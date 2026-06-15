“Parecía que estábamos jugando en Perú”: la sorpresiva confesión de Kylian Mbappé sobre la hinchada de la ‘bicolor’ en el Mundial 2018

La sorpresiva confesión de Kylian Mbappé sobre la hinchada de la ‘bicolor’ en el Mundial 2018.

La fiebre mundialista invade estos días las calles de Canadá, Estados Unidos y México, sedes del Mundial 2026. Aunque la selección peruana no logró clasificarse para este torneo, su huella permanece viva en la memoria de grandes figuras del fútbol internacional. Entre ellas destaca Kylian Mbappé, quien recordó con admiración el ambiente único que generó la hinchada peruana en el duelo ante Francia, durante la cita mundialista de Rusia 2018.

El astro de Real Madrid, actual referente del fútbol mundial, ubicó aquel partido entre los escenarios más difíciles en los que enfrentó la presión del público rival. “¿Número 2? El partido de fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 contra Perú. Una buena hinchada. Tuve la sensación de que estábamos jugando en Perú a pesar de que estábamos en otro lado”, expresó para el influencer fiagobal al ser consultado sobre los estadios más desafiantes de su carrera.

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El atacante situó solo por encima la atmósfera vivida en el Santiago Bernabéu durante un enfrentamiento entre PSG y Real Madrid en la Champions League 2022, y el ambiente de St James’ Park en 2023, cuando PSG visitó a Newcastle United. Para Mbappé, el aliento peruano en Rusia 2018 dejó una marca imborrable, que aún resuena en su carrera.

El futbolista francés recordó el duelo con la 'bicolor' y a su hinchada en la cita mundialista. (Video: fiagobal)

Hinchada peruana, la mejor del Mundial 2018

La afición peruana deslumbró al mundo entero en Rusia 2018, no solo por la pasión y el colorido de sus cánticos, sino por la masiva movilización que llevó a miles de aficionados hasta tierras rusas, considerando que volvián a la Copa del Mundo luego de 36 años. En los tres partidos de la fase de grupos, el aliento fue constante, generando una atmósfera que los propios futbolistas rivales reconocieron como única.

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La FIFA premió oficialmente a la hinchada de Perú como la mejor del Mundial 2018, valorando el entusiasmo, la convivencia y el respeto que demostraron dentro y fuera de los estadios. Las imágenes de las tribunas teñidas de rojo y blanco, acompañadas por bombos y banderas, se transformaron en uno de los íconos del certamen.

El reconocimiento a la hinchada peruana trascendió el resultado deportivo y se transformó en un ejemplo de cómo la pasión puede unir a miles de personas en torno a una camiseta y a una historia compartida. La distinción de la FIFA fue el broche a una fiesta que, aunque breve en términos de resultados, perdura en la memoria colectiva y en la admiración de estrellas internacionales.

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Perú fue reconocida como la mejor hinchada tras el Mundial Rusia 2018.

La actuación de Kylian Mbappé en el Perú vs Francia

El 21 de junio de 2018, Francia y Perú se enfrentaron en el Ekaterimburgo Arena por la segunda fecha del grupo C. El partido era decisivo para las aspiraciones peruanas, que necesitaban sumar para mantener opciones de avanzar en el torneo tras perder en el debut con Dinamarca. En ese contexto, Kylian Mbappé fue protagonista absoluto al marcar el único gol del encuentro.

A los 34 minutos del primer tiempo, el delantero francés, que tenía 19 años, aprovechó un rebote dentro del área y definió con precisión para anotar el 1-0, que a la postre sería el resultado definitivo. Ese gol no solo le otorgó la victoria a ‘les bleus’, sino que convirtió a Mbappé en el goleador más joven de su país en la historia de los Mundiales.

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La actuación del habilidoso futbolista fue determinante en la campaña que llevaría a Francia a conquistar el título mundial en Rusia. Para Perú, el partido significó la despedida de las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda, pero el legado de su afición y el reconocimiento de jugadores como Mbappé continúan vigentes.