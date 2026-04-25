Armadora de Regatas Lima jugará en Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Ya firmó”

Sandra Rodríguez dio detalles del primer refuerzo de las 'blanquiazules'. Créditos: Ataque Cruzado / Youtube.

Alianza Lima continúa en la lucha por el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley y, de manera paralela, planifica su plantel para la temporada 2026/2027. En este contexto, Sandra Rodríguez, exvoleibolista y actual comentarista, reveló el posible fichaje de una nueva armadora para el equipo ‘blanquiazul’.

Durante la última edición del programa Ataque Cruzado, Rodríguez informó que, según sus fuentes, una armadora de Regatas Lima se incorporaría a Alianza Lima. Se trata de Cristina Cuba, quien no registró mucha participación en el club de Chorrillos en la presente campaña.

“Ayer me han contado, se lo digo claro, que Cristina Cuba va a Alianza. Es más, que hasta ya firmó. Yo simplemente siempre digo, la persona que me lo ha contado es de fiar. O sea, siempre sus chismes son verídicos”, afirmó Rodríguez.

Armadora de Regatas Lima jugará en Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La exjugadora aclaró que no ha visto el contrato ni la presentación oficial, aunque confía en la información recibida. “Pero escúchame, yo todavía no he visto el papel firmado ni la he visto con el uniforme. Podría ser que... Pero me han dicho: ‘Ya ha confirmado que Cristina Cuba va a Alianza’”, agregó.

Rodríguez indicó que Alianza necesitaba reforzar la posición de armadora nacional, una de las debilidades que mostró el equipo en la temporada actual. El entrenador Facundo Morando debió recurrir frecuentemente a cambios dobles para permitir el ingreso de la suplente colombiana Doris Manco.

Cristina Cuba jugará en Alianza Lima en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

Cristina Cuba aparece como una de las pocas opciones disponibles en el mercado local, ya que Camila Pineda, recientemente convocada a la selección por su desempeño en Deportivo Soan, decidió permanecer en el club de Puente Piedra para asegurar continuidad.

“Necesita una armadora peruana. Y en el medio, ¿qué otras armadoras peruanas tienes libres? Camila Pineda ha tenido propuestas para otros clubes, pero quiere jugar y no quiere que le ocurra lo mismo que en Circolo cuando llegó Elena, o en Latino cuando llegó la Rusa. Ahora, sabiendo que si se va a un equipo grande volvería a la banca por la presencia de extranjeras, prefiere quedarse en Soan. Creo que es una buena decisión porque le ha ido bien esta temporada”, explicó Rodríguez.

Camila Pineda era una de las opciones de armadoras peruanas disponibles en el mercado, pero decidió quedarse en Deportivo Soan.

Los movimientos en Regatas Lima

Regatas Lima finalizó la temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley en el quinto lugar, lejos de sus aspiraciones iniciales. Tras imponerse a Atlético Atenea en su último partido, la dirigencia decidió impulsar una reestructuración con el objetivo de recuperar protagonismo en la próxima edición.

La continuidad del entrenador Horacio Bastit ya fue confirmada, y el técnico argentino inició el proceso de renovación del plantel. Como parte de esta estrategia, el club prescindirá de cinco jugadoras que formaron parte del grupo en la campaña reciente.

En la lista de bajas figuran Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera y Katherine Ramírez, quienes ocupaban los puestos de opuesta y centrales, respectivamente. Además, Shanaiya Aymé y Bárbara Frangella tampoco seguirán en el equipo. Estas salidas obligan al club a buscar refuerzos en varias posiciones clave.

Karina Del Castillo, gerente deportiva del club chorrilano, dio detalles de las salidas que tendrá el equipo. (Se formaron las parejas)

La única extranjera que continuará en Regatas Lima es Katy Ryan, la opuesta estadounidense que cerró la temporada como la segunda máxima anotadora del equipo, aun cuando se incorporó meses después del inicio del torneo.

Kiara Montes seguirá formando parte del plantel, pese a las versiones que la vinculaban con Universitario de Deportes. En cuanto a incorporaciones, Nicole Abreu reforzará la posición de punta en el equipo de Chorrillos, tras haber defendido la camiseta de Regatas en el Sudamericano de Clubes.