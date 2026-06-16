Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

¡ Tarde de Mundial ! Irak hace su aparición en la gran cita desafiando a la poderosa Noruega, por la apertura del Grupo I. El partido empezará a las 17:00 horas de Perú / 00:00 horas de Europa.

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Así llega Irak al debut en el Grupo I del Mundial 2026

Irak está listo para disputar su primer partido en una Copa del Mundo después de cuarenta años de ausencia. El sorteo lo ubicó en un grupo especialmente exigente, donde enfrentará a Francia y Senegal como principales rivales. A pesar de la dificultad del grupo, el equipo ha manifestado su intención de brindar su mejor rendimiento.

La etapa de preparación previa al certamen dejó sensaciones encontradas. En uno de sus partidos más destacados, Irak logró un empate 1-1 frente a España, resultado que generó expectativas positivas en torno al desempeño del conjunto asiático. No obstante, el envión anímico se vio frenado tras una derrota ante Venezuela, que reavivó las dudas sobre el nivel del equipo de cara al debut mundialista.

La clasificación de Irak al Mundial 2026 se concretó tras imponerse en la repesca intercontinental. En ese cruce decisivo, el equipo superó a Bolivia por 2-1 en un encuentro intenso y dramático, lo que aseguró su regreso al máximo escenario del fútbol internacional.