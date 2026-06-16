Pamela López asegura que no volverá con Paul Michael tras separación: “No hay posibilidad”

Pamela López y Paul Michael sonríen mientras posan juntos en un evento, a pesar de la reciente declaración de ella sobre la imposibilidad de una reconciliación.

La separación entre Pamela López y Paul Michael ha generado numerosas reacciones en el ámbito del entretenimiento peruano. Luego de catorce meses de relación, la empresaria y participante de realities confirmó el fin del vínculo sentimental y descartó cualquier posibilidad de reconciliación. En entrevista con el diario Trome, López expresó de manera enfática que su decisión es definitiva y que su prioridad será su familia.

Desde que se hizo pública la ruptura, Pamela López manifestó sentirse serena, aunque reconoció que los últimos tres meses fueron especialmente difíciles. “Estoy tranquila. Fueron tres duros meses de encierro y, de verdad, ahora solo me voy a enfocar en crecer como persona”, afirmó la empresaria.

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La posibilidad de volver con Paul Michael quedó completamente descartada. “No hay posibilidad. Es la mejor decisión para ambos. Por respeto a mi familia y a mis hijos, no voy a entrar en detalles, solo le deseo de todo corazón que le vaya bien en la vida”, puntualizó López.

Una imagen editada simula la fractura de la relación entre Paul Michael y Pamela López, reflejando su separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eexpareja de Christian Cueva también indicó que la amistad entre ambos no está en sus planes inmediatos y que prefiere dejar que el tiempo defina cualquier tipo de acercamiento futuro.

Al ser consultada sobre los comentarios públicos realizados por allegados a Paul Michael, quienes la calificaron como manipuladora o impulsiva, Pamela López optó por no responder. “No diré nada de terceras personas”, sostuvo. La empresaria evitó alimentar controversias y reiteró su interés en mantener la discreción sobre los motivos que llevaron al término de la relación.

En cuanto a su vida personal, López señaló que no tiene interés por iniciar nuevas relaciones sentimentales y que está enfocada en asuntos personales pendientes. Uno de sus principales objetivos es recuperar la vivienda que le fue retirada por Christian Cueva, ex pareja y futbolista. “Por ahora es mi mayor preocupación y donde gastaré la poca energía que me queda en seguir luchando”, indicó.

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Paul Michael, visiblemente afectado, habla sobre su reciente ruptura con Pamela López, expresando que prefiere recordar los buenos momentos de su relación.

El paso de Pamela López por un reality televisivo ha abierto, según sus propias palabras, la posibilidad de buscar nuevas oportunidades en el ámbito artístico. “Dios te oiga. Es lo único que pido a gritos, salir adelante y poder demostrar mi talento a mis hijos y a los que me quieren de verdad. Siempre estoy dispuesta a todo lo bueno”, expresó la empresaria, haciendo referencia a su participación en programas de baile, actuación o conducción.

Pamela López anunció su separación en comunicado

A través de sus redes sociales, la participante de ‘La Granja VIP’ oficializó la ruptura con Paul Michael. En un extenso comunicado, Pamela López explicó: “Por medio del presente, deseo expresar que mi relación sentimental ha llegado a su fin”. La empresaria añadió que apostó por “el amor real, sincero y genuino”, aunque reconoció que las cosas no funcionaron como esperaba. “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos. He comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal”, detalló.

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En el mismo documento, López solicitó respeto y prudencia para ambas partes. “La verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento. Por ello, considero importante pedir respeto y prudencia a terceras personas que, sin conocer la totalidad de los hechos, emiten opiniones o juicios alejados de la realidad”, expresó.

Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

Finalmente, la empresaria aclaró que no tiene intención de generar polémicas ni controversias, y pidió reciprocidad en el trato tras la separación. “Elijo mantener la discreción y el respeto que la situación merece. Asimismo, por gratitud a todo lo compartido y brindado durante la relación, espero recibir el mismo respeto que siempre he procurado ofrecer, tanto hacia mi persona como hacia mi familia”.