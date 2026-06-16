Erick Noriega dio singular opinión sobre la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “Lamentablemente sucedieron cosas”

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal remeció el mercado de fichajes en el fútbol peruano. El delantero argentino, referente histórico de Alianza Lima, había declarado en el pasado que no vestiría la camiseta de un rival directo. Sin embargo, la decisión del club ‘blanquiazul’ de prescindir de sus servicios provocó malestar en el jugador.
Su arribo al conjunto ‘rimense’ no solo sorprendió a los hinchas ‘íntimos’, sino que también generó comentarios de excompañeros, como Erick Noriega, quien compartió vestuario con él y lamentó verlo defendiendo otros colores.
“Esto es fútbol. Lamentablemente sucedieron cosas antes”, reconoció en entrevista para TV Perú Deportes, dejando entrever que las circunstancias previas a la salida del argentino de Matute influyeron en esta decisión.
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Aunque el ‘Samurai’ aclaró que no se involucra demasiado en los detalles de la partida del ‘Pirata’, su aprecio por el futbolista sigue intacto. “Siempre le deseo lo mejor también a él. Siempre me ayuda, hablo bastante con él y que todo le vaya superbién y a su familia, que los quiero bastante”, compartió.
La reacción de la afición ‘victoriana’ ante la noticia fue de sorpresa y, en algunos casos, decepción. Hernán Barcos fue clave en los últimos éxitos de Alianza Lima y su partida dejó una huella profunda. No obstante, la competitividad del fútbol profesional y las decisiones administrativas suelen marcar el destino de los jugadores, incluso de aquellos considerados emblemas.
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Erick Noriega sobre el presente de Alianza Lima tras el Torneo Apertura
Por otro lado, Erick Noriega también se refirió al actual momento de Alianza Lima, que viene de consagrarse ganador del Torneo Apertura. “Yo soy hincha de Alianza, siempre lo he dicho. Bastante contento de que se estén logrando los objetivos”, afirmó, evidenciando su conexión afectiva con el club.
La entidad de La Victoria, tras la consagración del primer certamen doméstico del año, reafirmó su condición de candidato al título nacional, algo de lo que el volante no fue ajeno. “Pudieron ganar el Apertura y les deseo todo lo mejor para que ganen el Clausura también. Alianza es un equipo grande que siempre está obligado a ganar y gracias a Dios que se está dando”, expresó.
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El jugador de Gremio de Brasil también tuvo palabras de reconocimiento para Paolo Guerrero, líder y referente del plantel. “¿Importante Paolo Guerrero? Sí, él lo sabe. Siempre hablamos, sabe el cariño que le tengo y siempre le deseo todo lo mejor“, manifestó Noriega, subrayando el peso del ‘Depredador’, quien afronta su última temporada como futbolista profesional.
En este contexto, Erick Noriega envió un mensaje a los hinchas de Alianza Lima: “Que sigan disfrutando de este momento. Por compañeros cercanos, sé que están dando lo mejor para lograr el título”. Así, el nacido en Japón pidió a la hinchada sostener el apoyo al plantel, convencido de que la entrega y el compromiso de los jugadores pueden llevar a Alianza Lima a un nuevo campeonato.
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Erick Noriega sobre el futuro de la selección peruana tras la derrota ante España
Al analizar la reciente caída de la selección peruana ante España en un amistoso internacional, Erick Noriega mostró autocrítica sobre el nivel alcanzado. “¿Partido contra España? Fuerte. Siendo realista, tenemos que mejorar muchísimo todos”, admitió, comparando la realidad del fútbol peruano con la de una potencia europea.
El polivalente futbolista de 24 años reconoció la distancia que existe entre ambos combinados, pero también valoró el esfuerzo y la disposición del plantel nacional. “Ellos están bastante arriba de nosotros, pero estamos por el camino correcto y vamos a seguir mejorando”, sostuvo Noriega, apostando por el crecimiento paulatino de la ‘bicolor’.
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