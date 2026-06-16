Parrilla para celebrar el Día del Padre: cómo prepararla y qué corte de carne es el ideal

Un grupo de amigos y familiares se reúne al aire libre en Colombia para disfrutar de un asado, compartiendo risas y deliciosas carnes a la parrilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celebrar el Día del Padre suele estar ligado a una costumbre que atraviesa generaciones en Perú y otros países de Latinoamérica: encender el fuego y compartir una buena parrillada. El ritual, que combina técnica y tradición familiar, encuentra su éxito en la correcta elección de los insumos y el manejo preciso de las temperaturas. La parrilla se transforma en el escenario central del homenaje, donde cada detalle importa y la dedicación se percibe en cada corte servido. Lograr una parrillada perfecta para el Día del Padre depende tanto de la selección de los mejores cortes de carne como del dominio de los pasos clave en la preparación y cocción.

Este platillo representa un momento de unión, pero también un desafío para quienes buscan destacarse como anfitriones. Los especialistas coinciden en que el arte parrillero exige respetar tanto los tiempos como la calidad de los ingredientes. La experiencia no solo reside en prender las brasas, sino en comprender las características propias de cada corte y adaptarse a las preferencias de los comensales. Cortes como la entraña fina, el bife de chorizo, la picaña, el asado de tira y el vacío forman parte del repertorio esencial para una celebración memorable.

PUBLICIDAD

Un hombre trabaja en Suspenmec, una pequeña empresa de autopartes que produce parrillas para suspensiones de automóviles, en Sarandí, en las afueras de Buenos Aires, Argentina, 17 de abril de 2026. REUTERS/Irina Dambrauskas

Los mejores cortes de carne para la parrilla

Elegir el corte adecuado es el primer paso para garantizar una parrillada exitosa. La carne seleccionada define el método de cocción y el resultado final. Los cortes se dividen principalmente según su contenido graso y la estructura de sus fibras, lo que influye directamente en el tiempo y la técnica necesarios.

Entre los cortes de cocción rápida, la entraña fina destaca por su sabor intenso y textura delicada. Su delgadez permite dorarla rápidamente a fuego fuerte, lo que facilita servir bocados al instante y conservar los jugos. El bife de chorizo ofrece una opción clásica y versátil, gracias a su generosa capa de grasa lateral que proporciona suavidad y jugosidad. La picaña se distingue por la prominente capa de grasa externa, que otorga un sabor característico y permite variar el punto de cocción, ya sea en medallones a fuego fuerte o en pieza entera a temperatura más baja.

PUBLICIDAD

En la categoría de cocción lenta, el asado de tira se posiciona como el corte emblemático de la parrilla argentina. Su cocción prolongada permite que el colágeno y la grasa que rodean el hueso se fundan, generando un sabor profundo y una textura única. El vacío, por su parte, requiere paciencia y atención: este corte, cubierto por membranas fibrosas, retiene los jugos durante la cocción a fuego medio-bajo y recompensa el esfuerzo con una carne tierna y sabrosa.

Chorizos cortados en mariposa, matambre de cerdo y vacío se cocinan sobre una parrilla con brasas ardientes, creando el ambiente perfecto para una comida tradicional al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para el encendido y la preparación de la carne

Seleccionar el combustible adecuado es esencial para lograr una cocción uniforme y un aroma inconfundible. Los especialistas sugieren el uso de carbón vegetal de quebracho o leña dura, capaces de mantener una brasa estable y prolongada. La técnica del “volcán”, que consiste en formar una montaña de carbón con papel en el centro, facilita el encendido y la distribución del calor.

PUBLICIDAD

El momento exacto para colocar la carne depende del estado de las brasas. Es fundamental esperar hasta que adquieran un tono gris o blanco, evitando el contacto con llamas vivas o humo denso. Este paso es clave para evitar sabores amargos y asegurar una cocción pareja.

Carne a la parrilla en Asador Abadesa (Cedida)

La preparación de la carne también requiere atención. Los expertos recomiendan atemperar los cortes fuera de la refrigeradora durante al menos 30 a 45 minutos. Esta práctica previene el endurecimiento de las fibras y favorece una caramelización óptima. Para el salado, la sal de mar o la sal de parrillera en grano medio son las opciones preferidas. Aplicarlas justo antes de colocar la carne sobre la parrilla ayuda a conservar la humedad y evita que los jugos se pierdan antes de tiempo.

PUBLICIDAD

Control de la temperatura y tiempos de cocción

Uno de los secretos mejor guardados del parrillero reside en el control de la temperatura. La regla de los segundos, utilizada por expertos y aficionados, consiste en medir con la palma de la mano la intensidad del calor a una distancia de unos 10 centímetros de la grilla. Este método sencillo permite adaptar el fuego según el corte: un fuego fuerte (3 a 5 segundos) es ideal para entraña y sellar bifes, mientras que el fuego medio (6 a 8 segundos) favorece cortes como el bife de chorizo y chorizos. Para piezas enteras como el vacío o el asado de tira, el fuego bajo (9 a 11 segundos) garantiza una cocción lenta y uniforme.

La Noche Argentina en Miami adelanta la llegada del Mundial 2026 con espectáculos de música y danza, sorteos y obsequios tradicionales (Instagram @lanocheargentina.oficial)

Las recetas tradicionales proponen tiempos orientativos y técnicas precisas para cada corte. La entraña fina se cocina en pocos minutos por lado, manteniendo su jugosidad y sabor. El asado de tira exige paciencia: se coloca con el hueso hacia abajo durante casi una hora, permitiendo que actúe como conductor térmico y evite quemaduras. La picaña, preparada entera y cubierta de sal gruesa, se cocina primero con la grasa hacia abajo para lograr una costra crocante antes de voltearla y alcanzar el punto deseado.

PUBLICIDAD

Consejos expertos para el servicio y el reposo

El último paso, a menudo subestimado, consiste en permitir que la carne repose tras retirarla de las brasas. Al dejar los cortes gruesos sobre una tabla de madera, cubiertos de manera holgada con papel aluminio, las fibras musculares se relajan y los jugos se redistribuyen de manera homogénea. Este proceso, que dura entre 5 y 10 minutos, marca la diferencia entre una carne jugosa y una pieza seca.

Carne a la parrilla en Asador Abadesa (Cedida)

Según reportó Infobae, el reposo térmico no solo mejora la textura, sino que potencia el sabor y la experiencia general del asado. Los expertos recomiendan cortar la carne en sentido contrario a la fibra para facilitar el consumo y resaltar la terneza.

PUBLICIDAD

Para quienes buscan destacarse en el Día del Padre, seguir estos pasos y prestar atención a cada etapa del proceso garantiza una parrillada memorable. La combinación de insumos de calidad, técnicas precisas y atención al detalle transforma una comida familiar en un verdadero homenaje.