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Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras el embarazo de Simone: “Sí llega, la esperan”

La gerenta de Alianza Lima se pronunció sobre la posibilidad de que Marina y Simone Scherer integren juntas el plantel ‘blanquiazul’

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La gerenta de Alianza Lima se refirió a la posibilidad de que Simone y Marina jueguen juntas en la Liga Peruana de Vóley. Créditos: Puro Vóley / Youtube.

Cenaida Uribe ofreció una entrevista tras consagrarse tricampeona con Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Durante la conversación, la gerenta deportiva fue consultada sobre el posible regreso de Mariana Scherer, ante la salida de la colombiana Doris Manco.

Uribe confirmó en el programa Puro Vóley que “Marina se va a Regatas”, despejando rumores que circulaban desde hace semanas. El periodista presente señaló que Marina no podrá concretar su sueño de jugar junto a su hermana Simone, ya que esta última está embarazada.

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La dirigente expresó su sorpresa al enterarse de la noticia sobre la central de la Universidad San Martín. “¿Ya confirmó su embarazo? No sé si es cierto, no se le dio jugar juntas en Regatas Lima. Por eso no estaba jugando”, indicó.

Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras confirmarse el embarazo de Simone.
Cenaida Uribe opinó de la posibilidad de que las hermanas Scherer jueguen juntas tras confirmarse el embarazo de Simone.

El panelista precisó que Simone tiene cuatro meses de embarazo, lo que podría influir en los planes de las Scherer. “Entonces sí llega, la esperan”, comentó Uribe.

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No obstante, la gerenta advirtió sobre las dificultades que implica volver a la competencia tras la maternidad y citó el caso de Milca Da Silva. “No es tan fácil. Terminar de dar a luz, bajar de peso, la barriga, el bebé, hasta enero. ¿Te acuerdas de Milca Da Silva? Con hijo y sin hijo era otra persona. No sabes el cambio que tuvo, nunca se pudo recuperar. En esa época. Ahora imagino que está bien, pero en dos meses no se logra”, afirmó.

Uribe continuó refiriéndose al embarazo de Simone y la posibilidad de que vuelva a jugar junto a Marina. Finalmente, le deseó lo mejor: “En noviembre nacería. Enero, febrero, hasta enero o febrero. Complicado. Son decisiones de ella. Ojalá le vaya bien, que tenga un buen embarazo”.

Emotiva publicación de Simone Scherer.
Emotiva publicación de Simone Scherer.

Cenaida Uribe explicó por qué Simone y Marina Scherer no jugaron juntas en Alianza

Minutos después, Cenaida Uribe abordó el hecho de que Simone y Marina Scherer compartan equipo en Alianza Lima, sabiendo que la armadora era una de las piezas claves del cuadro ‘blanquiazul’ antes de partir a España.

La directiva explicó que se trataba de un tema de ética. “Sentía que no era lo correcto. Me parecía a mí, a lo mejor me equivoco, pero para mí no era bueno eso”, declaró.

Marina Scherer y Esmeralda Sánchez levantando su segundo trofeo juntas en Alianza Lima.
Marina Scherer y Esmeralda Sánchez levantando su segundo trofeo juntas en Alianza Lima. Crédito: Prensa AL Vóley
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