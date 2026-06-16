Perú

JEE rechaza pedidos de Fuerza Popular para anular 7 mil votos de Puno a favor de Roberto Sánchez

Fujimorismo denunció un presunto “fraude e intimidación” porque se habría impedido el ingreso de sus personeros, pero el JEE rechazó los pedidos al determinar que estos hechos no son causales de nulidad

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FILE PHOTO: Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/File Photo
FILE PHOTO: Conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media as the presidential count enters a third day as left-wing candidate Roberto Sanchez has taken a slim lead against Fujimori, in Lima, Peru, June 9, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque/File Photo

El Jurado Electoral Especial de San Román declaró infundados los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular contra diversos locales y mesas de sufragio en la región Puno, región donde Roberto Sánchez de Juntos por el Perú obtuvo mayo respaldo que Keiko Fujimori.

Fuerza Popular buscaba la nulidad de:

  • Institución Educativa Primaria Glorioso 885 Señor de los Milagros N.º 72002, en el distrito de Asillo, provincia de Azángaro.
  • Institución Educativa Particular Domingo Savio N.º 70605, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.
  • Mesas 904345 y 904346, ubicadas en la I.E. Agropecuario Santa Cruz, distrito de Macari, provincia de Melgar.
  • Mesa 076150, instalada en la I.E. José Antonio Encinas de San Román - Juliaca.
  • Mesa 075009, en la I.E. José Macedo Mendoza, distrito de Macusani, provincia de Carabaya.
  • Mesa 074994, en la I.E. Pedro Vilcapaza, distrito de Tirapata, provincia de Azángaro

En estos lugares, los votos a favor de Roberto Sánchez son 7.014, mientras que Fujimori obtuvo cerca de 6 mil.

El personero legal de Fuerza Popular, José Benel Alvarado Rojas, sustentó los pedidos de nulidad alegando presuntos actos de “fraude e intimidación”. Según la argumentación de la organización política, sus personeros debidamente acreditados habrían sido impedidos de ingresar a los locales de votación durante el acto de instalación de las mesas, lo que supuestamente imposibilitó la fiscalización del material electoral y la transparencia del proceso.

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Sin embargo, el JEE concluyó que los hechos denunciados no se subsumen en las causales de nulidad previstas en la Ley Orgánica de Elecciones. El tribunal electoral señaló que el presunto impedimento de ingreso a personeros no está contemplado expresamente como una causal para anular la votación.

Texto de una resolución judicial en español del Jurado Electoral Especial de San Román, con títulos como 'RESUELVE' y nombres de firmantes al final
El Jurado Electoral Especial de San Román declara infundado el pedido de nulidad presentado por Fuerza Popular y valida el acto electoral de la mesa de sufragio N° 904345.

En sus resoluciones, el JEE de San Román enfatizó que la organización recurrente no presentó medios probatorios idóneos. Por el contrario, dicen, de la revisión de los actuados y el material fotográfico aportado mostraron que las actividades electorales se desarrollaron con normalidad, con presencia de efectivos policiales y personal de los organismos electorales supervisando el proceso.

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Así, bajo el principio de conservación del voto, el colegiado electoral determinó que se debe preferir la validez del sufragio frente a interpretaciones formalistas. “No se ha demostrado la existencia de una afectación sustancial que comprometa la validez, autenticidad o regularidad del acto electoral”, se lee.

Juntos por el Perú insistirá

Por su parte, el partido de Roberto Sánchez solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le conceda un plazo único y excepcional para abonar la tasa electoral correspondiente a sus pedidos de nulidad de mesas de sufragio en Lima Metropolitana y en Estados Unidos. La solicitud surge después de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) declararon improcedentes ambas impugnaciones por falta de pago.

FILE PHOTO: Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo
FILE PHOTO: Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

Juntos por el Perú presentó recursos para anular 1.751 mesas en la capital y 647 en territorio estadounidense. Como la tasa se calcula por cada mesa impugnada, el monto total asciende a 3.297.250 soles, una cifra que el partido calificó de “exorbitante” en su apelación ante el JEE Lima Centro 2.

“Solicito que se declare la nulidad de la resolución impugnada y se nos conceda un plazo único y excepcional para realizar el pago total por las mesas impugnadas, toda vez que se trata de acceder a la justicia electoral y los montos de las mismas son exorbitantes”, dice el escrito presentado por el partido.

Respecto a las mesas limeñas, la agrupación pide al JNE que examine el fondo del asunto y declare fundada la nulidad, con lo que quedarían sin efecto los votos de esas mesas. Como alternativa, solicita el mismo plazo excepcional para cumplir con el pago y alega la existencia de “patrones sistémicos que menoscaban la transparencia y confianza en el proceso electoral”.

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