Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de junio, el minuto a minuto, partidos, resultados y la previa del debut de Argentina

El Mundial 2026 entró en su sexto día de competencia y, hasta el momento, está dejando fuertes sensaciones con encuentros vibrantes, resultados inesperados y algunas selecciones que comenzaron a marcar su rumbo dentro del certamen. Este martes, la jornada se presenta con tres partidos de alto calibre que prometen ser un espectáculo.
La selección argentina debutará esta noche ante Argelia en Kansas. Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzarán con la defensa de su título en un riguroso duelo frente a los africanos. De momento, Lionel Scaloni no confirmó el 11 inicial y analiza si juega con la tradicional línea de cuatro defensores o si la modificará a una de tres. Los hinchas albicelestes palpitaron la previa con banderazos en Kansas City y en Times Square.
México, por su parte, continúa con su puesta a punto de cara al encuentro del próximo jueves contra Corea del Sur, que abrirá la fecha 2 del grupo A en la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos comenzaron el torneo con una victoria.
La selección colombiana pisó en las últimas horas suelo mexicano y se prepara para lo que será su debut mundialista. Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.
Mientras que España este martes regresará a los entrenamientos en Chattanooga luego del flojo empate 0-0 contra Cabo Verde. La Roja busca recuperarse del golpe y piensa ya en el duelo de la siguiente fecha, donde se medirá frente a Arabia Saudita, que ayer rescató un valioso 1-1 ante Uruguay y mantiene todo muy equilibrado en el grupo H.
Los partidos del martes 16 de junio
Francia vs. Senegal
- México: 13:00
- Argentina: 16:00
- Colombia: 14:00
- España: 21:00
Irak vs. Noruega
- México: 16:00
- Argentina: 19:00
- Colombia: 17:00
- España: 00:00 (miércoles)
Argentina vs. Argelia
- México: 19:00
- Argentina: 22:00
- Colombia: 20:00
- España: 03:00 (miércoles)
Austria vs. Jordania
- México: 22:00
- Argentina: 01:00 (miércoles)
- Colombia: 23:00
- España: 06:00 (miércoles)
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Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay, fue autocrítico tras el empate 1-1 ante Arabia Saudita en el debut del Grupo H del Mundial 2026, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. “Un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien”, afirmó el rosarino en la zona mixta del estadio.
España empezó con el pie izquierdo el Mundial 2026. Una selección sin ideas, sin “frescura”, sin “finura”, como reconocería el propio Luis de la Fuente tras el partido, que no pasó del empate frente a la ‘cenicienta’ del grupo. Cabo Verde disputaba su primera cita mundialista y lo hacía con honores frente a una de las favoritas. Un plan llevado al límite y un portero, Vozinha, vestido de héroe, llevaron a los “tiburones azules” a lograr su primer punto del torneo.
Luego de que la Federación Tunecina de Fútbol despidiera a Sabri Lamouchi tras la derrota por 5-1 ante Suecia en Monterrey, en el debut de Túnez en el Mundial 2026, comenzó a circular con mucha fuerza el nombre de su posible sucesor: un entrenador que fue verdugo de la selección argentina en el inicio de la Copa del Mundo 2022, pero que luego pronosticó que la Albiceleste sería la campeona.
La FIFA designó al árbitro polaco Szymon Marciniak para conducir el encuentro entre la Argentina y Argelia en el inicio del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. La elección no es casual. Se trata de uno de los árbitros más prestigiosos y experimentados de la última década, considerado por muchos especialistas como el mejor árbitro del mundo de la actualidad.
A horas del debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, el capitán Lionel Messi efectuó dos posteos en los que palpitó su sexta Copa del Mundo. El crack rosarino buscará revalidar los laureles conseguidos hace tres años y medio en Qatar, donde finalmente pudo levantar el ansiado trofeo ecuménico.
Horarios del partido: Ecuador (20:00 horas), Colombia (20:00 horas), Perú (20:00 horas), Venezuela (21:00 horas), Bolivia (21:00 horas), Chile (21:00 horas), Paraguay (22:00 horas), Uruguay (22:00 horas), Argentina (22:00 horas), Brasil (22:00 horas), El Salvador (19:00 horas), Panamá (22:00 horas), México (19:00 horas) y España (03:00 horas del miércoles 17 de junio).