Dónde ver Francia vs Senegal HOY: Canal tv en Perú del duelo por fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Francia se mide contra Senegal por la apertura del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

Ha llegado el momento de la verdad para Francia. No basta con que sea uno de los favoritos para levantar la Copa del Mundo 2026, también tiene que demostrarlo. Su andadura empezará contra una rocosa y envalentonada Senegal, que se instala en la gran cita como campeón nominal de África, tras un reclamo en mesa que le arrebató el título a Marruecos.

La transmisión del vibrante encuentro estará a cargo de América TV para Perú. Mientras que la señal internacional para la mayoría de países son DSports, DAZN y Disney+. También puedes seguir el minuto a minuto de Infobae.

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Mbappé ha disputado dos grandes citas: Rusia 2018 y Qatar 2022. - Crédito: AFP

El entrenador Didier Deschamps, quien se hará a un lado del seleccionado francés no bien culmine la cita planetaria de México-Estados Unidos-Canadá, ha reunido a sus mejores futbolistas, entre ellos Kylian Mbappé, para realizar una destacada participación en Norteamérica. La puesta en escena de los ‘galos’, por la primera fecha del Grupo I, dependerá mucho del rendimiento de su astro al igual que el gran juego colectivo de un plantel con ganas de trascender.

Por eso, el comando técnico de Francia intenta blindarlo al máximo, al punto de justificar algunas faltas como la realizada recientemente al ausentarse en la conferencia de prensa previa al lance contra Senegal. El DT Deschamps ha intentado descomprimir el ambiente cargado que generó su ‘killer’ toda vez que lo protegió delante de los medios de comunicación en New Jersey.

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“Es un jugador de clase mundial. Lo que haga en su vida privada tiene que gestionarse él mismo. Es cosa suya. Esa no es la razón de por qué no estuvo hoy. Mi objetivo es proteger a los jugadores. De los 26 jugadores que tengo, solo vi a tres esta mañana. Tenemos una hora de ida y una de vuelta. Mi prioridad es proteger a los jugadores", soslayó Didier.

Para Senegal, entretanto, será una enorme oportunidad de mostrar su nivel, poderío y fuerza ante los ojos del planeta. El entrenador Pape Thiaw no siente presión alguna de abrir el telón contra el vigente subcampeón del mundo y confía que los suyos harán una presentación elocuente, con Sadio Mané, Pape Gueye y Pathe Ciss como sus máximos exponentes.

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Sadio Mané capitanea a Senegal y será la carta goleadora en el Mundial 2026. - Crédito: AFP

Francia vs Senegal, duelo con historia

El 31 de mayo de 2002, en Seúl, Senegal protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales al derrotar 1-0 a Francia en el partido inaugural de la Copa del Mundo Corea-Japón. El único gol lo marcó Papa Bouba Diop, símbolo de una selección debutante que desafiaba al vigente campeón mundial y europeo.

Lo acontecido en aquel tiempo fue descrito como un auténtico terremoto futbolístico: Francia llegaba como gran favorita, mientras que Senegal disputaba su primer encuentro mundialista. Aquella derrota abrió el camino a la eliminación francesa en la fase de grupos, sin ganar partidos ni marcar un solo gol, una de las mayores decepciones registradas por un campeón defensor.

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Además, el tropiezo inauguró la llamada “maldición del campeón”, repetida después por Italia, España y Alemania. Para Senegal, fue el inicio de una campaña memorable que culminó en cuartos de final y consolidó el crecimiento del fútbol africano en los Mundiales.

Señales de transmisión del Francia vs Senegal por Grupo I de la Copa del Mundo 2026

El partido mundialista, programado en el Estadio Nueva York, podrá verse en Perú mediante América TV / DSports y la plataforma DGO. Los aficionados elegirán entre televisión y opción digital para seguir el evento. De igual modo, Infobae realizará una cobertura digital detallada.

Horarios del Francia vs Senegal por Grupo I de la Copa del Mundo 2026

El choque está programado para este martes 16 de junio en el MetLife Stadium. El inicio será a las 14:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia. Para quienes se encuentren en Argentina, Chile o Uruguay, el partido comenzará a las 16:00 horas. En México, el horario de arranque será a las 15:00 horas. En el caso de España, las acciones se desarrollarán a partir de las 21:00 del mismo día.

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Alineaciones probables del Francia vs Senegal por Grupo I de la Copa del Mundo 2026

- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désire Doué; Kylian Mbappé.

- Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Pape Gueye; Iliam Ndiaye, Habib Diarra, Sadio Mané; Nicolás Jackson.