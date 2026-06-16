Minedu modifica el reglamento de la ley de las Apafa en colegios: estos son los principales cambios

El Ministerio de Educación oficializó la modificación del reglamento de las Apafa para fortalecer la participación familiar en las escuelas. (Minedu)

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la modificación del reglamento que regula a las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) en los colegios a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la participación familiar y adaptar la normativa a las nuevas dinámicas educativas del país.

La medida se concretó con la publicación del Decreto Supremo N.º 007-2026-MINEDU en el Diario Oficial El Peruano. Con esta acción, el Ministerio de Educación busca adecuar la Ley 28628 a los cambios experimentados en las escuelas y familias peruanas durante los últimos veinte años.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó la relevancia de esta actualización: “La educación es una tarea compartida entre la escuela y las familias. Con esta actualización fortalecemos el rol de los padres, madres y tutores como aliados fundamentales en la formación y el bienestar de nuestros estudiantes”.

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Un docente interactúa con estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) mientras se preparan para obtener certificaciones internacionales de inglés, consolidando el liderazgo del programa educativo en el país. (Foto: MINEDU)

Según información difundida por el Ministerio de Educación, la nueva versión del reglamento tiene un valor estratégico para la calidad educativa, ya que promueve la corresponsabilidad y la mejora continua de los aprendizajes.

Representación familiar

Uno de los cambios más relevantes introducidos por la normativa radica en la ampliación de los representantes habilitados. Ahora, no solo los padres o madres podrán participar en las Apafa; también se contempla la intervención de abuelos, hermanos, tíos o apoderados del estudiante, siempre que tengan vínculos directos con el menor.

De acuerdo con el Minedu, esta disposición apunta a fortalecer la presencia de las familias en la vida escolar y a hacer más inclusiva la gestión de las asociaciones.

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El reglamento actualizado también incorpora alternativas para el cumplimiento de los aportes económicos a las Apafa. Entre las novedades, se permite el fraccionamiento de pagos o la compensación mediante servicios.

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Estas medidas buscan evitar que la falta de recursos económicos afecte la trayectoria educativa de los estudiantes. Además, se refuerza la transparencia en el manejo de fondos mediante la ampliación de las facultades de fiscalización de los Consejos de Vigilancia.

Continuidad en la gestión

Con el fin de garantizar la continuidad en la gestión de las Apafa, la nueva normativa regula la renuncia y el reemplazo de los directivos. Se facilita también la actualización de los padrones familiares cuando no existan órganos de representación activos. Estas medidas pretenden evitar vacíos de poder y promover una transición ordenada dentro de las asociaciones.

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En cuanto a la organización interna, el proceso electoral se adelantará, pasando del 1 de octubre al 1 de septiembre como nueva fecha de inicio de las elecciones para la renovación de directivas. El Minedu señala que este ajuste permitirá una mejor planificación y funcionamiento de las Apafa desde el inicio del año escolar.

La ministra María Esther Cuadros afirmó que la actualización del reglamento de las Apafa refuerza el rol de padres, madres y tutores en la educación. (Minedu)

Entornos más saludables

El reglamento revisado incluye además disposiciones orientadas a promover entornos escolares saludables. Entre ellas, se establece que los quioscos escolares deberán ofertar alimentos saludables.

Adicionalmente, los procesos de licitación para estos servicios deberán anunciarse con antelación y de forma visible en los planteles educativos. La medida busca proteger la salud de los estudiantes y garantizar transparencia en la contratación de proveedores.

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La ministra Cuadros subrayó el carácter estratégico de la modificación reglamentaria: “La mejora del reglamento de la ley de las Apafa tiene un alto valor estratégico para la calidad del sistema educativo, porque fortalece la participación de las familias como un mecanismo efectivo de gobernanza escolar, corresponsabilidad y mejora continua de los aprendizajes”.

El Ministerio de Educación remarca que la actualización normativa responde a la evolución de las dinámicas familiares y escolares en el Perú, y apunta a consolidar la alianza entre las instituciones educativas y las familias para el beneficio de millones de estudiantes en todo el país.

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