulces, la feria permite acompañar la degustación con chocolate artesanal y cafés de especialidad de Cusco y Cajamarca. Todo, en un ambiente donde la música criolla y las danzas típicas realzan la experiencia.
Valor cultural de los postres peruanos
El papel de los postres peruanos trasciende el gusto. Según el Instituto Nacional de Cultura, la cocina peruana fue reconocida en 2007 como Patrimonio Cultural de la Nación, por ser una expresión que fortalece la identidad nacional y promueve la cohesión social. Los postres que se ofrecen en la feria cuentan historias de migraciones, celebraciones y familias que transmiten recetas de generación en generación.
PUBLICIDAD
El turrón de Doña Pepa, por ejemplo, tiene sus raíces en la época colonial y es inseparable de las festividades del Señor de los Milagros. “Este dulce, compuesto por bastones de masa de anís cubiertos con miel de chancaca y decorados con grageas, forma parte de nuestra herencia”, explican desde Dulce Perú.
La mazamorra morada, elaborada con maíz morado, frutas secas y especias, destaca por su color y textura. En combinación con el arroz con leche, forma el clásico dúo que acompaña las celebraciones familiares. El King Kong de manjar blanco, originario de Lambayeque, se distingue por sus capas de masa intercaladas con manjar, pasta de piña y maní.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV
El torneo culminará este domingo 26 de julio con grandes enfrentamientos en el Coliseo Eduardo Dibós. Conoce la agenda deportiva
La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú
El show de creadores de contenido vuelve a Sevilla hoy sábado 25 de julio con su cartelera más grande hasta ahora, invitados musicales de primer nivel y una emisión gratuita por Twitch, YouTube y también TikTok LIVE
Cecilia Tait defiende a las jugadoras peruanas de críticas, pero advierte en Copa Sudamericana: “Si Bolivia nos ganaba, las agarraba a cachetadas”
La ‘zurda de oro’ apuntó sobre el desempeño del equipo peruano en el certamen sudamericano y, además, envió una indirecta a las voleibolistas que decidieron no sumarse a la selección
Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Las dos mejores selecciones del torneo se medirán en el Coliseo Eduardo Dibós por el tan ansiado trofeo. Conoce la programación de este encuentro
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada
Se juega la segunda jornada con choques cruciales en la lucha por el título nacional: Universitario sumó segundo triunfo con Cusco FC y será el turno de Alianza Lima y Sporting Cristal. Conoce cómo se va moviendo las ubicaciones
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD