Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

¡Día de partido! Perú continúa su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con la prueba más exigente de la fase de grupos ante Brasil. En el Coliseo Eduardo Dibós, la ‘bicolor’ buscará enderezar el rumbo luego de la dura derrota ante Chile en el debut.
¿Cómo llega Perú?
La selección peruana llega golpeada tras protagonizar la gran sorpresa de la primera jornada. El equipo dirigido por Antonio Rizola cayó por 3-0 frente a Chile (20-25, 19-25 y 22-25) en un encuentro en el que nunca logró encontrar regularidad y terminó siendo superado por un rival que mostró mayor solidez tanto en ataque como en defensa.
Aunque Perú intentó reaccionar en el tercer set, la diferencia exhibida por Chile durante gran parte del compromiso dejó muchas dudas en el rendimiento colectivo de la ‘bicolor’. Los problemas en recepción, la falta de contundencia en ataque y los errores no forzados terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto sureño.
En el aspecto individual, Brenda Lobatón fue la máxima anotadora peruana con 10 puntos, seguida por Coraima Gómez, que aportó nueve unidades. Sin embargo, ambas no encontraron suficiente respaldo para equilibrar el poder ofensivo chileno, liderado por Petra Schwartzman (15 puntos) y Celeste Somervell (12), mientras que Beatriz Novoa y Dominga Aylwin contribuyeron con ocho puntos cada una.
¿Cómo llega Brasil?
Brasil confirmó su condición de favorito desde la primera jornada al derrotar con autoridad por 3-0 a Bolivia (25-18, 25-19 y 25-11). El conjunto dirigido por Wagner Fernandes impuso su mayor calidad técnica y física durante todo el compromiso, dominando cada uno de los parciales sin pasar mayores sobresaltos para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A.
A diferencia de otras ediciones, la ‘canarinha’ afronta la Copa Sudamericana con un plantel alterno, pero eso no impidió que exhibiera la profundidad de su voleibol. El entrenador rotó constantemente a sus jugadoras y encontró respuestas en todas las posiciones, una muestra del amplio recambio con el que cuenta la potencia sudamericana.
La ofensiva brasileña estuvo muy repartida. Sabrina Machado, Karina Barboza y Glayce compartieron el liderato anotador del equipo con 10 puntos cada una, mientras que Jaqueline Carvalho aportó siete unidades para completar una actuación colectiva muy sólida. En Bolivia destacaron Fernanda Maida, máxima anotadora del encuentro con 15 puntos, y Briana Pardo, quien sumó 12, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota.
Perú complica sus chances de clasificar a semifinales
La caída ante Chile modificó por completo el panorama de Perú en la Copa Sudamericana. En la previa del torneo, el conjunto nacional apuntaba a quedarse con el segundo lugar del Grupo A, considerando que Brasil aparecía como amplio favorito para ganar sus tres compromisos de la fase inicial.
Con ese escenario, vencer a Chile era fundamental para depender de sí mismo en la lucha por las semifinales. Sin embargo, el tropiezo en el debut obliga ahora a la selección peruana a buscar un resultado inesperado frente a Brasil o esperar otros resultados que le permitan mantenerse con opciones.
A pesar del duro golpe, Perú todavía no está fuera del objetivo principal de la temporada. Si no logra acceder a las semifinales, aún tendrá la posibilidad de disputar los encuentros por el quinto y sexto lugar —siempre y cuando Brasil y Argentina, ya clasificados, queden entre los cuatro primeros lugares—, posiciones que también otorgan clasificación al Campeonato Sudamericano de septiembre.
Programación de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Jueves 23 de julio
- Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Resultados de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
- Argentina 3-0 Ecuador (25-10, 25-11, 25-13 / Finalizado)
- Brasil 3-0 Bolivia (25-18, 25-19 y 25-11 / Finalizado)
- Colombia 3-0 Venezuela (25-19, 25-14 y 25-13 / Finalizado)
- Perú 0-3 Chile (20-25, 19-25 y 22-25 / Finalizado)
Convocadas de Brasil
Armadoras
- Kenya Malachias
- Vivian Lima
- Bruna Costa
Opuestas
- Sabrina Machado
- Jaqueline Schmitz
Puntas
- Mariana Brambilla
- Aline Segato
- Glayce Vasconcelos
- Karina Souza
Centrales
- Lívia Santos
- Juliana Gandra (Juju)
- Lanna Gabriella
Líberos
- Erica Motta (Kika)
- Paulina Souza
Director Técnico
- Wagner Fernandes (Wagão)
Plantel de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Antonio Rizola eligió a las 14 voleibolistas que representarán a Perú en el torneo continental. La convocatoria combina experiencia y juventud, aunque también dejó fuera a jugadoras importantes por lesión y decisión técnica. Las convocadas para defender la camiseta de la ‘bicolor’ son:
- Armadoras: Yadhira Anchante y Jade Cuya.
- Líberos: Rachel Hidalgo y Andrea Villegas.
- Centrales: Diana de la Peña, Coraima Gómez y Anghela Barboza.
- Puntas: Kiara Montes, Brenda Lobatón, Karla Ortiz y Daniela Muñoz.
- Opuestas: Sandra Ostos, Antuanette Arteaga y Alondra Alarcón.
Perú vs Chile: canal TV del partido
El segundo partido de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 será transmitido EN VIVO por Latina Televisión a través de su señal abierta. Además, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante la página web oficial y la aplicación móvil del canal de forma gratuita.
De la misma manera, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con toda la información desde la previa hasta el final. En nuestra web encontrarás el minuto a minuto, las principales incidencias, el resultado, el resumen del partido frente a Brasil, las reacciones de las protagonistas y la tabla de posiciones actualizada del torneo.
Perú vs Brasil: horario del partido
El encuentro entre Perú y Brasil, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, se disputará este jueves 23 de julio desde las 18:15 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós.
Estos son los horarios del compromiso en distintos países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:15 horas
- Bolivia y Venezuela: 19:15 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:15 horas
- Nueva York y Miami (Estados Unidos): 19:15 horas