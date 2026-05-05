Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas: “Ahora soy socia”

Kiara Montes desmintió que Universitario la haya contactado y señaló el motivo por el que se quedó en Regatas Lima.

Kiara Montes se pronunció ante los rumores sobre una posible llegada a Universitario de Deportes para la temporada 2026/2027 y explicó por qué continuará como capitana de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Montes desmintió las declaraciones de Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, quien había señalado que existió un contacto para incorporarla al equipo tras finalizar su contrato con Regatas.

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“Mañana voy a tener una entrevista y pensaba hablar de este tema con la ‘U’, porque hace poco salieron posts diciendo que yo pedía demasiados requisitos para ir a la ‘U’ y yo no hablé con la ‘U’. Esta temporada no hemos hablado”, afirmó la jugadora.

Montes detalló que solo mantuvo una conversación con Acerbi antes del inicio de la última temporada. “Fabricio tuvo un acercamiento la temporada pasada para jugar esta que terminó. Yo le dije que no, porque no era ético, me faltaba un año en Regatas. Le dije que en algún momento sí me gustaría que habláramos para la siguiente temporada, cuando estuviera libre”.

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Directivo de Universitario aclaró la no llegada de Kiara Montes tras conocerse su renovación en Regatas Lima.

La jugadora señaló que después de esa conversación no hubo más contacto. “No se contactaron conmigo, entonces no hubo ningún acercamiento. No sé de dónde sacan que estuve a punto de irme a la U, eso es mentira. No hablé con los delegados ni nada”.

Montes también explicó que su reciente condición de socia influyó en su decisión de permanecer en Regatas. “Ahora también soy socia del Regatas. Por ese lado, hay algunos requisitos que como asociada se tienen que cumplir en el club, y mi delegada me lo recalcó antes de tener alguna intención de irme a otro equipo esta temporada”.

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Durante el mismo live, Karla Ortiz, jugadora de Universitario y amiga de Montes, comentó que la voleibolista mostró interés en cambiar de equipo. “Intenté convencerla, pero no apoyaron la causa. Sí tenía intención de venir a la U, pero no hubo llamado”.

La atacante peruana terminó quedándose en Regatas Lima. Créditos: X.

¿Qué dijo Acerbi sobre Kiara Montes?

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario, se refirió al caso de Kiara Montes en el programa de YouTube Tribuna Crema. Inicialmente, evitó detallar los motivos por los que la incorporación de la jugadora no se concretó, aunque sí quiso aclarar algunos rumores.

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Acerbi descartó que la ausencia de Montes en el equipo esté vinculada con una supuesta mala relación con el entrenador español Paco Hervás. Explicó que ambos mantienen una relación cordial desde su etapa en la selección peruana, algo que se evidenció en los partidos frente a Regatas.

“No puedo hablar sobre ese tema, pero quiero desmentir lo que se dijo sobre una supuesta pelea con Paco. Paco estuvo mucho tiempo en la selección, en la sub 23 y demás, y no existe ninguna mala relación. Revisen los videos de los encuentros contra Regatas, el abrazo que se dieron lo demuestra”, afirmó.

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El directivo de Universitario descartó que haya sido por una mala relación con Paco Hervás. Créditos: Tribuna Crema / Youtube.

Acerbi reiteró que la ausencia de Montes en Universitario no responde a ese motivo. “Si viene o no es un tema aparte, pero no está relacionado con una supuesta pelea. Además, Paco es muy profesional y no dejaría de considerar a una jugadora por una discusión”, concluyó.

Los caminos de Kiara Montes y Universitario seguirán caminos distintos al menos esta temporada. La jugadora, por el momento, se enfocará en la selección peruana, mientras que el club ‘crema’ se encuentra en búsqueda de refuerzos nacionales.

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