A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

Argentina enfrenta a Argelia en la fecha 1 del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Argentina y Argelia se enfrentan este martes 16 de junio en el estadio de Kansas City por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro marca el debut de ambas selecciones en la competición y, en el caso de la ‘albiceleste’, el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

El duelo genera gran expectativa internacional por el presente de los vigentes campeones del mundo, liderados por Lionel Messi, y por el crecimiento sostenido del conjunto africano, que llega con confianza tras una preparación positiva de cara al torneo en Norteamérica.

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¿A qué hora juegan Argentina vs Argelia?

De acuerdo a la programación oficial del Mundial 2026, el partido entre Argentina y Argelia se jugará este martes 16 de junio desde las 20:00 horas de Perú (22:00 horas de Argentina) en el Kansas City Stadium. A continuación, te compartimos todos los horarios del encuentro según cada zona y país:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

México: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas

España: 03:00 horas (miércoles 17 de junio)

Kansas City (hora local): 20:00 horas

Arranca la pelea en el Grupo J del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Jeenah Moon

¿Dónde ver Argentina vs Argelia?

El encuentro contará con transmisión internacional en distintas regiones del mundo a través de las señales oficiales con derechos del Mundial 2026. En Sudamérica, el partido podrá verse mediante DSports y la plataforma DGO, que ofrecerán cobertura completa del torneo. En Argentina, el duelo será transmitido por Telefe y TyC Sports, además de sus respectivas plataformas digitales, permitiendo seguir el encuentro en vivo por televisión y streaming.

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En México, la cobertura estará a cargo de Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir a través de FS1 y Telemundo. En España, el compromiso será emitido por DAZN y otras señales autorizadas, que cuentan con los derechos de transmisión del certamen.

Argentina inicia la defensa del título

La selección argentina afronta el Mundial 2026 con la responsabilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene la base del plantel campeón, con referentes consolidados y una estructura de juego que ha dado continuidad al proyecto en los últimos años.

Lionel Messi, en su sexta Copa del Mundo, vuelve a ser la principal figura de la ‘albiceleste’ y uno de los grandes atractivos del torneo. El conjunto argentino llega además con una preparación sólida, tras una serie de amistosos en los que mostró eficacia ofensiva y solidez defensiva, reforzando su condición de candidato. Entre marzo y junio, sumó triunfos ante Mauritania (2-1), Zambia (5-0), Honduras (2-0) e Islandia (3-0).

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El objetivo del equipo sudamericano es mantener su jerarquía en un grupo que exige regularidad desde el arranque, considerando que solo los dos primeros avanzan de manera directa a la siguiente fase del certamen.

La selección Argentina inicia la defensa de su título tras haberse consagrado en Qatar 2022. EFE

Argelia busca dar el golpe

Por su parte, Argelia afronta el debut con la intención de competir de igual a igual y convertirse en una de las sorpresas de la jornada. El conjunto africano ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y buscará ratificarlo en esta Copa del Mundo, nada menos que ante la vigente campeona del mundo.

En la previa, el equipo dirigido por Vladimir Petković llega con una preparación positiva, lo que ha reforzado la confianza del plantel de cara a su estreno mundialista. Durante su etapa de amistosos registró resultados destacados, como la victoria frente a Bolivia (4-0), el triunfo ante Países Bajos (1-0), el empate contra Uruguay (0-0) y la goleada sobre Guatemala (7-0), cifras que reflejan su buen momento competitivo.

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