Incendio de gran magnitud consume fábrica de colchones en Comas y amenaza viviendas cercanas

Impactantes imágenes de un incendio que consume un edificio en Comas, Lima. Se trataría de una fábrica de colchones, cuyo material inflamable aviva las llamas. Vecinos de la zona registran la enorme columna de humo que se eleva sobre el distrito. (Crédito: TV Perú)

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana de este sábado en una fábrica de colchones ubicada en el sector de Trapiche, en el distrito de Comas. El fuego afecta un edificio de entre cinco y seis pisos y ha generado una intensa columna de humo negro que puede observarse desde distintos puntos de Lima Norte, causando alarma entre los vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia comenzó alrededor de las 10:46 a. m. en un inmueble situado en el cruce de la avenida Héroes del Alto Cenepa con el jirón San Felipe. Las primeras informaciones indican que el incendio se habría originado en el primer nivel del edificio, donde funcionaría la fábrica de colchones, antes de extenderse rápidamente hacia los pisos superiores.

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Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia movilizó 14 unidades para atender el siniestro. En el lugar trabajan máquinas de agua, un camión cisterna, unidades de rescate y vehículos de apoyo con el objetivo de controlar las llamas y evitar que el fuego continúe propagándose.

Bomberos combaten un incendio en una fábrica de colchones de Comas, Lima, que afectó un edificio de varios pisos y generó una columna de humo. (Foto: FB/Agencia Andina)

Material inflamable aceleró el fuego

Las labores para extinguir el incendio se han visto complicadas por la gran cantidad de materiales altamente inflamables almacenados en el establecimiento. Espumas, textiles sintéticos y otros insumos utilizados en la fabricación de colchones habrían facilitado que las llamas avanzaran rápidamente desde el primer piso hacia los niveles superiores del edificio.

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Las imágenes difundidas por distintos medios muestran un intenso fuego envolviendo gran parte de la estructura, mientras una espesa columna de humo negro se eleva sobre el distrito. Debido a la magnitud de la emergencia, la humareda es visible desde varios kilómetros de distancia.

La principal preocupación de los equipos de emergencia es evitar que el incendio alcance las viviendas colindantes. Algunas de estas construcciones contienen materiales combustibles, lo que incrementa el riesgo de propagación y mantiene en alerta tanto a los vecinos como a las autoridades.

Recipientes industriales de diversos colores muestran daños por incendio en una fábrica de colchones en el distrito de Comas, Lima, Perú. (Agencia Andina)

Bomberos y Policía continúan operativo

Además del despliegue de los bomberos, efectivos de la Policía Nacional del Perú restringieron el tránsito vehicular y peatonal en los alrededores del inmueble para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de los residentes. Asimismo, colaboran en las labores de evacuación y en el rescate de bienes que aún pueden ser retirados del edificio afectado.

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De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos, las unidades desplegadas para atender la emergencia son las máquinas de agua M161-1, M65-1, M75-5, M150-1, M163-1, M184-1, M164-1 y M65-5; el camión cisterna CIST-184; la unidad de rescate RES-124; las unidades de rescate ligero RESLIG-124 y RESLIG-65; además de la unidad de apoyo AUX-20 y la unidad de comunicaciones DICOM.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni víctimas mortales, mientras que las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. Los bomberos continúan trabajando para sofocar por completo las llamas y evitar que la emergencia alcance mayores dimensiones o comprometa más viviendas cercanas.

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Bomberos voluntarios trabajan para extinguir un incendio de gran magnitud que afecta a la estructura de una fábrica de colchones de cinco pisos en el distrito de Comas, Lima. (Foto: FB/Agencia Andina)