¿Quiénes son los diseñadores peruanos que vestirán a Keiko Fujimori este 28 de julio para recibir la banda presidencial?

Los diseñadores peruanos que están vistiendo a la presidenta Keiko Fujimori. Conoce a Yirko Sivirich, Sue Zacnich y descubre la inspiración detrás de los trajes que definen su nueva imagen. ATV: Magaly TV, La Firme.

Yirko Sivirich y Sue Zacnich son los diseñadores peruanos que vestirán a Keiko Fujimori este 28 y 29 de julio, fechas en las que, según lo anunciado, la presidenta electa del Perú sorprenderá con distintos looks en sus apariciones públicas. Ambos nombres ya están vinculados a su imagen reciente y, ahora, toman mayor protagonismo en la antesala de Fiestas Patrias.

La presencia de diseñadores nacionales —incluidos talleres en Gamarra— se convirtió en parte del relato de esta nueva etapa: una apuesta por confección peruana que ya se vio en eventos oficiales y que, en los próximos días, será observada con atención por el simbolismo del 28 de julio.

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Yirko Sivirich: el sastre blanco y el color verde como guiño

Yirko Sivirich contó que el contacto para vestir a Keiko Fujimori llegó desde su equipo. En su relato, le plantearon un pedido específico: incorporar un color en particular en el traje.

“Me llamó una persona de su equipo y, quedamos de hacerle el traje. Le habían sugerido que tenga un color en especial, que era el verde, y me dijo: ‘Mira, sería bueno que tenga un poquito de verde’. Entonces, ahí es donde yo más o menos empiezo a ver qué cosa que tenga sentido en el traje tenga este color verde, ¿no? Ahí es donde salió el tema de la selva, ¿no? Lo que bordé en los bolsillos dice la palabra Perú”.

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Según lo difundido, Sivirich fue el responsable del sastre blanco de dos piezas que Keiko Fujimori usó en la ceremonia de entrega de credenciales, realizada el miércoles 15 de julio en el Gran Teatro Nacional. Ese conjunto se convirtió en una de las primeras señales visibles de un giro más definido en su estilo para eventos oficiales.

El sastre blanco de dos piezas de la entrega de credenciales del 15 de julio fue atribuido al trabajo de Sivirich.

“Más allá del partido”: lo que dijo sobre vestir a la presidenta electa

El diseñador también destacó lo que significa, para él, vestir a una figura que asumirá la presidencia, y señaló que habló directamente con Keiko al inicio del proceso.

“La gente que sabe de mi trabajo y cómo he empezado, sabe que, que soy una persona, pues, que ha salido de abajo y que, que todo esto es como el, el resultado de muchas cosas. Y nada, emocionado. En verdad, hablé directamente con ella (Keiko) cuando hablamos del traje. Ya después hablé con su equipo y supercontento, ¿no? O sea, más allá del partido, etc, vestir al presidente es algo superimportante”.

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En el texto presentado, Sivirich es descrito como “uno de los diseñadores de moda más importantes y reconocidos del Perú a nivel internacional”, con una trayectoria asociada a diseños urbanos y casacas con referencias al escudo nacional y a la identidad peruana.

Yirko Sivirich reveló que le sugirieron incluir un detalle verde en el traje y que bordó la palabra “Perú”.

Sue Zacnich: sastrería desde Gamarra y el “boom” por un blazer

Sue Zacnich, diseñadora con taller en Gamarra, también se posicionó como una de las creadoras detrás del nuevo guardarropa de Keiko Fujimori. En sus declaraciones, relató el impacto que tuvo para ella que la presidenta electa usara sus prendas y la mencionara directamente.

“Gamarra es de donde todos nosotros venimos, ¿no? De hecho, mi taller está en Gamarra. Como el video que hace usando el blazer, me trajo un montón de seguidores. Estoy muy agradecida con ella y se lo dije cuando fui a su prueba, que no me esperaba ese boom. No me esperaba tampoco que me mencionara con nombre y apellido. Entonces, fue algo muy bonito y emotivo y algo que voy a guardar siempre".

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Según se indicó, Zacnich es una joven diseñadora que llegó al clóset de Fujimori tras un contacto que se activó desde redes sociales, en una búsqueda por acercarse a su entorno y ofrecer sus creaciones.

Sue Zacnich, diseñadora con taller en Gamarra, contó que un video con un blazer le trajo “un montón de seguidores”.

“Escribí en mis redes sociales”: cómo llegó a vestirla

En el reporte, Sue Zacnich explicó que preguntó públicamente cómo podía llegar a Keiko Fujimori y que, finalmente, pudo conocerla, tomarle medidas y llevarle sacos.

“Escribí en mis redes sociales si alguien conocía a la presidenta, cómo podía llegar a ella. La conocí, le tomé las medidas y llevé unos sacos”, contó la diseñadora al noticiero Ocurre Ahora de ATV.

También se señaló que la diseñadora inició su trayectoria en el taller de su madre en San Martín de Porres, y que la visibilidad que obtiene el sector cuando una figura pública elige prendas peruanas representa una oportunidad para emprendedores.

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Sue Zacnich, desde Gamarra al guardarropa presidencial: así llegó a vestir a Keiko Fujimori

Colores, bordados y una imagen más definida

De acuerdo con lo comentado, los atuendos recientes de Keiko Fujimori han llamado la atención por una línea más sobria y definida. En el caso de las prendas vinculadas a Zacnich, se mencionó una propuesta con tonos celestes y rosados, además de bordados peruanos, como parte de una intención de transmitir cercanía y confianza.

En paralelo, el trabajo de Sivirich introdujo el pedido de un detalle en verde, asociado por él a un sentido dentro del traje, además de un bordado con la palabra “Perú”.

Zacnich relató que llegó a Keiko tras pedir contactos en redes: “La conocí, le tomé las medidas y llevé unos sacos”.

El 28 y 29 de julio: expectativa por los looks de la presidenta electa

Con Yirko Sivirich y Sue Zacnich como diseñadores confirmados en su imagen reciente, crece la expectativa por los looks que Keiko Fujimori llevará el 28 julio donde acudirá a la Misa y Te Deum en la Catedral de Lima y a la ceremonia de jurmentación en el Congreso de la República para recibir su banda presidencial y dar el mensaje a la nación.

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Otra importante ocasión es la Gran Parada Militar del 29 de julio, en jornadas de alta carga simbólica y visibilidad.

Según el texto proporcionado, “los talentos de la moda peruana se arriesgan con todo” para confeccionar piezas destinadas a la presidenta, en una apuesta que combina sastrería, detalles identitarios y una narrativa de industria local vinculada a Gamarra.