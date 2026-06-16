Expareja de Diego Chávarri se pronuncia tras coqueteos con Gabriela Herrera: “Que sean felices, me llevé la peor parte”

La expareja de Diego Chávarri se pronuncia sobre los coqueteos del exfutbolista con Gabriela Herrera, mostrándose afectada mientras se ve a la pareja en una actitud romántica en una discoteca.

La atención mediática sobre Diego Chávarri y Gabriela Herrera regresó con fuerza tras la publicación de imágenes que los muestran juntos y en actitud amistosa durante la fiesta de cierre de ‘La granja VIP Perú’. Este encuentro, fuera de los sets de grabación, renovó las especulaciones sobre una posible relación sentimental, tema que había estado presente durante el desarrollo del reality transmitido por Panamericana Televisión.

La cercanía entre ambos en el evento generó reacciones inmediatas en redes sociales y sumó un nuevo capítulo al vínculo que los seguidores ya comentaban.

En el centro de esta nueva polémica quedó Thalía Bentín, expareja de Chávarri, quien decidió responder públicamente al revuelo mediático. A través de sus redes sociales, Bentín difundió un mensaje en el que se refirió al final de su relación y expuso cómo la afectó todo el proceso.

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Thalía Bentín decidió romper su silencio luego de que el exfutoblista anunciara su soltería, asegurara que todo estaba bien y nuevamente se dejara ver con la bailarina | Instagram

“Creo que me llevé la peor parte”, reconoció la joven, dejando en claro el impacto personal de la ruptura y el entorno mediático que la acompañó. No obstante, evitó mostrar resentimiento o lanzar indirectas, prefiriendo en cambio enviar buenos deseos a los involucrados: “Que sean felices y que hagan el bien siempre”, expresó ante las consultas del programa ‘Q’ Bochinche’.

El acercamiento entre Chávarri y Herrera había sido notorio durante la grabación del reality, donde compartieron momentos que despertaron comentarios entre la audiencia.

Tras la difusión de las imágenes recientes, las sospechas de una relación fuera de cámaras cobraron fuerza, y las declaraciones de Bentín aportaron un matiz inesperado al caso, enfatizando su voluntad de dejar atrás el conflicto.

Thalia Bentin aparece en una entrevista digital, expresando su sentir tras los coqueteos entre su expareja Diego Chávarri y Gabriela Herrera, deseándoles felicidad.

Thalía Bentín habría encontrado a Gabriela Herrera en la casa que compartía con Diego Chávarri

La repercusión del tema creció todavía más después de que Ric La Torre divulgara un audio en el que Thalía Bentín conversa con el periodista Samuel Suárez sobre una situación particular vivida días después de la fiesta de cierre. En este diálogo, la joven relató que, a pesar de haber terminado su relación, continuaba compartiendo el departamento con Chávarri durante un periodo de transición. Según su testimonio, tras la celebración del reality, fue advertida de que Gabriela Herrera se encontraba en el inmueble.

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Al ser consultada sobre si había visto a Herrera o si le habían confirmado su presencia, Bentín respondió: “Sí es correcto, me dijeron que ella estaba aquí”, haciendo referencia directa al departamento que compartía con el exfutbolista.

La expareja de Diego Chávarri expresa su sentir sobre los recientes coqueteos con Gabriela Herrera, declarando: "Que sean felices, me llevé la peor parte".

En la misma conversación, la joven respondió de manera afirmativa cuando se le preguntó si la bailarina se encontraba en su dormitorio: “Sí, en la habitación mía”. Cuando le consultaron si ambos habían estado juntos en la cama, prefirió no dar detalles y, entre risas, se limitó a decir: “En el cuarto”.

La secuencia de estos hechos y las declaraciones de los protagonistas continuaron generando comentarios en la opinión pública, profundizando la discusión sobre la exposición de la vida privada en el entorno de los realities televisivos y el impacto que esto tiene en quienes participan de ellos. Mientras tanto, la historia de Diego Chávarri, Gabriela Herrera y Thalía Bentín sigue captando el interés de los seguidores del espectáculo nacional.

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