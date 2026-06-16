Tecnología, ropa o experiencias: ¿Qué prefieren recibir los padres peruanos por el Día del Padre?

Día del padre en Perú

A pocos días de la celebración del Día del Padre, los hábitos de consumo de los peruanos han impactado directamente en las importaciones vinculadas a este día y, para el año 2026, se registró un avance impulsado por productos tecnológicos como audífonos y relojes, mientras que otros como calzado y billeteras perdieron terreno, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

El informe desarrollado por la CCL, que abarca el periodo entre febrero y mayo de 2026 frente a los mismos meses de 2025, indica que el mayor salto se dio en los audífonos: su valor importado creció 209% hasta USD 24,4 millones, mientras el volumen avanzó 62% con tres millones de unidades, según las estimaciones del Idexcam.

PUBLICIDAD

La entidad precisó que ese monto triplica los USD 7,8 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Ese resultado coloca a los audífonos entre los regalos con mayor crecimiento en la campaña.

celebración día del padre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la compra de relojes también se incrementó entre febrero y mayo. Según Idexcam, las importaciones de esta categoría subieron 50% en valor hasta USD 5,2 millones y 41,2% en volumen, con 310.699 unidades.

China encabezó el abastecimiento con el 58% del total, principalmente con dispositivos electrónicos, relojes inteligentes y productos de moda accesible, según la CCL. Detrás se ubicaron Suiza con 26%, Japón con 10% y Singapur con 2%.

PUBLICIDAD

Relojes crecieron 50% y los audífonos triplicaron su valor importado

En el segmento de los relojes inteligentes, las importaciones aumentaron 12% en valor y 23% en volumen respecto del mismo lapso de 2025, de acuerdo con Idexcam. La entidad resumió la composición de ese mercado en estos términos: “Suiza mantiene el liderazgo en el segmento de lujo y alta gama, mientras Japón mantiene su histórico legado de confiabilidad técnica y componentes de calidad, composición que refleja un mercado sumamente competitivo”.

Cámara de Comercio de Lima - CCL

Las correas también crecieron en la campaña: según Idexcam, sus importaciones aumentaron 36% en valor hasta USD 287.625 y 150,6% en volumen, con más de 106.000 unidades. En esta categoría, Italia lideró las importaciones con el 45% del total, seguida por China con 40% y España con 7%.

PUBLICIDAD

La CCL atribuyó ese desempeño sobre todo a las compras procedentes de China, que aumentaron 137%. También crecieron las importaciones desde España, con 34%, y desde Italia, con 6%.

Calzado cae y billeteras tuvieron un resultado mixto

La mayor caída se registró en el calzado. De acuerdo con Idexcam, esta categoría registró caídas de 12,50% en valor y de 16,5% en volumen en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las billeteras, en cambio, mostraron un resultado mixto. Idexcam informó una ligera baja de 1% en valor y un aumento de 2% en volumen.