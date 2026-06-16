Gino Vegas aclara cómo se concretó el fichaje de Aixa Vigil a Universitario con polémica salida de San Martín: “La Federación no se entrometió”

Gino Vegas se pronunció tras la controversia que involucró a la Federación Peruana de Vóley (FPV) en la Liga Peruana de Vóley, luego de la salida de Aixa Vigil a Universitario de Deportes pese a contar con dos años de afiliación en la Universidad San Martín.

En diálogo con De Una, Vegas abordó la controversia de manera directa: “Yo creo que hay una gran confusión en que la gente cree que la ficha de afiliación sustituye al contrato del deportista con el club. Es cierto que el reglamento de la federación dice que la afiliación dura dos años, pero eso se entiende que antes de firmar la solicitud de afiliación debe haber un contrato firmado entre el club y el deportista, en el cual ellos libremente especificarán las condiciones, si va por dos años, va a ir por cuatro, va a ir por tres, va a ir por uno. Como resultado de eso se presenta la ficha de afiliación”.

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La verdad detrás del fichaje de Aixa Vigil

El presidente de la FPV se refirió al caso específico de Aixa y precisó que la intervención de la federación ocurrió a pedido de la jugadora. “No es que la federación se entrometa en estos asuntos, nosotros solamente intervenimos cuando algunas de las partes interesadas, al ver que no hay solución, pide la intervención de la federación. Y en ese caso empieza por el lado de Aixa, que ella había pedido su carta pase y que el club no le daba respuesta. Entonces, acude a la federación, presenta una solicitud y en atribución a ese pedido, la federación toma contacto con la San Martín”.

En esa línea, la Federación se comunicó con la USMP y el club de Santa Anita informó que no tenía intención de retener a la jugadora. “La San Martín me dice que ellos no la piensan retener porque es de la política que si un deportista no quiere jugar en su club, ¿qué hacen forzándolo? Y que estaban dispuestos a entregar la carta libre. Posteriormente, a una carta que ella envía a la institución, la institución le responde y nos copia a nosotros”.

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Aixa Vigil envió una carta notarial a la San Martín. Gino Vegas consultó al club si existía algún documento que acreditara un acuerdo por dos temporadas, pero no contaban con esa documentación. “Aixa le manda a la San Martín una carta notarial, creo, y la San Martín le responde, y esa respuesta la San Martín nos copia a nosotros, con lo cual nos está dando la intervención. Y lo primero que yo hablo con la San Martín, le digo: ‘¿tienes algún documento, algo firmado donde se haya manifestado la voluntad de los dos años?’ Me dice: ‘No’. Le digo: ‘¿no hay ni siquiera correspondencia de ida y vuelta?’ Porque... No, pero eso ya está tácitamente entendido”, explicó.

Gino Vegas aclara cómo se concretó el fichaje de Aixa Vigil a Universitario con polémica salida de San Martín.

Universitario consultó con asesor antes de fichar a Aixa Vigil

El directivo decidió remitir el caso a un asesor legal externo para determinar la situación desde el punto de vista jurídico. “Entonces, yo le digo: ‘mira, yo lo que voy a hacer es toda la documentación mandarla a consulta legal, a un asesor legal externo, para que nos diga desde el punto de vista legal cuál es la situación real’”.

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En paralelo, Universitario ya había concretado la incorporación de Aixa Vigil tras consultar con su propio asesor legal. “Me dice: ‘hemos firmado el convenio, porque de acuerdo a lo que nosotros hemos averiguado, la jugadora está libre y ya no tiene ningún vínculo con San Martín y hemos firmado el contrato y necesitamos que nos extiendan el documento para poderla afiliar’”.

Aixa Vigil estará bajo las órdenes de Francisco Hervás en Universitario. Crédito: X Universitario.

¿La afilación pesa más que un contrato?

Por otro lado, Gino Vegas explicó el alcance de la afiliación en el vóley peruano. “Es un documento de tipo administrativo registral. Que yo, para poder, como federación, tener inscrito a un deportista tal, si va a jugar por tal club o pertenecer a tal liga, se pide ese documento que tiene que ser firmado por ambas partes. ¿Ya? Entonces, ese documento está en el reglamento”.

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Vegas señaló que los problemas surgieron cuando aumentaron los salarios en el campeonato, y remarcó que ningún reglamento puede estar por encima de las leyes nacionales. “Entonces, si bien es cierto que está la norma reglamentaria, hay otras normas legales que están por encima de un reglamento”.