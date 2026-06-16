A qué hora ver Francia vs Senegal HOY en Perú: partido por el Grupo I del Mundial 2026

Las dos selecciones se estrenan este martes 16 de junio en Estados Unidos, en un partido que comienza a las 2.00 p. m. en Perú y se verá por DirecTV y señal abierta (Infobae)

El choque entre Francia y Senegal marcará el debut de ambos seleccionados en el Mundial 2026 y abrirá la fecha uno del Grupo I. La expectativa se sostiene en los nombres previstos en el campo, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise como parte del plantel francés mencionado en la previa. Del lado senegalés, el equipo llega con el objetivo de competir desde el arranque en un grupo que no admite margen de error en la primera jornada.

En un formato de torneo en el que los puntos iniciales suelen ordenar el grupo, el primer partido adquiere un peso directo en la ruta de ambos, con el añadido de que se trata del primer examen en una Copa del Mundo para dos planteles que comienzan el mismo día su recorrido en 2026.

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La sede del duelo será el MetLife Stadium de New Jersey, aunque para la cita mundialista el nombre del recinto fue cambiado a Estadio Nueva York / Nueva Jersey. El mismo tiene una capacidad para 82,500 persona. Más allá de esa discrepancia, el partido mantiene fecha confirmada y horario definido para el público peruano, además de una lista de señales y plataformas habilitadas.

En Perú, el seguimiento del debut de Francia y Senegal contará con alternativas de TV y streaming, un dato central para los hinchas que buscan ver el partido en directo. La programación difundida incluyó canales de pago, señal abierta y aplicaciones, con opciones para verlo desde televisión tradicional o en dispositivos móviles. .

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A qué hora comienza el Francia vs Senegal en Perú

Francia y Senegal abrirán su participación en el Grupo I del Mundial 2026 con un duelo programado para la tarde peruana, en un estreno que despierta expectativa internacional. (MOHAMMED BADRA)

El partido entre Francia y Senegal está programado para este martes 16 de junio y, en Perú, comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana).

El lugar señaladO por la FIFA para este importante duelo será el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, recinto que tiene una capacidad de 82.500 espectadores.

La primera jornada del Grupo I llega con antecedentes recientes diferentes para cada selección. Francia arribó a este estreno después de una victoria por 3-1 ante Irlanda del Norte. Senegal, en su caso, llegó tras un empate 0-0 frente a Arabia Saudita.

El debut mundialista de ambos equipos coloca el foco en la ejecución táctica y en la gestión del partido, con el condicionante habitual del primer encuentro en un torneo de esta magnitud: la necesidad de sumar desde el inicio para no depender de resultados ajenos en las siguientes fechas del grupo.

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En qué canales de TV se podrá ver en Perú y qué plataformas lo transmiten

Los aficionados peruanos tendrán diversas opciones para seguir el estreno de Francia y Senegal, con transmisión confirmada tanto por televisión abierta como por streaming. (EFE)

En Perú, el Francia vs Senegal contará con transmisión televisiva por DirecTV y América Televisión, de acuerdo con la programación indicada para Sudamérica.

Para seguir el encuentro vía streaming en Perú, las señales habilitadas serán América TVGO, Disney+ y Paramount+. Estas plataformas permitirán ver el partido en directo desde teléfonos, tablets o computadoras, según el servicio contratado.

En la información de transmisión también se consignaron señales adicionales para otras audiencias y mercados: D Sports, DGO, DAZN y Paramount+.

La lista de opciones permite que el partido pueda seguirse por más de una vía, con alternativas de TV y plataformas. Para el público peruano, el dato clave se concentra en la transmisión por DirecTV y América Televisión, además de los servicios de streaming ya mencionados.

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Posibles alineaciones de Francia y Senegal para el debut

Las probables formaciones anticipan un duelo con talento y velocidad, donde ambas selecciones buscarán arrancar el Mundial 2026 con una actuación convincente. (AFP)

En el caso de Francia, el equipo listado para el partido incluyó a Brice Samba en el arco, una línea defensiva con Lucas Digne, Lucas Hernández, Maxence Lacroix y Malo Gusto, y un mediocampo con Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki y N’Golo Kanté.

Para el ataque francés se consignó un tridente con Désire Doué, Maghnes Akliouche y Marcus Thuram, dentro de una nómina que, en la previa, también generó expectativa por la posible presencia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise en el torneo.

Senegal, por su parte, aparece con Yehvann Diouf como arquero; Antoine Mendy, Mamadou Sarr y Andoulaye Seck en defensa; El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra, Pathé Ciss y Lamine Camara en la zona media; e Isnaïla Sarr, Ibrahim Mbaye y Assane Diao en ofensiva.

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