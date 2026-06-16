Perú Deportes

Resultados de los partidos de hoy del Mundial 2026: duelos, horarios y canal TV de Perú

La Selección Argentina juega a las 20:00 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, por el Grupo J. La jornada también incluye Francia vs Senegal, Irak vs Noruega y Austria vs Jordania

Guardar
Google icon
Collage de ocho fotos de primeros planos de futbolistas sonriendo y celebrando de Argentina, Argelia, Francia, Senegal, Irak, Noruega, Austria y Jordania
Una composición muestra a futbolistas de Argentina, Argelia, Francia, Senegal, Noruega, Irak, Austria y Jordania en partidos internacionales, reflejando la diversidad y emoción del deporte rey. (Infobae)

Los cuatro partidos de este martes 16 de junio terminan de cerrar la primera jornada de los grupos I y J del Mundial 2026. La cartelera incluye Francia vs Senegal, Irak vs Noruega, Argentina vs Argelia y Austria vs Jordania, con transmisión disponible en televisión abierta y plataformas de streaming según cada país.

El calendario oficial de la Copa del Mundo contempla un total de cuatro compromisos. Estos duelos marcan una jornada de duelos que debutan en esta contienda mundial y con equipos que tienen la necesidad de sumar para empezar a ordenarse en la tabla de posiciones de cara a las próximas fechas.

PUBLICIDAD

Partidos y horarios del martes 16 de junio

  • Francia vs Senegal se juega a las 14:00 horas. El duelo corresponde al Grupo I y se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.
  • Irak vs Noruega se juega a las 17:00 horas. El partido también es del Grupo I y se disputa en el estadio de Boston, en Estados Unidos.
  • Argentina vs Argelia se juega a las 20:00 horas. El encuentro, por el Grupo J, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en Estados Unidos.
  • Austria vs Jordania se juega a las 23:00 horas. El cruce del Grupo J se disputa en el estadio del Área de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California, en Estados Unidos.

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

  • En Argentina transmiten TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ y Paramount+.
  • En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.
  • En Uruguay transmiten Canal 5, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Chile transmiten Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Ecuador transmiten Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Perú transmiten América TV, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Paraguay transmiten GEN y Trece.
  • En Venezuela transmiten Televen, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.
  • En Estados Unidos transmiten FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV y Tubi.

Agenda deportiva

Copa del Mundo

19:00hs
FRA

FRA

-

SEN

SEN

-

22:00hs
IRQ

IRQ

-

NOR

NOR

-

17/06/2026
ARG

ARG

-

ALG

ALG

-

17/06/2026
AUT

AUT

-

JOR

JOR

-

17/06/2026
POR

POR

-

COD

COD

-

17/06/2026
ENG

ENG

-

CRO

CRO

-

17/06/2026
GHA

GHA

-

PAN

PAN

-

Primera Nacional (ARG)

17/06/2026
GJU

GJU

-

NUE

NUE

-

Francia vs Senegal: el partido que abre la actividad del día

El seleccionado francés, subcampeón de Qatar 2022 y comandado por Kylian Mbappé, abre la actividad de este martes 16 de junio con su estreno ante Senegal. El encuentro se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La programación del partido de Francia está fijada para las 16:00 horas en Argentina y Uruguay. Para el público residente en Colombia, Ecuador y Perú, el juego se desarrolla a partir de las 14:00 horas, mientras que en México las acciones comienzan a las 13:00.

A qué hora juega la Selección Argentina contra Argelia

El debut del vigente campeón del mundo es la consulta que lidera las tendencias de búsqueda en América Latina. La Selección Argentina inicia la defensa de su corona frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

PUBLICIDAD

El partido está programado para las 22:00 de Argentina. En México se verá a las 19:00; en Colombia, Perú y Ecuador, a las 20:00; y en Chile y Venezuela, a las 21:00.

Irak vs Noruega y Austria vs Jordania: el cierre de la primera fecha en los grupos

La jornada se completa con Irak vs Noruega, un cruce del Grupo I que se disputa en Boston, y Austria vs Jordania, por el Grupo J, en Santa Clara, California. En el caso de Austria y Jordania, el partido se juega ya en la madrugada del miércoles para varios países de Sudamérica y Europa por la diferencia horaria.

Austria y Jordania se enfrentan este martes 16 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), en California, Estados Unidos. Los europeos regresan a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, mientras que Jordania disputa su primer partido mundialista.

Temas Relacionados

Mundial 2026Partidos de hoyResultados Mundialperu-deportes

Más Noticias

A qué hora ver Francia vs Senegal HOY en Perú: partido por el Grupo I del Mundial 2026

Con Mbappé, Dembélé y Olise como principales figuras en el ataque, los ‘gallos’ inician su participación mundialista ante un exigente rival africano. A continuación, los detalles más destacados del encuentro

A qué hora ver Francia vs Senegal HOY en Perú: partido por el Grupo I del Mundial 2026

Dónde ver Francia vs Senegal HOY: Canal tv en Perú del duelo por fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Didier Deschamps se prepara para dirigir su última temporada al frente de ‘les bleus’, que debutarán con un desafío de alto nivel ante la subcampeona africana. Conoce todos los detalles del partido

Dónde ver Francia vs Senegal HOY: Canal tv en Perú del duelo por fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Erick Noriega dio singular opinión sobre la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Lamentablemente sucedieron cosas”

El ‘Samurai’, que compartió con el ‘Pirata’ en Alianza Lima, se mostró apenado por la decisión de que se fuera al cuadro ‘celeste’, rival en la lucha por la Liga 1. También habló del presente del equipo ‘blanquiazul’ y la selección peruana

Erick Noriega dio singular opinión sobre la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Lamentablemente sucedieron cosas”

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

La vigente campeona del mundo se medirá ante un rival rápido, que tiene como mayor estrella a Riyad Mahrez, exManchester City. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

Gino Vegas aclara cómo se concretó el fichaje de Aixa Vigil a Universitario con polémica salida de San Martín: “La Federación no se entrometió”

El presidente de la Federación Peruana de Vóley detalla los intercambios que mantuvo con la USMP y con la jugadora de la ‘U’

Gino Vegas aclara cómo se concretó el fichaje de Aixa Vigil a Universitario con polémica salida de San Martín: “La Federación no se entrometió”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Magistrado del JNE contradice a sus colegas y vota para que Delia Espinoza pueda votar en las elecciones

Magistrado del JNE contradice a sus colegas y vota para que Delia Espinoza pueda votar en las elecciones

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

JEE rechaza pedidos de Fuerza Popular para anular 7 mil votos de Puno a favor de Roberto Sánchez

Juntos por el Perú pide al JNE un plazo excepcional para pagar los S/3 millones de tasa por pedidos de nulidad

¿Por qué Keiko Fujimori se va del Perú en medio del proceso de segunda vuelta que aún no concluye y que mantiene en vilo a todo un país?

ENTRETENIMIENTO

Expareja de Diego Chávarri se pronuncia tras coqueteos con Gabriela Herrera: “Que sean felices, me llevé la peor parte”

Expareja de Diego Chávarri se pronuncia tras coqueteos con Gabriela Herrera: “Que sean felices, me llevé la peor parte”

Angie Jibaja regresó a Perú y deja atrás conflictos con Romina Gachoy: “Estoy muy agradecida porque está cerca a mis hijos”

Exponen el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Pamela López asegura que no volverá con Paul Michael tras separación: “No hay posibilidad”

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, expone presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

DEPORTES

A qué hora ver Francia vs Senegal HOY en Perú: partido por el Grupo I del Mundial 2026

A qué hora ver Francia vs Senegal HOY en Perú: partido por el Grupo I del Mundial 2026

Dónde ver Francia vs Senegal HOY: Canal tv en Perú del duelo por fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Erick Noriega dio singular opinión sobre la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Lamentablemente sucedieron cosas”

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

Gino Vegas aclara cómo se concretó el fichaje de Aixa Vigil a Universitario con polémica salida de San Martín: “La Federación no se entrometió”