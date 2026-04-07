Horacio Bastit definió su futuro en Regatas Lima tras amargo quinto lugar en Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Se va o se queda?

El técnico argentino no pudo meterse entre los cuatros mejores de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

La temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley finalizó para Regatas Lima el domingo 5 de abril, con un resultado inesperado para la hinchada, la directiva y el plantel. El equipo de Chorrillos se ubicó en el quinto puesto, una posición poco habitual en los últimos años.

Regatas superó a Atlético Atenea en ambos encuentros y aseguró el quinto lugar en el campeonato sin necesidad de un partido extra. Sin embargo, el equipo se había mantenido entre los cuatro mejores en las campañas recientes, lo que deja un sabor amargo.

En ese contexto, el técnico Horacio Bastit habló tras la victoria ante Atlético Atenea y lamentó no haber avanzado a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. El entrenador argentino detalló las razones por las que el equipo no pudo repetir la campaña exitosa de la temporada anterior.

“Dentro del ciclo que he estado en Regatas, es la primera vez que nos toca jugar por el puesto. Siempre jugamos dentro de los cuatro, lo cual fue lindo por los campeonatos y el hecho de jugar por el puesto es importante. También estamos muy satisfechos porque tuvimos muchos inconvenientes este año. Se presentó difícil para nosotros, muchas jugadoras lastimadas, no podíamos armar el equipo y terminar el torneo con dos triunfos es importante para nosotros y estamos contentos”, señaló Bastit.

Aunque Regatas Lima se ubicó en la quinta posición, Bastit valoró el cierre del torneo y las victorias ante un rival exigente como Atenea. “Terminar bien es importante. El sabor amargo era que, al quedar en la serie regular en una sexta posición, sabíamos que íbamos a tener que enfrentar a rivales duros para llegar al playoff”.

Regatas Lima quedó en el quinto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026.

Horacio Bastit se queda en Regatas Lima

El entrenador también se refirió a su continuidad en el club tras la temporada. “En los últimos dos años, siempre con el club hemos tratado de mantenernos cautos, de hacer el proyecto. Ahora ya estamos armando el equipo para el año siguiente, así que una temporada más me voy a quedar. Después el futuro se verá”.

Bastit anticipó además la necesidad de cambios en el plantel de Regatas Lima para la próxima campaña. “Ahora vamos a pensar en recuperar, pensar en que hay que hacer recambio en el plantel y esperemos que el año que viene sea una linda temporada”.

Por último, destacó el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y expresó su deseo de que el nivel siga en aumento. “La liga, sin duda, cada año está mejor, así que esperemos la próxima liga que esté mejor todavía”.

Horacio Bastit definió su futuro en Regatas Lima tras amargo quinto lugar en Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Se va o se queda?