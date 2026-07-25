Pati Lorena y Pamela López conducirán el espacio digital de la novela ‘Vale Todo’ en YouTube para Panamericana TV

Pati Lorena y Pamela López volverán a coincidir frente a cámaras, esta vez fuera del encierro de 'La Granja VIP Perú’. Ambas fueron anunciadas como conductoras de un espacio digital vinculado a Vale Todo, la novela brasileña que Panamericana TV estrenará este lunes 3 de agosto. La propuesta se emitirá a través del canal oficial de YouTube de Vale Todo Perú e incluirá previa, comentarios en formato react y un post show por cada capítulo.

El nuevo programa apunta a extender la conversación más allá de la televisión: la novela tendrá su emisión en señal abierta y, en paralelo, una cobertura digital con dos figuras que ya generaron titulares por su choque en el reality.

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El espacio digital de “Vale Todo” en YouTube: previa, react y post show

La expectativa por el estreno de Vale Todo también se trasladará al mundo digital. Según el anuncio, desde este lunes 3 de agosto a las 19:00, el canal oficial de YouTube de Vale Todo Perú ofrecerá una cobertura especial que acompañará cada episodio.

El formato está planteado como un acompañamiento completo: “comentarios, previa y post show de cada capítulo”. Es decir, el público podrá seguir la novela y, a la vez, sumarse a una conversación organizada en torno a escenas, personajes y conflictos.

La propuesta busca que los seguidores “vivan la historia más allá de la televisión”, con una dinámica de interacción y análisis capítulo a capítulo, bajo una lógica de comunidad digital.

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Pati Lorena y Pamela López fueron anunciadas como conductoras del programa digital de Vale Todo, una propuesta que acompañará cada emisión con comentarios, previa y post show para el público online.

Pati Lorena y Pamela López, nuevamente frente a frente

Las encargadas de conducir este espacio serán Pati Lorena y Pamela López, exparticipantes de La Granja VIP Perú. El gancho del anuncio no solo está en la novela, sino en el regreso de ambas a un mismo set después de un reality que dejó tensiones visibles.

Según el planteamiento del proyecto, ambas compartirán sus opiniones sobre los “momentos más intensos” de la historia con un estilo “directo y sin filtros”. Con esa promesa, el programa se presenta como un react con personalidad marcada y con el antecedente de una relación pública complicada entre sus conductoras.

Pati Lorena y Pamela López fueron anunciadas como conductoras del programa digital de Vale Todo, una propuesta que acompañará cada emisión con comentarios, previa y post show para el público online.

‘Vale Todo’ llega a Panamericana TV: estreno el lunes 3 de agosto

El estreno de Vale Todo está previsto para este lunes 3 de agosto a las 19:30, como una apuesta de Panamericana TV. La emisión en señal abierta se complementará con el segmento digital en YouTube, que funcionará como una extensión del contenido principal.

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La narrativa promocional se sostiene sobre una pregunta que se repetirá en la cobertura digital: “¿VALE TODO PARA TRIUNFAR?”. Esa consigna está planteada como eje para comentar las decisiones de los personajes y el desarrollo de los conflictos a lo largo de la novela.

Los antecedentes polémicos entre Pati Lorena y Pamela López

El anuncio del programa llega con un antecedente inevitable: Pati Lorena y Pamela López han protagonizado cruces públicos tras su paso por 'La Granja VIP Perú’. En el material compartido, se recuerda que “recientemente no han tenido una buena relación” y que este nuevo proyecto las pondrá, otra vez, en dinámica de intercambio directo.

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En ese marco, se repasan declaraciones previas que muestran la tensión entre ambas. Pamela López, consultada por la prensa durante un evento organizado por su club de fans Las KittyPams, optó por minimizar a su excompañera y cortar el tema con frases tajantes.

“Esa mujer no le voy a dar lo que ella busca, no le voy a contestar, simplemente no existe. Las únicas personas que existen son las que me quieren, me han respaldado y de verdad qué patética la señora”, manifestó.

También insistió en que ya no quiere alimentar la polémica: “Yo ya volteé la página, hablo de mí, de mis cosas, de mi vida y de mis hijos. Yo sé que quiere que le conteste, pero no”, sentenció.

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En medio del exitoso encuentro con su club de fans, Pamela López aprovechó para responder a Pati Lorena con una contundente frase: "Simplemente no existe". La exproductora no tardó en advertir sobre las consecuencias de hablar del reality. Tiktok.

La respuesta de Pati Lorena y la advertencia sobre una cláusula

Del otro lado, Pati Lorena respondió con un foco distinto: la supuesta confidencialidad firmada por los participantes del reality. En su versión, ese documento limitaría declaraciones sobre la producción y podría implicar una sanción económica elevada.

“Todos los participantes, incluida yo, firmamos un contrato de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100 mil soles”, afirmó.

Además, cuestionó declaraciones de Pamela López sobre el funcionamiento del programa, en particular respecto a si era o no un formato “24/7”. “¿Para qué hablas tonterías que no sabes?. Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste, tu falta de control de ira, tu mal humor, tu maltrato a Paul Michael, diciendo que no había un 24/7“, remarcó.

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Ese historial marca el punto de partida del nuevo espacio digital: dos figuras enfrentadas que ahora deberán compartir conducción en torno a una novela que, por su propio ADN de conflictos, podría alimentar aún más la conversación online.

Pamela López y Pati Lorena reaccionan durante un diálogo en un programa de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)