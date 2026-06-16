Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, expone presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, hace graves acusaciones contra futbolistas.

Suhaila Jad, modelo española y madre de los hijos del futbolista peruano André Carrillo, publicó un extenso testimonio en sus redes sociales en el que expuso las presuntas infidelidades del actual jugador del Corinthians. El comunicado, difundido a través de Instagram, ha generado una ola de reacciones tanto en Perú como en el entorno internacional del deporte y el espectáculo.

A través de su declaración, Jad relató que la ruptura con Carrillo se produjo después de una conversación en la que le pidió sinceridad absoluta sobre las razones que llevaron al deterioro de la relación. Según su versión, el deportista habría terminado admitiendo que organizó dos reuniones con mujeres en su propia casa cuando la modelo no se encontraba presente. “Como no tiene valores ni ningún tipo de respeto por lo que era su familia, organizó dos fiestas con mujeres en nuestra casa en dos ocasiones. La primera fue en Perú cuando iba con la selección y aprovechaba para faltarme el respeto. La segunda ocurrió en Brasil”, escribió la modelo en una de sus publicaciones.

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En su mensaje, Suhaila Jad remarcó que André Carrillo finalmente reconoció uno de estos encuentros. “Finalmente, el hombre ‘con valores’ me lo terminó confesando. Me pidió perdón diciendo que yo no me lo merecía, que en once años no tenía ni una sola cosa mala que decir de mí y que sabía lo mucho que lo había querido y cuidado. Me confesó que había hecho una fiesta con sus amigos del Corinthians y nueve mujeres”, detalló la modelo. La revelación fue recibida con impacto, pues la pareja era considerada una de las más estables del círculo mediático deportivo.

Investigó identidad de las mujeres

La modelo española compartió que intentó averiguar la identidad de las mujeres que asistieron a la reunión en Brasil, pero que Carrillo se negó a proporcionarle esa información. “Como el irrespetuoso no me quería dar los nombres que entraron a mi casa, decidí ir a la seguridad del condominio. Me estuvieron paseando hasta que me dijeron que si el irrespetuoso no lo autorizaba, no me darían esa información”, afirmó Jad.

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Suhaila Jad acusa de presunta infidelidad a André Carrillo. IG

Según la versión de Suhaila Jad, la existencia de estas reuniones se conoció debido a una queja formal presentada por un vecino del condominio en el que residían. El personal de seguridad habría entregado el documento a una de las hijas de la pareja, situación que llevó a Jad a confrontar nuevamente a Carrillo. La modelo indicó que el futbolista intentó justificar su comportamiento argumentando que sus amigos habían llegado acompañados de las invitadas y que en ningún momento quiso causar daño a su familia. “Como siempre, me juraba que no había hecho nada, que sus amigos habían llegado con las chicas, que sabía del dolor que me había causado y que mis hijos y yo éramos lo más importante para él, bla, bla, bla, lo peor de todo es que yo le creía”, relató Jad.

El testimonio también incluyó la intervención de las trabajadoras del hogar, quienes habrían proporcionado detalles sobre lo ocurrido y señalado que fueron involucradas por Carrillo para encubrir las situaciones denunciadas. La modelo indicó que la participación de las empleadas domésticas fue clave para reconstruir los hechos, resaltando la presión y el ambiente de secretismo que se habría instaurado en el entorno familiar.

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Desgaste emocional

El comunicado de Suhaila Jad no solo aborda las presuntas infidelidades, sino también el contexto de desconfianza y desgaste emocional que marcó el final de la relación. La modelo afirmó que, a pesar de las explicaciones y promesas recibidas por parte de André Carrillo, el daño a la confianza y la estabilidad familiar ya era irreversible. “Me pidió perdón diciendo que yo no me lo merecía”, recalcó Jad, enfatizando la dimensión personal y afectiva del conflicto.

Las declaraciones de Suhaila Jad han sido ampliamente replicadas y discutidas, especialmente por la notoriedad pública de André Carrillo, quien se encuentra actualmente vinculado al club Corinthians y mantiene una presencia activa en la selección nacional de Perú. Sin embargo, no se ha referido de su situación sentimental hasta el momento.

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Suhaila Jad expone al futbolista y padre de sus hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)