Partido de Irak vs Noruega por el Mundial 2026: quién ganará y cuál será el marcador, según la IA

Noruega e Irak se enfrentarán por el Grupo I del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La inteligencia artificial ya emitió su pronóstico para el partido entre Irak y Noruega por el Grupo I del Mundial 2026 y los resultados favorecen ampliamente al conjunto europeo. Tras procesar millones de variables relacionadas con rendimiento, estadísticas históricas y comportamiento táctico, los modelos predictivos coinciden en que los noruegos son los principales candidatos a quedarse con la victoria con un marcador estimado de 2-0.

Los sistemas de aprendizaje automático utilizados en análisis deportivos otorgan a Noruega una probabilidad de triunfo del 82%, mientras que las opciones de empate se ubican en 12%. Por su parte, Irak apenas alcanza un 6% de posibilidades de imponerse en el encuentro, según las simulaciones realizadas por diferentes algoritmos.

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La IA apunta a un triunfo cómodo para Noruega

El análisis realizado por los modelos de inteligencia artificial coincide con las proyecciones de las principales casas de apuestas internacionales, que también sitúan a la selección nórdica como amplia favorita para sumar los tres puntos.

Aymen Hussein, cara a cara con Erling Haaland. - Crédito: AFP

De acuerdo con las simulaciones, el escenario más probable es una victoria de Noruega por 2-0. La diferencia entre ambos equipos se sustenta principalmente en la producción ofensiva y la calidad individual de los futbolistas europeos.

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Probabilidades calculadas por la IA

Victoria de Noruega: 82%.

Empate: 12%.

Victoria de Irak: 6%.

Aunque el fútbol suele ofrecer resultados inesperados, los algoritmos consideran que una sorpresa del conjunto asiático es poco probable.

El factor Erling Haaland aparece como una de las claves

Uno de los elementos que más peso tiene dentro de las simulaciones es el rendimiento de Erling Haaland. Los sistemas basados en modelos de Goles Esperados (xG) destacan la extraordinaria capacidad goleadora del delantero noruego.

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Con 55 goles en 50 partidos internacionales, Haaland presenta una tasa de conversión que los algoritmos consideran fuera de lo habitual. Los programas de análisis estiman que su impacto ofensivo representa una ventaja significativa frente a una defensa que no acostumbra a enfrentarse regularmente al nivel de exigencia de las principales ligas europeas.

Erling Haaland, la máxima leyenda de Noruega. - Crédito: AFP

La capacidad del atacante para generar ocasiones y convertirlas en gol aparece como uno de los factores más determinantes en la predicción.

Martin Ødegaard y la creación de juego inclinan la balanza

Otro aspecto que favorece a Noruega es la generación ofensiva liderada por Martin Ødegaard. Los modelos de inteligencia artificial han identificado una superioridad clara en la circulación del balón y la construcción de jugadas.

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Durante las eliminatorias europeas, la selección noruega logró la clasificación invicta y anotó 37 goles, cifras que fortalecen las predicciones favorables para el equipo escandinavo.

Las simulaciones indican que la efectividad de Ødegaard para encontrar espacios entre líneas superaría el 85%, un porcentaje que podría resultar decisivo frente al sistema defensivo planteado por Irak.

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La resistencia de Irak también forma parte del análisis

La inteligencia artificial no descarta completamente las fortalezas del conjunto asiático. Los programas de análisis táctico prevén que Irak apostará por un esquema 4-2-3-1 con una estructura compacta y una fuerte presencia defensiva.

Irak también podría empatar con Noruega como lo hizo con España previo a su debut en el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Los algoritmos también consideran la capacidad de resistencia demostrada recientemente por la selección iraquí, que consiguió un empate 1-1 frente a España en un amistoso, resultado que contradijo varios pronósticos previos.

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Sin embargo, las simulaciones realizadas mediante el método de Montecarlo señalan que el desgaste físico y la acumulación de ataques noruegos terminarían inclinando el partido en la segunda mitad.

La tecnología tiene un favorito, pero el fútbol mantiene su imprevisibilidad

El Mundial 2026 marcará el regreso de Irak a una Copa del Mundo después de cuatro décadas de ausencia, un hecho que añade una carga emocional especial al encuentro.

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Pese a ello, la inteligencia artificial basa sus predicciones exclusivamente en datos y patrones estadísticos. En ese escenario, Noruega aparece como el equipo con mayores posibilidades de imponerse gracias a su poder ofensivo y a la calidad de figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard.

No obstante, la historia del fútbol ha demostrado en múltiples ocasiones que ningún algoritmo puede anticipar con absoluta certeza lo que ocurrirá cuando el balón comience a rodar. Por ahora, la tecnología ya tomó partido y sitúa a Noruega como favorita para iniciar con una victoria su participación en el Mundial 2026.

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