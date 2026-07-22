Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

¡Día de partido! Perú inicia su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con una prueba de alto nivel frente a Chile. En el Coliseo Eduardo Dibós, la ‘bicolor’ buscará comenzar con el pie derecho, sumar sus primeros puntos y dar un paso importante hacia la siguiente ronda del torneo.
¿Cómo llega Perú?
La selección peruana afrontará la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con la ilusión de comenzar el torneo con una victoria ante su público y dar el primer paso hacia la clasificación al Campeonato Sudamericano, uno de los principales objetivos del equipo en la presente temporada.
En la antesala del debut, Antonio Rizola dejó claro que la ‘bicolor’ no puede confiarse de ninguno de sus rivales. El técnico brasileño destacó el crecimiento de Chile, selección que actualmente se encuentra por encima de Perú en el ranking sudamericano, y también advirtió que incluso Bolivia será un adversario de cuidado en la lucha por los cupos.
¿Cómo llega Chile?
Chile afronta la Copa Sudamericana como una de las selecciones de mayor crecimiento en el continente. Bajo la dirección técnica de Eduardo Guillaume, el combinado austral buscará confirmar su evolución y dar un paso más en la pelea por consolidarse entre las mejores selecciones sudamericanas.
En la antesala del debut, el entrenador del combinado sureño aseguró que el duelo frente a Perú “se transformó en un clásico” y reconoció la historia del voleibol peruano. Sin embargo, dejó claro que su equipo viajó a Lima con la intención de competir de igual a igual y buscar una victoria ante el anfitrión.
Plantel de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Antonio Rizola eligió a las 14 voleibolistas que representarán a Perú en el torneo continental. La convocatoria combina experiencia y juventud, aunque también dejó fuera a jugadoras importantes por lesión y decisión técnica. Las convocadas para defender la camiseta de la ‘bicolor’ son:
- Armadoras: Yadhira Anchante y Jade Cuya.
- Líberos: Rachel Hidalgo y Andrea Villegas.
- Centrales: Diana de la Peña, Coraima Gómez y Anghela Barboza.
- Puntas: Kiara Montes, Brenda Lobatón, Karla Ortiz y Daniela Muñoz.
- Opuestas: Sandra Ostos, Antuanette Arteaga y Alondra Alarcón.
Perú vs Chile: canal TV del partido
El debut de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 será transmitido EN VIVO por Latina Televisión a través de su señal abierta. Además, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante la página web oficial y la aplicación móvil del canal de forma gratuita.
De la misma manera, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con toda la información desde la previa hasta el final. En nuestra web encontrarás el minuto a minuto, las principales incidencias, el resultado, el resumen del partido frente a Chile, las reacciones de las protagonistas y la tabla de posiciones actualizada del torneo.
Perú vs Chile: horario del partido
El encuentro entre Perú y Chile se disputará este miércoles 22 de julio y será el encargado de cerrar la primera jornada de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El inicio está previsto para las 18:15 horas de Perú (19:15 horas de Chile), aunque el horario podría variar ligeramente debido a la duración de los partidos programados previamente. El escenario será el Coliseo Eduardo Dibós, donde ambas selecciones comenzarán su camino en el Grupo A del certamen continental.
Perú inicia el sueño mundialista
La selección peruana de vóley inicia oficialmente su temporada 2026 con un desafío que puede marcar el rumbo de todo el año. La ‘bicolor’ debutará ante Chile en la Copa Sudamericana de Vóley con la misión de dar el primer paso hacia la clasificación al Campeonato Sudamericano de Brasil y mantener vivo el gran anhelo de todo el voleibol nacional: volver a disputar un Mundial de mayores tras varios años de ausencia.