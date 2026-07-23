Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

¡Día de partido! Perú continúa su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con la prueba más exigente de la fase de grupos ante Brasil. En el Coliseo Eduardo Dibós, la ‘ bicolor ’ buscará enderezar el rumbo luego de la dura derrota ante Chile en el debut.

En el aspecto individual, Brenda Lobatón fue la máxima anotadora peruana con 10 puntos , seguida por Coraima Gómez , que aportó nueve unidades. Sin embargo, ambas no encontraron suficiente respaldo para equilibrar el poder ofensivo chileno, liderado por Petra Schwartzman (15 puntos) y Celeste Somervell (12), mientras que Beatriz Novoa y Dominga Aylwin contribuyeron con ocho puntos cada una.

Aunque Perú intentó reaccionar en el tercer set, la diferencia exhibida por Chile durante gran parte del compromiso dejó muchas dudas en el rendimiento colectivo de la ‘ bicolor ’. Los problemas en recepción, la falta de contundencia en ataque y los errores no forzados terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto sureño.

La selección peruana llega golpeada tras protagonizar la gran sorpresa de la primera jornada. El equipo dirigido por Antonio Rizola cayó por 3-0 frente a Chile (20-25, 19-25 y 22-25) en un encuentro en el que nunca logró encontrar regularidad y terminó siendo superado por un rival que mostró mayor solidez tanto en ataque como en defensa.

La ofensiva brasileña estuvo muy repartida. Sabrina Machado, Karina Barboza y Glayce compartieron el liderato anotador del equipo con 10 puntos cada una , mientras que Jaqueline Carvalho aportó siete unidades para completar una actuación colectiva muy sólida. En Bolivia destacaron Fernanda Maida , máxima anotadora del encuentro con 15 puntos, y Briana Pardo , quien sumó 12, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota.

A diferencia de otras ediciones, la ‘ canarinha ’ afronta la Copa Sudamericana con un plantel alterno, pero eso no impidió que exhibiera la profundidad de su voleibol . El entrenador rotó constantemente a sus jugadoras y encontró respuestas en todas las posiciones, una muestra del amplio recambio con el que cuenta la potencia sudamericana.

Brasil confirmó su condición de favorito desde la primera jornada al derrotar con autoridad por 3-0 a Bolivia (25-18, 25-19 y 25-11). El conjunto dirigido por Wagner Fernandes impuso su mayor calidad técnica y física durante todo el compromiso, dominando cada uno de los parciales sin pasar mayores sobresaltos para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A.

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Perú complica sus chances de clasificar a semifinales

La caída ante Chile modificó por completo el panorama de Perú en la Copa Sudamericana. En la previa del torneo, el conjunto nacional apuntaba a quedarse con el segundo lugar del Grupo A, considerando que Brasil aparecía como amplio favorito para ganar sus tres compromisos de la fase inicial.

Con ese escenario, vencer a Chile era fundamental para depender de sí mismo en la lucha por las semifinales. Sin embargo, el tropiezo en el debut obliga ahora a la selección peruana a buscar un resultado inesperado frente a Brasil o esperar otros resultados que le permitan mantenerse con opciones.