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“Será mi nueva temporada”, el emotivo anuncio de Simone Scherer que confirma salida de San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

La brasileña realizó una conmovedora publicación que enterneció a los hinchas de las ‘santas’ luego de quedar en el segundo lugar del torneo nacional

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La voleibolista brasileña aseguró que se alejará de las 'santas' la siguiente temporada. (Instagram)

No todo fue lamento en la Universidad San Martín tras perder la final frente Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘santas’ se coronaron subcampeonas, pero sobró motivo para celebrar, y más Simone Scherer. La brasileña realizó una emotiva publicación que sorprendió a todos los hinchas.

La central confirmó su embarazo luego de las especulaciones que se dieron por su ausencia en la series finales del torneo nacional. Así, también marcó su separación del cuadro de Santa Anita para la próxima temporada.

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“Feliz de vivir los planes de Dios para nosotros. Un nuevo tiempo comienza. Esta será mi nueva temporada”, fue el mensaje de Simone en su cuenta de Instagram acompañada de un conmovedor video donde muestra su camiseta junto a una ropa de bebé y una ecografía.

Emotiva publicación de Simone Scherer.
Emotiva publicación de Simone Scherer.

Aixa Vigil y las jugadoras que reaccionaron al anuncio de Simone Scherer

Las muestras de apoyo no tardaron en aparecer en la caja de comentarios en la publicación de Simone Scherer, donde compañeras de la Universidad San Martín, así como jugadoras de Alianza Lima y Circolo, compartieron mensajes de cariño y buenos deseos ante la noticia.

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Entre las voces destacadas figura Paola Rivera, reconocida como la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026, quien expresó: “Felicidades a ambos, les deseo lo mejor en esta nueva etapa 💫”. El mensaje fue uno de los más celebrados, reflejando la cercanía y el respaldo dentro del entorno deportivo.

A estas felicitaciones se sumaron nombres como Angélica Aquino, Aixa Vigil y Brenda Lobatón, quienes no ocultaron su entusiasmo y alegría: “Lo mejor para tu familia. Estamos muy felices por ti”, compartieron en redes, acompañando el momento especial con palabras de afecto.

Por otro lado, la hermana gemela de la protagonista, Marina Scherer, con pasado en Alianza Lima y actualmente en el CV JAV Olímpico de España, mostró su emoción por la llegada del nuevo integrante a la familia. “La tía está lista”, escribió, dejando en claro la expectativa que se vive también a la distancia.

Simone Scherer aclaró polémica sobre motivo de su ausencia en San Martín. (USMP)
Simone Scherer aclaró polémica sobre motivo de su ausencia en San Martín. (USMP)

¿Qué jugadoras fueron premiadas en la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Las jugadoras premiadas en la campaña 2025/26 recibieron un trofeo conmemorativo y un incentivo económico de S/ 2,000 soles como reconocimiento a su desempeño. Esta distinción busca resaltar la labor y el esfuerzo que demostraron durante la temporada, consolidando su aporte al desarrollo del vóley nacional.

  • 1ra mejor atacante: Elina Rodríguez (Alianza Lima)
  • 2da mejor atacante: Fernanda Tomé (Universidad San Martín)
  • 1ra mejor central: Mara Leão (Universitario de Deportes)
  • 2da mejor central: Clarivett Yllescas (Alianza Lima)
  • 1ra mejor opuesta: Maeva Orlé (Alianza Lima)
  • Mejor armadora: Paola Rivera (Universidad San Martín)
  • Mejor líbero: Mirian Patiño (Universitario de Deportes)
  • Mejor entrenador: Facundo Morando (Alianza Lima)
  • MVP del torneo: Maeva Orlé (Alianza Lima)
Revive los momentos más emocionantes de la ceremonia de premiación de la Liga Peruana de Vóley, donde el equipo de Universitario de Deportes levantó el trofeo del tercer lugar

Fecha de inicio de la próxima Liga Peruana de Vóley

Aunque la Federación Peruana de Vóley (FPV) aún no ha confirmado una fecha oficial, ya se encuentra en marcha la organización del próximo campeonato nacional. Las gestiones apuntan a que la Liga Peruana de Vóley 2026/27 pueda dar inicio a mediados de octubre de este año, aunque esa proyección está sujeta a la aprobación definitiva del cronograma y otros detalles administrativos.

La programación dependerá de la resolución de aspectos logísticos y de gestión, como la disponibilidad de recintos deportivos, la adecuación al calendario internacional y la coordinación con los clubes involucrados. El objetivo de la FPV es mantener el arranque del torneo en esa ventana temporal para asegurar la continuidad competitiva y evitar interferencias con el trabajo de las selecciones nacionales.

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