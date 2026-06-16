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Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Erling Haaland guiará a los suyos al éxito en el estreno contra un elenco que marca su presencia en la gran cita tras asegurar el último boleto mundialista. Sigue las incidencias del duelo

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Horarios del partido: Ecuador (17:00 horas), Colombia (17:00 horas), Perú (17:00 horas), Venezuela (18:00 horas), Bolivia (18:00 horas), Chile (19:00 horas), Paraguay (19:00 horas), Uruguay (19:00 horas), Argentina (19:00 horas), Brasil (19:00 horas), El Salvador (16:00 horas), Panamá (19:00 horas), México (16:00 horas) y España (23:00 horas).

Canales de transmisión: Argentina (TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ y Paramount+) / España (DAZN, Movistar+ y RTVE - La 1) / Uruguay (Canal 5, DSports, Disney+ y Paramount+) / Chile (Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+) / Ecuador (Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+) / Colombia (Caracol TV, RCN, DSports, Disney+ y Paramount+) / Perú (América TV, DSports, Disney+ y Paramount+) / Paraguay (GEN y Trece) / Venezuela (Televen, DSports, Disney+ y Paramount+) / México (TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y ViX) / Estados Unidos (FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV y Tubi).

22:25 hsAyer

¡Tarde de Mundial! Irak hace su aparición en la gran cita desafiando a la poderosa Noruega, por la apertura del Grupo I. El partido empezará a las 17:00 horas de Perú / 00:00 horas de Europa.

09:20 hsHoy

Así llega Irak al debut en el Grupo I del Mundial 2026

Irak está listo para disputar su primer partido en una Copa del Mundo después de cuarenta años de ausencia. El sorteo lo ubicó en un grupo especialmente exigente, donde enfrentará a Francia y Senegal como principales rivales. A pesar de la dificultad del grupo, el equipo ha manifestado su intención de brindar su mejor rendimiento.

La etapa de preparación previa al certamen dejó sensaciones encontradas. En uno de sus partidos más destacados, Irak logró un empate 1-1 frente a España, resultado que generó expectativas positivas en torno al desempeño del conjunto asiático. No obstante, el envión anímico se vio frenado tras una derrota ante Venezuela, que reavivó las dudas sobre el nivel del equipo de cara al debut mundialista.

La clasificación de Irak al Mundial 2026 se concretó tras imponerse en la repesca intercontinental. En ese cruce decisivo, el equipo superó a Bolivia por 2-1 en un encuentro intenso y dramático, lo que aseguró su regreso al máximo escenario del fútbol internacional.

Irak ha retornado a una Copa del Mundo después de cuatro décadas. - Crédito: AFP
Irak ha retornado a una Copa del Mundo después de cuatro décadas. - Crédito: AFP
09:20 hsHoy

Así llega Noruega al debut en el Grupo I del Mundial 2026

Noruega aseguró su regreso al Mundial 2026 tras vencer 4-1 a Italia en Milán, resultado que puso fin a una ausencia de 28 años en la máxima cita del fútbol. El equipo de Ståle Solbakken fue uno de los más efectivos en la fase de clasificación, liderando la tabla de goleo europea con la contribución decisiva de Erling Haaland.

En la etapa previa al debut, el seleccionado noruego disputó amistosos ante Estados Unidos, con empate 0-0 en Bergen, y frente a Suecia en Oslo, donde se impuso 2-1. Los encuentros sirvieron para consolidar el funcionamiento colectivo y preparar el estreno frente a Iraq en Boston.

El impacto de Haaland ha sido fundamental. El delantero registró 16 goles en solo ocho partidos de eliminatorias y expresó que clasificar al Mundial era un objetivo vital en su carrera. Su presencia, junto a figuras como Martin Ødegaard y Alexander Sørloth, ha impulsado la expectativa de la afición noruega.

Erling Haaland, la máxima leyenda de Noruega. - Crédito: AFP
Erling Haaland, la máxima leyenda de Noruega. - Crédito: AFP
09:20 hsHoy

Alineaciones probables del Irak vs Noruega por Mundial 2026

- Irak: Hassan; Diouf, Niakhaté, Koulibaly, Sher; Gueye, Ismail; Bayesh, Al-Hamadi, Farji; Hussein.

- Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Odegaard, Nusa; Haaland, Sørloth.

Irak desafía a Noruega por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP
Irak desafía a Noruega por la primera fecha de la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

Dónde ver Irak vs Noruega por Mundial 2026

El partido enfrentamiento, programado para el martes 16 de junio, contará con transmisión en Perú a través de DSports y la plataforma digital, DGO. En Europa, entretanto, la señal a cargo será DAZN.

De la misma manera, la cobertura digital sumará el portal web de Infobae Perú, que brindará información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del encuentro.

09:20 hsHoy

A qué hora juegan Irak vs Noruega por Mundial 2026

El duelo arrancará a las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

En Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay se dará a las 19:00 horas, mientras que en México está previsto para las 16:00 horas. En España, el pitazo inicial será a las 00:00 horas del día siguiente.

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