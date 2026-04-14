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Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

El entrenador argentino también confirmó la continuidad hasta de cinco jugadoras en el conjunto ‘celeste’ para la próxima temporada

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El técnico argentino se encuentra armando el plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Créditos: Dosis de Voleibol.

Horacio Bastit expuso sus planes para Regatas Lima en un podcast peruano. El técnico argentino continuará al frente del equipo, pese al quinto puesto en la última edición de la Liga Peruana de Vóley, y ya trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada.

En ese marco, Bastit confirmó la permanencia de varias jugadoras peruanas en el club de Chorrillos y anunció la llegada de una voleibolista con experiencia en la selección nacional para reforzar al equipo en la lucha por el título.

Se trata de Nicole Abreu, quien jugó la temporada pasada en Kazoku No Perú y reforzó a Regatas Lima en el Sudamericano de Clubes. La punta peruana continuará en Chorrillos y se sumará a las opciones del plantel.

“Para una plantilla como la nuestra, contar con Camila (Monge), con Waleska (Toro), que debe estar recuperada, y con Ale Llaro, que también debe estar recuperada, es importante. La única que no estará es Shany. Nicole sigue, así que hay cinco puntas. Espero que el problema no sea la lesión de las jugadoras, sino que mi dificultad sea elegir entre ellas, porque todas tienen mucha proyección. La clave es que estén sanas”, señaló Bastit en Dosis de Voleibol.

El entrenador destacó las virtudes de Abreu: “Tienen buena calidad técnica. En ese rol estamos totalmente alineados con la dirigencia y el cuerpo técnico: queremos apostar por esas jugadoras peruanas. El rol de puntas debe ser peruano y buscamos que den el salto de calidad”.

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos.
Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos.

Regatas Lima optará por tener todas sus puntas nacionales para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Waleska Toro, Alexandra Llaro, Camila Monge, Nicole Abreu y Kiara Montes ocuparán esa posición. La capitana ‘celeste’ continuará en el equipo, pese a versiones que la vinculaban con Universitario de Deportes.

“La estructura de las jugadoras de cuatro probablemente se mantenga. Por estructura, quiero apostar a las jugadoras nacionales. La apuesta del año pasado no se concretó por las lesiones, pero este año la vamos a profundizar y en algún momento dará resultados. Si en algún momento las jugadoras tienen opciones de irse y es imposible retenerlas, no se podrá hacer nada, pero a priori veo que varias tienen continuidad porque les queda contrato”, concluyó.

Nicole Abreu, nuevo refuerzo de Regatas Lima para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Regatas Lima.
Nicole Abreu, nuevo refuerzo de Regatas Lima para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Regatas Lima.

Las jugadores que se quedan y se van de Regatas Lima

A las jugadoras nacionales mencionadas se suma la extranjera Katy Ryan, quien será la única foránea que continuará en Regatas Lima para la próxima temporada. La opuesta estadounidense destacó en la fase final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

En cuanto a las salidas, Shanaiya Aymé se despidió del club de Chorrillos a través de su cuenta de Instagram. Además, todas las extranjeras, excepto Ryan, serán reemplazadas para la siguiente campaña del campeonato nacional.

Daniella Fernández dio a conocer la partida de hasta tres jugadoras del club. Créditos: De Una / Ovación.

La armadora argentina Barbie Frangella, la opuesta chilena Petra Schwartzman, la central colombiana Katherin Ramírez y su compatriota Darlevis Mosquera no seguirán en el equipo. Esta última en mención, sin embargo, podría continuar en la Liga Peruana de Vóley, aunque en otro club.

La continuidad de la armadora peruana Cristina Cuba está en evaluación por parte del cuerpo técnico y la dirigencia. Su situación se definirá a más tardar en mayo. El entrenador Horacio Bastit busca contar con una levantadora extranjera, posiblemente Marina Scherer, y otra nacional para la próxima temporada.

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