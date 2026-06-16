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Partidos del Mundial 2026, hoy martes 16 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

La Copa del Mundo continuará con cuatro partidos correspondientes al Grupo I y el Grupo J, con los duelos de Francia y Argentina como destacados. Todo lo que tenés que saber

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Este martes la actividad de la Copa del Mundo organizada en México, Estados Unidos y Canadá contará con cuatro encuentros (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este martes la actividad de la Copa del Mundo organizada en México, Estados Unidos y Canadá contará con cuatro encuentros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 continuará este martes con cuatro partidos correspondientes al Grupos I y al J, que protagonizarán las selecciones finalistas de la última Copa del Mundo en Qatar: Francia y Argentina. Los Les Bleus abren el día a las 16 (hora argentina) ante Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en un duelo cargado de historia. Los campeones del mundo, por su parte, salen a la cancha a las 22 ante Argelia en Kansas City, con Lionel Messi en busca de un récord histórico.

El encuentro entre Francia y Senegal tiene un antecedente que ninguno de los dos seleccionados olvida: la única vez que se enfrentaron en un Mundial, en Corea-Japón 2002, Senegal derrotó 1-0 a los entonces campeones del mundo con un gol de Papa Bouba Diop y los eliminó en la fase de grupos. Los africanos llegaron hasta los cuartos de final en aquella edición, su mejor actuación histórica. Ahora, Didier Deschamps lleva a una Francia repleta de figuras —con Kylian Mbappé como gran referente, sexto máximo goleador histórico de los Mundiales con 12 tantos— a un partido que el equipo galo no puede tomarse a la ligera.

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Senegal llega al torneo con una plantilla de nivel. Kalidou Koulibaly organiza la defensa, Sadio Mané y Nicolas Jackson lideran el ataque, y el arquero Edouard Mendy viene de ganar la Champions League. Los Leones de la Téranga clasificaron invictos para su tercer Mundial consecutivo y alcanzaron los octavos de final en Qatar 2022.

Dos horas después, a las 19 (hora argentina), el Grupo I tendrá su segundo partido del día: Irak vs. Noruega en el estadio Gillette de Boston. Los iraquíes regresan a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006, mientras que los noruegos debutan en el torneo por primera vez desde Francia 1998, con Erling Haaland como gran figura y máxima amenaza ofensiva.

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La jornada alcanza su punto más alto a las 22 con el debut de Argentina ante Argelia en el estadio Arrowhead de Kansas City. La Albiceleste llega como vigente campeona del mundo y con la mira puesta en un hito sin precedentes para el fútbol sudamericano: convertirse en el tercer país en retener el título, tras Italia (1934-1938) y Brasil (1958-1962). Messi, con 26 partidos mundialistas en su haber —récord absoluto—, se convierte en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo diferentes.

Argelia regresa al Mundial después de doce años de ausencia. Su última participación fue en Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final y llevó a Alemania al tiempo extra antes de caer. El entrenador Vladimir Petkovic armó un equipo con ambiciones reales: los Fennec Foxes ganaron sus grupos de clasificación de la CAF con ocho victorias —su mejor marca en una sola campaña— y llegan con figuras como Riyad Mahrez, Mohammed Amoura y Amine Gouiri. El único antecedente entre ambas selecciones fue un amistoso en 2007 en el Camp Nou, con victoria argentina 4-3 y el primer doblete internacional de Messi.

La jornada cierra pasada la medianoche con Austria vs. Jordania (01:00, hora argentina del miércoles 17), el segundo partido del Grupo J, en el estadio Levi’s de San Francisco. Los austriacos regresan a un Mundial después de 24 años —su última participación fue en Francia 1998— y buscan aprovechar la oportunidad de sumar puntos antes de enfrentar a Argentina. Jordania disputa su primera Copa del Mundo de la historia.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy martes 16 de junio

GRUPO I

  • Francia vs. Senegal

Hora: 21:00 (España) / 16:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 15:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 14:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 13:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey.

  • Irak vs. Noruega

Hora: 00:00 del miércoles 17 (España) / 19:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 18:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 17:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 16:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Estadio: Gillette Stadium, Boston.

GRUPO J

  • Argentina vs. Argelia

Hora: 03:00 del miércoles 17 (España) / 22:00 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 21:00 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 20:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 19:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City.

  • Austria vs. Jordania

Hora: 06:00 del miércoles 17 (España) / 01:00 del miércoles 17 (Argentina, Uruguay, Paraguay) / 00:00 del miércoles 17 (Bolivia, Chile, Venezuela) / 23:00 (Ecuador, Colombia, Perú, Panamá) / 22:00 (México, Costa Rica, El Salvador, Honduras).

Estadio: Levi’s Stadium, San Francisco.

Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

  • Francia vs. Senegal

Televisación: DSports y Telefe (Argentina) / TyC Sports (Argentina) / DAZN y RTVE - La 1 (España) / DSports (Uruguay) / Chilevisión, DSports (Chile) / Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports (Colombia) / Teleamazonas, DSports (Ecuador) / América TV, DSports (Perú) / Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1 (México) / FOX, Telemundo (Estados Unidos).

  • Irak vs. Noruega

Televisación: DSports y TyC Sports (Argentina) / DAZN (España) / DSports (Uruguay, Chile, Ecuador, Perú) / Win Sports, DSports (Colombia) / TUDN, ViX, Canal 5 (México) / FOX, Telemundo (Estados Unidos).

  • Argentina vs. Argelia

Televisación: Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública (Argentina) / DAZN (España) / DSports (Uruguay, Chile, Ecuador, Perú) / Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports (Colombia) / Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1 (México) / FOX, Telemundo (Estados Unidos).

  • Austria vs. Jordania

Televisación: TyC Sports, DSports (Argentina) / DAZN (España) / DSports (Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Colombia) / TUDN, ViX (México) / FOX, Telemundo (Estados Unidos).

Todos los grupos del Mundial 2026

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