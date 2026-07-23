Perú Deportes

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 de Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana asume el desafío más exigente de la fase de grupos y será vital que saiga airosa ante la ‘canarinha’ para aspirar a un boleto de semifinales de la competición

Guardar
Google icon
08:01 hsHoy

¡Día de partido! Perú continúa su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 con la prueba más exigente de la fase de grupos ante Brasil. En el Coliseo Eduardo Dibós, la ‘bicolor’ buscará enderezar el rumbo luego de la dura derrota ante Chile en el debut.

08:01 hsHoy

¿Cómo llega Perú?

La selección peruana llega golpeada tras protagonizar la gran sorpresa de la primera jornada. El equipo dirigido por Antonio Rizola cayó por 3-0 frente a Chile (20-25, 19-25 y 22-25) en un encuentro en el que nunca logró encontrar regularidad y terminó siendo superado por un rival que mostró mayor solidez tanto en ataque como en defensa.

Aunque Perú intentó reaccionar en el tercer set, la diferencia exhibida por Chile durante gran parte del compromiso dejó muchas dudas en el rendimiento colectivo de la ‘bicolor’. Los problemas en recepción, la falta de contundencia en ataque y los errores no forzados terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto sureño.

En el aspecto individual, Brenda Lobatón fue la máxima anotadora peruana con 10 puntos, seguida por Coraima Gómez, que aportó nueve unidades. Sin embargo, ambas no encontraron suficiente respaldo para equilibrar el poder ofensivo chileno, liderado por Petra Schwartzman (15 puntos) y Celeste Somervell (12), mientras que Beatriz Novoa y Dominga Aylwin contribuyeron con ocho puntos cada una.

La alegría de la selección chilena contrasta con la desolación del equipo peruano tras caer 3-0 en la Copa Sudamericana. El video muestra la jugada final, la celebración de las ganadoras y la reacción del equipo local ante la inesperada derrota. | Latina
08:01 hsHoy

¿Cómo llega Brasil?

Brasil confirmó su condición de favorito desde la primera jornada al derrotar con autoridad por 3-0 a Bolivia (25-18, 25-19 y 25-11). El conjunto dirigido por Wagner Fernandes impuso su mayor calidad técnica y física durante todo el compromiso, dominando cada uno de los parciales sin pasar mayores sobresaltos para sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A.

A diferencia de otras ediciones, la ‘canarinha’ afronta la Copa Sudamericana con un plantel alterno, pero eso no impidió que exhibiera la profundidad de su voleibol. El entrenador rotó constantemente a sus jugadoras y encontró respuestas en todas las posiciones, una muestra del amplio recambio con el que cuenta la potencia sudamericana.

La ofensiva brasileña estuvo muy repartida. Sabrina Machado, Karina Barboza y Glayce compartieron el liderato anotador del equipo con 10 puntos cada una, mientras que Jaqueline Carvalho aportó siete unidades para completar una actuación colectiva muy sólida. En Bolivia destacaron Fernanda Maida, máxima anotadora del encuentro con 15 puntos, y Briana Pardo, quien sumó 12, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la derrota.

08:01 hsHoy

Perú complica sus chances de clasificar a semifinales

La caída ante Chile modificó por completo el panorama de Perú en la Copa Sudamericana. En la previa del torneo, el conjunto nacional apuntaba a quedarse con el segundo lugar del Grupo A, considerando que Brasil aparecía como amplio favorito para ganar sus tres compromisos de la fase inicial.

Con ese escenario, vencer a Chile era fundamental para depender de sí mismo en la lucha por las semifinales. Sin embargo, el tropiezo en el debut obliga ahora a la selección peruana a buscar un resultado inesperado frente a Brasil o esperar otros resultados que le permitan mantenerse con opciones.

A pesar del duro golpe, Perú todavía no está fuera del objetivo principal de la temporada. Si no logra acceder a las semifinales, aún tendrá la posibilidad de disputar los encuentros por el quinto y sexto lugar —siempre y cuando Brasil y Argentina, ya clasificados, queden entre los cuatro primeros lugares—, posiciones que también otorgan clasificación al Campeonato Sudamericano de septiembre.

08:01 hsHoy

Programación de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Jueves 23 de julio

  • Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
08:01 hsHoy

Resultados de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

08:00 hsHoy

Convocadas de Brasil

Armadoras

  • Kenya Malachias
  • Vivian Lima
  • Bruna Costa

Opuestas

  • Sabrina Machado
  • Jaqueline Schmitz

Puntas

  • Mariana Brambilla
  • Aline Segato
  • Glayce Vasconcelos
  • Karina Souza

Centrales

  • Lívia Santos
  • Juliana Gandra (Juju)
  • Lanna Gabriella

Líberos

  • Erica Motta (Kika)
  • Paulina Souza

Director Técnico

  • Wagner Fernandes (Wagão)
Convocadas de Brasil para la Copa Sudamericana de vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Convocadas de Brasil para la Copa Sudamericana de vóley 2026. (Dosis de voleibol)
08:00 hsHoy

Plantel de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Antonio Rizola eligió a las 14 voleibolistas que representarán a Perú en el torneo continental. La convocatoria combina experiencia y juventud, aunque también dejó fuera a jugadoras importantes por lesión y decisión técnica. Las convocadas para defender la camiseta de la ‘bicolor’ son:

  • Armadoras: Yadhira Anchante y Jade Cuya.
  • Líberos: Rachel Hidalgo y Andrea Villegas.
  • Centrales: Diana de la Peña, Coraima Gómez y Anghela Barboza.
  • Puntas: Kiara Montes, Brenda Lobatón, Karla Ortiz y Daniela Muñoz.
  • Opuestas: Sandra Ostos, Antuanette Arteaga y Alondra Alarcón.
La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.
La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.
08:00 hsHoy

Perú vs Chile: canal TV del partido

El segundo partido de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 será transmitido EN VIVO por Latina Televisión a través de su señal abierta. Además, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante la página web oficial y la aplicación móvil del canal de forma gratuita.

De la misma manera, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con toda la información desde la previa hasta el final. En nuestra web encontrarás el minuto a minuto, las principales incidencias, el resultado, el resumen del partido frente a Brasil, las reacciones de las protagonistas y la tabla de posiciones actualizada del torneo.

El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)
08:00 hsHoy

Perú vs Brasil: horario del partido

El encuentro entre Perú y Brasil, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, se disputará este jueves 23 de julio desde las 18:15 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós.

Estos son los horarios del compromiso en distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 18:15 horas
  • Bolivia y Venezuela: 19:15 horas
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:15 horas
  • Nueva York y Miami (Estados Unidos): 19:15 horas

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyCopa Sudamericana de vóleyVóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

Ignacio Buse quedó eliminado en cuartos del ATP 250 de Kitzbühel 2026: el peruano fue superado por Tomás Etcheverry

‘Nacho’ no supo mantener su ventaja en el segundo set y el argentino le remontó el partido en el Abierto de Generali

Ignacio Buse quedó eliminado en cuartos del ATP 250 de Kitzbühel 2026: el peruano fue superado por Tomás Etcheverry

Programación de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Sigue la competencia con duelos decisivos: Perú buscará revancha frente Brasil, Argentina hará lo suyo con Venezuela, y mucho más

Programación de la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

Petra Schwartzman reveló que su paso por Regatas Lima sirvió para liderar triunfo histórico de Chile: “A Perú se le tiene respeto”

La opuesta fue la mejor jugadora de la victoria chilena sobre la selección peruana en el debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Petra Schwartzman reveló que su paso por Regatas Lima sirvió para liderar triunfo histórico de Chile: “A Perú se le tiene respeto”

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La segunda jornada presentará duelos emocionantes: Universitario chocará con Cusco FC, Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos, Sporting Cristal hará lo suyo con Melgar, y mucho más

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Sporting Cristal busca pase a los octavos de la Copa Sudamericana 2026: ¿qué resultados necesita frente Bragantino en Brasil?

El equipo de Roberto Mosquera jugará su revancha frente el cuadro brasileño el próximo miércoles 29 de julio de visita, y definirá su boleto a la siguiente etapa

Sporting Cristal busca pase a los octavos de la Copa Sudamericana 2026: ¿qué resultados necesita frente Bragantino en Brasil?

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres adolescentes fueron filmados mientras robaban una casa en San Isidro, el dueño vio las cámaras en vivo y los detuvieron

Tres adolescentes fueron filmados mientras robaban una casa en San Isidro, el dueño vio las cámaras en vivo y los detuvieron

Por qué Google ampliará en Miami sus operaciones y dónde están hoy sus fundadores

El corazón tiene un “pequeño cerebro”: cuál es el rol de esas neuronas clave para sobrevivir al estrés extremo

Reservas obligatorias, el adiós a la improvisación en la noche

Deja de salir de WhatsApp para abrir y editar archivos PDF con esta función

INFOBAE AMÉRICA

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

Mick Jagger asegura que no hay “nada bueno” en hacerse mayor: “No adquieres sabiduría. Te olvidas de todo”

Turs, el primer agente turístico digital impulsado por Inteligencia Artificial en El Salvador

“Era la peor opción posible para ser el héroe de esta historia”, aseguró Chuck Lorre sobre Stuart Bloom

El Departamento de Educación de Estados Unidos investiga a cinco facultades de medicina por presunta discriminación racial

Llamas fuera de control: En las últimas horas una serie de incendios consume viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC a los 39 años contra una figura de Inglaterra: hora, TV y todo lo que hay que saber

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

El insólito blooper que protagonizó el arquero argentino del Inter Miami que terminó en el gol de Chicago Fire

Facundo Medina volvió a Villa Caraza con otro futbolista de la Selección tras la final y dio un discurso desde el balcón: “No crean boludeces, es un grupo unido”