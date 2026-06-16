Angie Jibaja regresó a Perú y deja atrás conflictos con Romina Gachoy: “Estoy muy agradecida porque está cerca a mis hijos”

Angie Jibaja se mostró agradecida con Romina Gachoy por el cuidado de sus hijos.

Angie Jibaja vuelve a aparecer en la escena pública peruana luego de cuatro años de ausencia y, en su regreso, sorprende al manifestar públicamente su agradecimiento a Romina Gachoy por el papel que desempeña en la vida de sus hijos. La modelo y actriz, reconocida por su trayectoria televisiva y musical, compartió sus sensaciones sobre esta nueva etapa profesional y personal.

La artista se suma como una de las conductoras del nuevo podcast ‘Nadie sabe’, que se estrena el miércoles 17 a las 11 de la mañana en el canal de YouTube ‘Nadie sabe oficial’. El equipo lo integran también Giancarlo Cossío, Macarena Gastaldo y Varo Vargas. Jibaja se mostró entusiasmada con la iniciativa y destacó el apoyo recibido de Cossío, a quien considera un amigo fundamental en su proceso de retorno.

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Angie Jibaja se une al elenco de presentadores del nuevo pódcast 'Nadie Sabe', prometiendo revelar detalles inéditos en este nuevo formato.

“He estado cuatro años sin saber si quería regresar a este mundo y, la verdad, no quería... pero escuchando todos los días a Giancarlo como que se me prendió el foquito. Gracias a Giancarlo, es mi mejor amigo, él me dio la oportunidad de poder regresar. Me ha costado bastante decidirme porque yo quería estar fuera de las cámaras, estoy nerviosa, pero muy emocionada”, explicó la modelo.

Lista para regresar a la farándula

El regreso de Angie Jibaja a Perú representa para ella un momento de cambio personal y profesional. Según sus propias declaraciones, se siente “feliz, motivada, emocionada, con ganas de darlo todo” y valora la posibilidad de volver a conectar con el público local. “Yo personalmente estoy muy contenta de volver a mi país”, señaló, y aseguró que planea quedarse a vivir en Perú.

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En cuanto a sus expectativas sobre esta nueva etapa, Jibaja afirmó que se presenta ante el público con una versión completamente renovada. “Hace mucho vengo centrada, pero en lo profesional creo que mucho más; más responsable para mi público. Así que vengo completamente renovada”, destacó.

El podcast ‘Nadie sabe’ buscará acercar al público las vivencias y experiencias de sus conductores, quienes, según Jibaja, compartirán historias inéditas y momentos personales que hasta ahora no habían hecho públicos. “El equipo está buenísimo y vamos a darle con todo, esperamos que todos estén conectados con nosotros. Vamos a contar nuestras vivencias, hay cosas que yo no he contado”, adelantó.

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Angie Jibaja posa para su nuevo proyecto como conductora de pódcast, marcando su regreso a Perú con nuevas revelaciones.

Su agradecimiento con Angie Jibaja

Uno de los aspectos más comentados de este regreso ha sido la relación actual de la modelo con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, pareja de Santa María y figura pública en el medio peruano. Jibaja aclaró que el vínculo con ambos se encuentra en buenos términos y resaltó el apoyo que Romina brinda a sus hijos. “Ahorita todo está perfecto en ese sentido. Con Romina seguimos hablando casi seguido y siempre voy a estar muy agradecida por lo que ella está haciendo, porque está cerca a mis hijos y eso nunca lo voy a olvidar”, aseguró.

Las declaraciones de Angie Jibaja sobre Romina Gachoy han generado reacciones positivas, considerando que en el pasado existieron tensiones y diferencias entre ambas. La modelo peruana reconoció con franqueza la importancia del papel de Gachoy en la vida de sus hijos y expresó que ese gesto de cercanía y cuidado es algo que nunca dejará de valorar. “Siempre voy a estar muy agradecida por lo que ella está haciendo, porque está cerca a mis hijos y eso nunca lo voy a olvidar”, reiteró.

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En relación a su estado de salud, Jibaja manifestó encontrarse en una situación estable, aunque admitió sentir nerviosismo ante el desafío que representa su regreso a los medios. “Gracias a Dios, estoy muy bien de salud. Un poco nerviosa, no lo voy a negar, porque esta vuelta para mí es algo nuevo”, confesó.

La artista, que en los últimos años ha atravesado situaciones complejas y periodos de introspección lejos de las cámaras, apuesta ahora por una imagen más madura y enfocada. Su mensaje de gratitud hacia Romina Gachoy y su disposición para fortalecer los lazos familiares refuerzan esa nueva etapa, en la que prioriza la estabilidad de sus hijos y el bienestar común.

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Angie Jibaja dejó atrás los conflictos con Romina Gachoy.