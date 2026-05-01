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Miguel Araujo explotó por cambio de localía de equipos cuando enfrentan a Alianza Lima y Universitario: “No tienen los hue...”

El defensor de Sporting Cristal cuestionó las desigualdades presentes en la Liga 1 2026, señalando que afectan directamente a su equipo

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Miguel Araujo explotó por cambio de localía de equipos cuando enfrentan a Alianza Lima y Universitario.
Miguel Araujo explotó por cambio de localía de equipos cuando enfrentan a Alianza Lima y Universitario.

Miguel Araujo se pronunció sobre las desigualdades en la Liga 1 2026. El defensor de Sporting Cristal expresó su desacuerdo ante la posibilidad de que algunos clubes cambien de localía para disputar partidos del Torneo Apertura.

Araujo explicó ante la prensa las dificultades de Cristal para sostener el rendimiento en el campeonato peruano en comparación con la Copa Libertadores. “Nuestro plantel no es tan largo como el de otros equipos. Eso lo tenemos claro. Creo que el profe ha ido alternando. Los que jugamos la copa no todos jugamos la Liga 1. Entonces, ahí nos cuesta un poco, pero es el chip. Nosotros tenemos que jugar la Copa Libertadores como la liga, una final”, señaló.

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En ese contexto, el defensor cuestionó las modificaciones de localía. “También es lamentable que a nosotros sí nos manden a 40 °C y otros jueguen en Trujillo o les den la localía, porque es así. Hay que ser justos para todos. Si no, se hace una liga irregular y no competente, y se busca la competitividad”.

El defensor de Sporting Cristal se mostró en desacuerdo con equipos que juegan en dos ciudades. Créditos: Luccina Aparicio / X.

Araujo mencionó a algunos clubes para reforzar su postura. “Por eso solamente están la U, Alianza, Cristal y Boys aquí en Lima y después el resto está en provincia. Si no, se jugaría todo en Lima o alguna ciudad que sea conveniente para los dos equipos”.

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Miguel Araujo deslindó responsabilidades de Universitario de Deportes y Alianza Lima, apuntando a los equipos que optan por cambiar de localía. “No cambia y es jodido para los equipos ir a la altura. No es excusa, pero que sea justo para todos. No es culpa de la ‘U’, no es culpa de Alianza. Para nada, no es culpa de ellos. La culpa es de los otros equipos que no tienen los huevos para jugar en su localía”.

Las declaraciones del jugador nacional se relacionan con los partidos recientes del Torneo Apertura. Sporting Cristal enfrentó a Atlético Grau en Piura, bajo altas temperaturas, y perdió 4-1 en la jornada 10. En cambio, Alianza Lima jugó contra el mismo rival en Trujillo y logró una victoria por la mínima diferencia en la fecha 12.

El cuadro rimense cayó goleado 4-1 ante los piuranos en el intenso calor de Sullana - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal atraviesa un buen momento tras vencer 2-0 a Junior de Barranquilla en Matute y asumir el liderazgo del Grupo F con seis puntos, por encima de Palmeiras (5 puntos) y Cerro Porteño (4 puntos).

El equipo que dirige Zé Ricardo ahora debe concentrarse en el campeonato peruano, donde su situación es distinta. Se ubica en el puesto 11 de la tabla del Torneo Apertura, a quince puntos de los líderes, Alianza Lima y Los Chankas.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 previo a la fecha 13.
Así va la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 previo a la fecha 13.

El próximo compromiso será ante Cusco FC, el domingo 3 de mayo a las 11:00 (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo, en San Martín de Porres. El conjunto cusqueño llegará tras una derrota frente a Independiente Medellín en la fecha 3 de la Copa Libertadores.

Este enfrentamiento entre ‘celestes’ y ‘aurinegros’ será transmitido por la señal de L1 Max y Liga 1 Play. Además, Infobae Perú hará la cobertura total en su página web, con la previa y el minuto a minuto. Los goles, incidencias, detalles y más.

La diferencia con los punteros es considerable, ya que mantienen una ventaja de 15 puntos cuando quedan poco más de cinco fechas para el cierre de la primera fase. En este escenario, el objetivo de Cristal será sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las jornadas restantes para acercarse a la zona de playoffs.

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