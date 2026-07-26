Argentina vs Chile: día, hora y dónde ver partido por tercer lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Argentina y Chile buscarán cerrar con una alegría su participación en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 cuando se enfrenten por el tercer lugar del torneo. Ambas selecciones quedaron a un paso de la gran final tras caer en semifinales, pero aún tienen la oportunidad de subir al podio de un campeonato que, además de repartir medallas, otorgó valiosos puntos para el ranking continental y boletos al Campeonato Sudamericano de septiembre.

El encuentro promete ser muy disputado. La ‘albiceleste’ intentará dejar atrás la dolorosa derrota sufrida ante Brasil, mientras que la ‘roja’ buscará recuperarse luego de ser superada por una sólida selección colombiana. Tanto argentinas como chilenas han mostrado un importante crecimiento a lo largo del certamen disputado en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, por lo que se espera un duelo intenso por la medalla de bronce.

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Argentina vs Chile: día, hora y dónde ver partido por tercer lugar

El encuentro por el tercer puesto se disputará este domingo 26 de julio, antes de la gran final entre Brasil y Colombia.

Estos son los horarios del compromiso en Sudamérica:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:45 horas.

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:45 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:45 horas.

La final y los demás partidos para definir los lugares de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 se jugarán este domingo 26 de julio.

En territorio peruano, el partido será transmitido por Latina Televisión en señal abierta y también podrá seguirse mediante la página web del canal, que llevará todas las incidencias de la jornada final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 desde el Coliseo Eduardo Dibós.

¿Cómo llegan los equipos?

Argentina llega al encuentro después de protagonizar una de las mejores semifinales del torneo frente a Brasil. Las dirigidas por Facundo Morando exigieron al máximo a la ‘canarinha’, que recién pudo asegurar su clasificación a la final tras imponerse por 3-1 con parciales de 25-17, 20-25, 25-22 y 28-26.

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Pese a la eliminación, las ‘Panteras’ dejaron muy buenas sensaciones. Bianca Cugno firmó una actuación sobresaliente al convertirse en la máxima anotadora del partido con 33 puntos, mientras que Bianca Farriol y Daniela Bertolino también tuvieron un papel importante en el ataque argentino. La derrota llegó por detalles, especialmente en el cierre del cuarto set, cuando Brasil mostró mayor efectividad en los puntos decisivos.

Brasil gana el tercer set 25-22 a Argentina y se pone arriba por el Campeonato Sudamericano de Vóley. Latina

Antes de las semifinales, Argentina había completado una sólida fase de grupos. Debutó con victorias en sets corridos sobre Venezuela y Ecuador, resultados que le aseguraron rápidamente la clasificación. En la última jornada cayó por 3-1 frente a Colombia, un partido que definió el primer lugar del grupo, aunque sin comprometer su presencia entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.

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Chile, por su parte, buscará recuperarse del duro revés sufrido ante Colombia en semifinales. El conjunto dirigido por Eduardo Guillaume fue superado por las cafeteras, que se impusieron por 3-0 con parciales de 25-19, 25-20 y 25-13, gracias a una destacada actuación de Laura Pascua Grajales, máxima anotadora del encuentro con 17 puntos.

La escuadra chilena encontró en Novoa, autora de 13 unidades, a su principal argumento ofensivo frente a la sólida defensa colombiana. Sin embargo, la eficacia en ataque y el orden táctico de las cafeteras terminaron inclinando el partido con claridad.

Colombia se ha clasificado a la final de la Copa Sudamericana de vóley tras dejar en el camino a Chile en sets corridos. Crédito: Instagram Latina TV.

A pesar de esa derrota, Chile también completó una campaña destacada en la fase de grupos. La ‘roja’ sorprendió al imponerse con autoridad sobre Perú y Bolivia, ambos triunfos por 3-0, resultados que le permitieron acceder a las semifinales. En su último compromiso de la primera ronda no pudo sostener el ritmo frente a Brasil y cayó también en sets corridos, aunque ese resultado no impidió su clasificación.

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Brasil y Colombia van por el título

La jornada dominical se cerrará con la esperada final entre Brasil y Colombia, las dos selecciones que mostraron el rendimiento más sólido durante el campeonato.

Brasil alcanzó la definición tras derrotar a Argentina en un intenso clásico sudamericano, mientras que Colombia hizo lo propio al vencer con autoridad a Chile en tres sets consecutivos. El encuentro por el título se disputará a las 17:15 horas de Perú, Colombia y Ecuador, 18:15 horas de Chile, Bolivia y Venezuela y 19:15 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, también con transmisión de Latina Televisión.

Brasil y Colombia se enfrentarán en la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Además del trofeo, el campeón sumará una importante cantidad de puntos para el ranking sudamericano, con la mira puesta en el Campeonato Sudamericano de septiembre, torneo que otorgará la clasificación a los Juegos Olímpicos para el vencedor y cupos al Campeonato Mundial.

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