Mafias reclutan cada vez más adolescentes para el crimen: 15 menores detenidos por sicariato y extorsión en 2026

En lo que va del 2026, la Policía Nacional del Perú reporta la detención de 15 menores de edad implicados en casos de sicariato y extorsión en el Callao, lo que evidencia una preocupante tendencia en el reclutamiento de adolescentes por parte de mafias y organizaciones criminales. Las autoridades advierten que las bandas estarían captando cada vez a jóvenes para ejecutar delitos violentos, aprovechando vacíos legales que dificultan su procesamiento penal. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

Al menos 15 menores han sido detenidos en lo que va del 2026 en el Callao por delitos de sicariato y extorsión, una cifra que evidencia una tendencia creciente en el principal puerto del Perú. El uso de armas de guerra y la implicación de adolescentes en crímenes violentos han transformado el panorama delictivo local, aunque la legislación peruana impide procesar penalmente a quienes tienen menos de 14 años.

Según lo reportado por el programa informativo matinal Buenos Días Perú, emitido por Panamericana Televisión, la reincidencia y los métodos cada vez más sofisticados que emplean las bandas criminales han modificado drásticamente la dinámica urbana en la región.

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La situación se ejemplifica con el caso de un niño de doce años, identificado recientemente por la Policía Nacional del Perú —principal fuerza policial del Estado— portando armas de uso militar y presuntamente implicado en asesinatos por encargo.

Una mano gigante manipula a tres adolescentes como marionetas, simbolizando la captación de menores por bandas criminales que los involucran en violencia, uso de drogas y delincuencia organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coronel César Lozano Salvador, jefe de la División de Unidades Especializadas del Callao, declaró que en todos los incidentes recientes se observa un patrón: jóvenes captados por redes criminales para ejecutar amenazas, incendios, homicidios y extorsiones. El acceso a armamento militar y la organización deliberada de los delitos evidencian, de acuerdo con la policía, una escalada inédita para la seguridad ciudadana en la zona.

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Adolescente de 14 años es detenido tras intentar incendiar restaurante por extorsión

El episodio más reciente se registró cuando un adolescente de catorce años fue aprehendido tras intentar incendiar un restaurante situado en la avenida Comandante Pérez Salmón, durante un patrullaje realizado por el Escuadrón de Emergencia del Callao, unidad policial especializada. En la intervención, la policía incautó un celular que contenía mensajes en los que, presuntamente, se le instruía para quemar el local como parte de una extorsión.

“Déjame toda esa casa quemada”, decía el mensaje que el menor recibió antes de arrojar combustible en la puerta del inmueble, según relató la propietaria afectada y fue verificado en diligencias policiales.

La captura ocurrió cuando el adolescente intentó huir al notar la presencia policial y fue identificado como uno de los ejecutores materiales de la amenaza. “El delincuente, al notar la presencia policial, de inmediato se dio a la fuga, motivo por el cual fue perseguido, lográndose su captura”, precisó Lozano Salvador.

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Tres jóvenes encapuchados y armados, con los rostros oscurecidos, se alzan en un callejón urbano con una pared graffiteada, evocando una sensación de inseguridad y conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la intervención, la policía confirmó que el menor estaba ligado a una organización criminal dedicada a la extorsión y el cobro de cuotas mediante el ejercicio de violencia e intimidación contra comerciantes del sector.

La utilización de adolescentes e incluso niños en acciones intimidatorias, según fuentes policiales, corresponde a un fenómeno en el que la legislación impide el internamiento preventivo de quienes tienen menos de catorce años, dificultad que, a ojos de la policía, limita la capacidad de respuesta institucional ante nuevas formas de criminalidad.

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Bandas reclutan niños de 12 años como sicarios y extorsionadores en el Callao

Las organizaciones criminales han comenzado a reclutar menores aún más jóvenes para delitos graves en el Callao. El general Espinoza detalló que se han registrado “varios casos” de niños de 12 años armados y participando como sicarios o extorsionadores. El jefe policial remarcó: “Son sicarios de doce años y esta es una situación muy alarmante que está sucediendo aquí en el Callao”.

La delincuencia en el Callao alcanza un nuevo nivel de preocupación. El jefe policial de la región confirma que bandas criminales están utilizando a niños de 12 años como sicarios, aprovechando vacíos legales. Este informe detalla un reciente caso de extorsión y la grave problemática de los menores infractores. Fuente: Ocurre Ahora / ATV

La imposibilidad legal de internar o procesar penalmente a menores de catorce años obstaculiza la labor policial y fomenta la reincidencia. El general Espinoza señaló: “La policía solamente tiene que entregar al menor a sus padres”, lo que, en contextos donde las familias no ejercen control, facilita el retorno de los adolescentes al circuito delictivo.

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Un caso reciente vincula a “Fighter”, un adolescente de dieciséis años detenido tras disparar contra un vehículo de transporte público, hiriendo a dos personas con seis disparos en plena vía pública. La respuesta inmediata de las patrullas policiales, desplegadas en arterias principales como la Gambeta y Colonial, permitió la detención, reflejando la urgencia con la que la policía enfrenta estas situaciones.

De acuerdo con cifras presentadas por el general Espinoza, aunque los operativos de patrullaje han permitido mantener hasta 42 días sin ataques al transporte público en algunas zonas, las bandas siguen introduciendo menores armados en horarios y lugares que consideran vulnerables, facilitando la reaparición de delitos de extrema violencia. El jefe policial precisó: “En un espacio vulnerable, estos jóvenes, utilizando una moto eléctrica, descienden y empiezan los disparos”.

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