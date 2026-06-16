Exponen el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades en el cumplimiento de las horas de servicio comunitario de Medina.

Un documento de supervisión difundido recientemente por el programa de Rodrigo González, Amor y Fuego, ha permitido conocer el distrito y el centro específico donde Magaly Medina cumple sus jornadas de trabajo comunitario, en el marco de la sanción judicial impuesta tras la denuncia presentada por Jefferson Farfán. La información, revelada a través del espacio de Willax TV, arroja luz sobre el desarrollo de la controversia legal que involucra a la conductora de televisión y al exfutbolista nacional.

La polémica surgió luego de que Farfán acudiera a la Corte Superior de Justicia para denunciar lo que calificó como presuntas irregularidades en el cumplimiento de las horas de trabajo comunitario ordenadas por el Poder Judicial a Magaly Medina. Según reportes televisivos, el exfutbolista presentó documentación ante las autoridades, con el objetivo de que se fiscalicen las condiciones y la autenticidad de las jornadas cumplidas por la presentadora.

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“Sí o no”: Jefferson Farfán lanza nueva indirecta a Magaly Medina y vuelve a mencionar el servicio comunitario. Captura: Magaly TV La Firme.

Expone lugar dónde hará servicio comunitario

El documento presentado y expuesto en televisión detalla que Magaly Medina realiza sus labores de servicio comunitario en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, situada en el distrito limeño de Surquillo. En el acta de supervisión, se especifica tanto la ubicación como las tareas que la conductora debe desempeñar como parte de la sanción. Según la información consignada, Medina está encargada de trabajos de mantenimiento en el establecimiento religioso, cumpliendo así con el mandato judicial.

Uno de los aspectos destacados del documento es la referencia a fechas precisas, entre ellas el 7 de abril de 2026, día en el que figura una de las últimas jornadas realizadas por la conductora. Estos datos han cobrado relevancia tras la denuncia pública de Farfán, quien ha puesto en duda la regularidad y el cumplimiento de las 138 horas de servicio comunitario asignadas a Magaly Medina por las autoridades judiciales.

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La documentación también incluye detalles sobre la naturaleza de las funciones que desempeña Medina durante sus jornadas. De acuerdo con lo expuesto por ‘Amor y fuego’, la presentadora lleva a cabo tareas de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de la parroquia. El registro de la labor desarrollada por la conductora ha sido parte de la supervisión ordenada por el Poder Judicial, que busca garantizar el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta.

El exfutbolista Jefferson Farfán es captado mientras mira su teléfono, el cual muestra una historia de Instagram desafiando a Magaly Medina, quien aparece en una pantalla de televisión al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia se intensificó con la declaración pública de Jefferson Farfán tras su visita a la sede judicial. “Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ella (Magaly Medina) sabe, porque ella ha sido lo que ha firmado esto”, declaró Farfán ante la prensa, refiriéndose a la documentación presentada. El exintegrante de la selección nacional insistió en la importancia de que los medios de comunicación investiguen y fiscalicen a fondo el caso. “Ustedes son prensa, ustedes son periodistas, deben averiguar, tocar el tema. Yo creo que este es un tema muy serio, muy delicado, y deberían averiguar los medios de televisión, los medios digitales, las radios… pero ya con la seriedad del caso”, manifestó.

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Magaly Medina, conocida por su rol en la televisión peruana, enfrenta el reto de cumplir con las 138 horas de trabajo comunitario impuestas por el Poder Judicial en el contexto de una disputa legal que ha contado con amplia cobertura mediática.

Magaly Medina se enfrenta a Jefferson Farfán

La confrontación entre Magaly Medina y Jefferson Farfán alcanzó un nuevo pico tras la visita del exfutbolista a la Corte Superior de Justicia, donde denunció supuestas irregularidades en el cumplimiento de la sanción de servicio comunitario impuesta a la conductora. La conductora respondió de inmediato en su programa, retando públicamente a Farfán a presentar las pruebas que afirma tener y anunciando que solicitará formalmente acceso al material entregado ante las autoridades.

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Durante la emisión de “Magaly TV La Firme”, la presentadora defendió la legalidad y regularidad de sus jornadas comunitarias, señalando que cumple sus obligaciones sin buscar exposición mediática. “Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios, fotos. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial”, declaró. La periodista indicó que, junto a sus abogados, pedirá a la jueza que le permita acceder a esos registros para ejercer su defensa.

Magaly Medina asegura que cumple sus jornadas comunitarias y cuestiona a Farfán: “Lo que quiere es la humillación”. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina cuestionó el interés público generado por la denuncia y afirmó que el caso debería resolverse en instancias judiciales y no en los medios. Además, criticó la difusión del lugar donde realiza el servicio comunitario, considerando que expone su privacidad y afecta el desarrollo de sus actividades. Para la presentadora, el verdadero objetivo de Farfán sería exponerla públicamente y buscar su humillación, una actitud que, según ella, responde a un interés personal más que a una preocupación por la justicia.

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