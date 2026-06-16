Resultados de los partidos de hoy del Mundial 2026: duelos, horarios y canal TV de Perú

Los cuatro partidos de este martes 16 de junio terminan de cerrar la primera jornada de los grupos I y J del Mundial 2026. La cartelera incluye Francia vs Senegal, Irak vs Noruega, Argentina vs Argelia y Austria vs Jordania, con transmisión disponible en televisión abierta y plataformas de streaming según cada país.
El calendario oficial de la Copa del Mundo contempla un total de cuatro compromisos. Estos duelos marcan una jornada de duelos que debutan en esta contienda mundial y con equipos que tienen la necesidad de sumar para empezar a ordenarse en la tabla de posiciones de cara a las próximas fechas.
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Partidos y horarios del martes 16 de junio
- Francia vs Senegal se juega a las 14:00 horas. El duelo corresponde al Grupo I y se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.
- Irak vs Noruega se juega a las 17:00 horas. El partido también es del Grupo I y se disputa en el estadio de Boston, en Estados Unidos.
- Argentina vs Argelia se juega a las 20:00 horas. El encuentro, por el Grupo J, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en Estados Unidos.
- Austria vs Jordania se juega a las 23:00 horas. El cruce del Grupo J se disputa en el estadio del Área de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, California, en Estados Unidos.
Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país
- En Argentina transmiten TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ y Paramount+.
- En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.
- En Uruguay transmiten Canal 5, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Chile transmiten Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Ecuador transmiten Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Perú transmiten América TV, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En Paraguay transmiten GEN y Trece.
- En Venezuela transmiten Televen, DSports, Disney+ y Paramount+.
- En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.
- En Estados Unidos transmiten FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV y Tubi.
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Francia vs Senegal: el partido que abre la actividad del día
El seleccionado francés, subcampeón de Qatar 2022 y comandado por Kylian Mbappé, abre la actividad de este martes 16 de junio con su estreno ante Senegal. El encuentro se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La programación del partido de Francia está fijada para las 16:00 horas en Argentina y Uruguay. Para el público residente en Colombia, Ecuador y Perú, el juego se desarrolla a partir de las 14:00 horas, mientras que en México las acciones comienzan a las 13:00.
A qué hora juega la Selección Argentina contra Argelia
El debut del vigente campeón del mundo es la consulta que lidera las tendencias de búsqueda en América Latina. La Selección Argentina inicia la defensa de su corona frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
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El partido está programado para las 22:00 de Argentina. En México se verá a las 19:00; en Colombia, Perú y Ecuador, a las 20:00; y en Chile y Venezuela, a las 21:00.
Irak vs Noruega y Austria vs Jordania: el cierre de la primera fecha en los grupos
La jornada se completa con Irak vs Noruega, un cruce del Grupo I que se disputa en Boston, y Austria vs Jordania, por el Grupo J, en Santa Clara, California. En el caso de Austria y Jordania, el partido se juega ya en la madrugada del miércoles para varios países de Sudamérica y Europa por la diferencia horaria.
Austria y Jordania se enfrentan este martes 16 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), en California, Estados Unidos. Los europeos regresan a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia, mientras que Jordania disputa su primer partido mundialista.
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