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Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú: Canal TV del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026

Con Lionel Messi al frente, la ‘albiceleste’ intentará iniciar esta edición con un triunfo y defender el título obtenido en la última Copa del Mundo. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

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Mundial 2026 – Selección de Argentina – Selección de Argelia – Perú – deportes – 15 junio
El campeón vigente arranca su ruta en el Grupo J este martes 16 de junio en Kansas City, en un duelo programado a las 8.00 p. m. en Perú, con transmisión por señal abierta y streaming (Selección de Argentina)

Argentina, vigente campeona del mundo, iniciará la defensa del título obtenido en Catar 2022 frente a Argelia este martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El duelo por la primera jornada del Grupo J comenzará a las 8.00 p. m. en Perú y contará con señal abierta y opciones de streaming.

La Albiceleste abre su camino mundialista con un foco especial sobre Lionel Messi, figura del Inter Miami, en lo que muchos presumen como su última participación en una Copa del Mundo como jugador activo. El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium, recinto de Kansas City con capacidad para 76.416 espectadores.

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El horario oficial para el público peruano será a las 8.00 p. m., mientras que en Argentina se iniciará a las 10.00 p. m. Para esta presentación, las plataformas de televisión y streaming ya confirmaron sus señales para seguir el duelo desde Perú y otros mercados de Sudamérica.

Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú

Mundial 2026 – Selección de Argentina – Selección de Argelia – Perú – deportes – 15 junio
Argentina inicia la defensa de su corona mundial frente a Argelia este martes en Kansas City. Los aficionados peruanos podrán seguir el esperado estreno mediante señal abierta, cable y radio. (Selección de Argentina)

En Perú, el partido podrá verse gratis por América TV (canal 4) en señal abierta. Para quienes siguen la transmisión por cable, D Sports tendrá la cobertura para Sudamérica.

En radio, el encuentro también contará con todas las incidencias de lo que ocurra en el intenso duelo gracias a Infobae Perú, que brindará todos los detalles, goles e incidencias de lo que ocurra en el debut mundialista tanto de sudamericanos como de africanos.

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Este cruce corresponde a la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 y se jugará el martes 16 de junio en Kansas City, Estados Unidos. La agenda del día queda marcada por el estreno del campeón vigente ante una selección argelina que regresa a la Copa del Mundo desde su última participación ocurrida en Brasil 2014.

Aquella vez, los argelinos vendieron cara su derrota en los octavos de final ante Alemania que solo pudo ganar por dos a uno. A la postre, ese mismo esquipo teutón se coronaría en aquella edición mundialista.

En qué canales de TV y streaming se podrá ver en Perú

Mundial 2026 – Selección de Argentina – Selección de Argelia – Perú – deportes – 15 junio
La expectativa por ver a Messi en acción se trasladará a múltiples pantallas. El partido estará disponible en televisión tradicional y servicios de streaming para los aficionados peruanos. (EFE)

Además de la señal abierta de América TV, en Perú estará disponible la transmisión en streaming mediante América tvGO, DGO y Disney Plus Premium.

Para el resto de Sudamérica, el material proporcionado también menciona la disponibilidad de señales y plataformas como DAZN y Paramount+, junto con las aplicaciones de streaming ya señaladas. En Argentina, el partido contará con emisión por TyC Sports y Telefe, según la información incluida.

Las referencias disponibles también señalan que distintas señales figuran como parte del despliegue de transmisión, entre ellas TV Pública y Claro 4k, según el listado citado en el texto base.

Posibles alineaciones de Argentina y Argelia

Mundial 2026 – Selección de Argentina – Selección de Argelia – Perú – deportes – 15 junio
Los equipos ultiman detalles para el debut mundialista con alineaciones que combinan experiencia y talento ofensivo. Messi y Mahrez aparecen como las principales referencias de cada selección. (Selección de Argentina)

Las formaciones probables compartidas en el texto sitúan a Argentina con Emiliano Martínez en el arco, una defensa con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico, y un mediocampo con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Más adelante, el mismo esquema proyecta una línea ofensiva con Thiago Almada, Lionel Messi y Giuliano Simeone, acompañando a Julián Álvarez como referencia de ataque.

Para Argelia, el once tentativo incluye a Luca Zidane como arquero, con Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini y Rayan Aït-Nouri en defensa. En el medio aparecen Farés Chaibi, Hicham Boudaoui y Houssem Aouar, con un tridente ofensivo integrado por Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.

En la previa, los expertos ubicaron a Argentina con un favoritismo marcado por su condición de campeona vigente. También se mencionó un contexto reciente de resultados: Argentina llegó tras un 3-0 sobre Islandia, mientras que Argelia venía de imponerse 4-0 a Bolivia.

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