Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 16 de junio, el minuto a minuto, partidos, resultados y la previa del debut de Argentina

Los hinchas argentinos coparon Times Square y palpitan el debut de La Scaloneta ante Argelia (REUTERS/Carolina Herrera)

El Mundial 2026 entró en su sexto día de competencia y, hasta el momento, está dejando fuertes sensaciones con encuentros vibrantes, resultados inesperados y algunas selecciones que comenzaron a marcar su rumbo dentro del certamen. Este martes, la jornada se presenta con tres partidos de alto calibre que prometen ser un espectáculo.

La selección argentina debutará esta noche ante Argelia en Kansas. Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzarán con la defensa de su título en un riguroso duelo frente a los africanos. De momento, Lionel Scaloni no confirmó el 11 inicial y analiza si juega con la tradicional línea de cuatro defensores o si la modificará a una de tres. Los hinchas albicelestes palpitaron la previa con banderazos en Kansas City y en Times Square.

México, por su parte, continúa con su puesta a punto de cara al encuentro del próximo jueves contra Corea del Sur, que abrirá la fecha 2 del grupo A en la ciudad de Guadalajara. Ambos equipos comenzaron el torneo con una victoria.

La selección colombiana pisó en las últimas horas suelo mexicano y se prepara para lo que será su debut mundialista. Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Mientras que España este martes regresará a los entrenamientos en Chattanooga luego del flojo empate 0-0 contra Cabo Verde. La Roja busca recuperarse del golpe y piensa ya en el duelo de la siguiente fecha, donde se medirá frente a Arabia Saudita, que ayer rescató un valioso 1-1 ante Uruguay y mantiene todo muy equilibrado en el grupo H.

Los partidos del martes 16 de junio

Francia vs. Senegal

México: 13:00

Argentina: 16:00

Colombia: 14:00

España: 21:00

Irak vs. Noruega

México: 16:00

Argentina: 19:00

Colombia: 17:00

España: 00:00 (miércoles)

Argentina vs. Argelia

México: 19:00

Argentina: 22:00

Colombia: 20:00

España: 03:00 (miércoles)

Austria vs. Jordania

México: 22:00

Argentina: 01:00 (miércoles)

Colombia: 23:00

España: 06:00 (miércoles)

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