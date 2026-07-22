Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

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“Cenaida Uribe es la culpable”: María Alejandra Marín explica las razones de su renovación con Alianza Lima La armadora colombiana regresó al Perú para disputar la Copa Sudamericana de Vóley con su selección y aprovechó su estadía para expresar el profundo cariño que siente por el país y por el club ‘íntimo’

Facundo Morando confiesa que extraña a Alianza Lima y le augura un buen futuro con el DT Alejandro Schneider: “Voy a ser el primer hincha” El argentino escribió su nombre en la historia del club ‘blanquiazul’ al conseguir el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley este año

Phillip Butters reveló que Álvaro Barco rechazó millonario aporte a Universitario para fichar al ‘9′ estrella: “Trajeron a Sekou Gassama” El comunicador dio detalles de la reunión que tuvo con el exdirectivo de la ‘U’. el gerente de marketing ‘crema’ y un multimillonario empresario que quiso invertir en el club