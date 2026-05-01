Feria del Pasaporte en el Jockey Plaza: Jornada sin cita previa para tramitar el documento este sábado 2 de mayo

Foto: difusión

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una feria del pasaporte el sábado 2 de mayo en la agencia del Jockey Plaza, ubicada en Santiago de Surco.

Quienes necesiten tramitar o renovar el pasaporte electrónico podrán acercarse sin necesidad de cita previa. La iniciativa busca agilizar los trámites y ofrecer a la ciudadanía una oportunidad única para obtener el documento de viaje en un solo día.

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La sede designada para esta jornada especial está en la Avenida Javier Prado Este 4200, dentro del conocido centro comercial. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, los asistentes podrán realizar el pago correspondiente de S/120.90 y avanzar con el proceso directamente en ventanilla.

Las autoridades informaron que el cupo será limitado: se expedirán hasta mil pasaportes durante la feria, por lo que se recomienda acudir con anticipación.

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La feria del pasaporte se difundió por las redes sociales de Migraciones, donde se detalla que el evento está pensado para quienes aprovechan el fin de semana para cumplir trámites. Esta estrategia ayuda a evitar la congestión habitual de los días laborables y facilita el acceso a quienes tienen dificultades para pedir cita por internet.

(Foto: Migraciones)

Facilidades para adultos mayores y pasos del trámite

La campaña también pone énfasis en la atención preferencial a los adultos mayores. Según la información oficial, las personas de más de 70 años podrán gestionar su pasaporte sin cita previa cualquier día de la semana.

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Para acceder a este beneficio, los usuarios deben presentar su DNI vigente y el comprobante de pago de S/120.90, que puede abonarse en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe.

El procedimiento para adultos mayores se completa en el mismo día, lo que representa una ventaja significativa para este sector de la población.

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De esta forma, la feria del pasaporte en el Jockey Plaza se convierte en una opción ágil y accesible tanto para personas jóvenes como para quienes requieren atención preferencial.

La jornada especial del 2 de mayo en la agencia del Jockey Plaza espera atender a cientos de ciudadanos que buscan obtener su pasaporte electrónico de manera rápida y sin complicaciones, marcando una diferencia en la gestión de documentos para viajes internacionales.

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¿A qué países se puede entrar con pasaporte peruano?

Los ciudadanos peruanos tienen la posibilidad de explorar destinos internacionales con mayor facilidad, fomentando el turismo y las relaciones internacionales gracias a los acuerdos bilaterales y políticas unilaterales. Estos son los países a los que los peruanos pueden ingresar solo con pasaporte:

América Latina y el Caribe: México, Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago. Desde el 2024, se sumó El Salvador a esta lista.

Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Asia: Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.

África: Bostwana, Marruecos y Sudáfrica.