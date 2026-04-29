Sporting Cristal ganó millonario premio y aumentó su ingreso en Copa Libertadores 2026 tras victoria ante Junior.

El martes 28 de abril, Sporting Cristal superó 2-0 a Junior de Barranquilla en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Santiago González y Catriel Cabellos marcaron los goles en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

Con esta victoria, el equipo de Zé Ricardo sumó tres puntos y alcanzó temporalmente el primer lugar del Grupo F. Además, el resultado permitió a los ‘celestes’ acceder al premio económico que la Conmebol otorga a los clubes que ganan un partido en esta etapa bajo el criterio de mérito deportivo.

PUBLICIDAD

Premio millonario que ganó Sporting Cristal

Cristal obtuvo 340 mil dólares, equivalentes a 1 millón 175 mil soles, por su reciente triunfo como local ante Junior. Este monto se suma al premio recibido por la victoria 1-0 frente a Cerro Porteño en su debut en la Copa Libertadores.

El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

El monto que suma en su participación en Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal accedió a la fase 2 de la Copa Libertadores tras finalizar tercero en la tabla acumulada de la Liga 1 2025. Por su participación en esta instancia, el club recibió 500 mil dólares, equivalentes a 1 millón 691 mil soles.

PUBLICIDAD

En la fase 2, Cristal eliminó a Dos de Mayo y avanzó a la fase 3, asegurando un premio adicional de 600 mil dólares (2 millones 29 mil soles). Luego, superó a Carabobo y clasificó a la fase de grupos, lo que representó un ingreso de 3 millones de dólares (10 millones 148 mil soles).

En el inicio de la fase de grupos, el equipo derrotó a Cerro Porteño y obtuvo 340 mil dólares más (1 millón 175 mil soles). Posteriormente, sumó otros 340 mil dólares tras superar a Junior de Barranquilla. En total, el club peruano acumula 4 millones 740 mil dólares, aproximadamente 16 millones 659 mil 407 soles.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal ganó 2-0 a Junior por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026 - Crédito: X.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal debe dejar atrás el triunfo ante Junior y concentrarse en su próximo compromiso por la Liga 1. Sin posibilidades de pelear por el Torneo Apertura, el equipo de La Florida apunta a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mejorar su posición en la tabla acumulada.

El próximo encuentro será frente a Cusco FC el domingo 3 de mayo a las 11:00 (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres. El conjunto cusqueño también llegará tras disputar un partido de Copa Libertadores frente a Independiente Medellín en Colombia.

PUBLICIDAD

Bajo la dirección de Zé Ricardo, Sporting Cristal busca una victoria que le permita avanzar en la tabla del Apertura. Actualmente ocupa el puesto 11 con 12 puntos, producto de cuatro triunfos, seis derrotas y dos empates.

La diferencia con los líderes es amplia: Alianza Lima y Los Chankas tienen 15 puntos más, cuando aún restan poco más de cinco fechas para el cierre de la primera fase. En este contexto, el objetivo de Cristal será sumar la mayor cantidad de puntos en las jornadas restantes para acercarse a la zona de playoffs.

PUBLICIDAD

La clasificación en el Apertura 2026 con la caída de Los Chankas por la fecha 12°. - Crédito: Difusión

Fixture de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo / Estadio Nacional de Lima / 17:00 horas de Perú)

Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo / Estadio Jaime Morón León / 21:00 horas de Perú)

Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo / Estadio La Nueva Olla / 17:00 horas de Perú)