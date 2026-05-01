Katielle Alonzo, voleibolista dominicana, se despide de Géminis y la Liga Peruana de Vóley: “Son mi familia por siempre”

Katielle Alonzo, voleibolista dominicana, se despide de Géminis y la Liga Peruana de Vóley.

Deportivo Géminis sorprendió en la última temporada de la Liga Peruana de Vóley al finalizar en el cuarto lugar y desplazar a Regatas Lima. El equipo de Comas logró una destacada campaña bajo la dirección de Natalia Málaga y el aporte individual de sus jugadoras, especialmente las dominicanas, entre ellas Katielle Alonzo.

Alonzo, una de las figuras, no continuará en el plantel para la temporada 2026/2027. La atacante de 20 años se despidió con un mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció la oportunidad de jugar en el voleibol peruano.

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“Hoy cierro una etapa muy especial en mi vida: mi primera temporada en una liga profesional. No fue solo un desafío deportivo, fue una experiencia que me hizo crecer como persona, aprender de cada momento y descubrir hasta dónde puedo llegar cuando confío en mí”, publicó.

La jugadora también expresó su gratitud: “Me voy con el corazón lleno de gratitud. Gracias a mis compañeras, entrenadores, cuerpo técnico, familia y a todas las personas que estuvieron apoyándome en cada paso. Gracias por enseñarme, exigirme, confiar en mí y acompañarme en este proceso”.

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Katielle Alonzo realizó una autocrítica sobre su desempeño, en el que consiguió más logros que tropiezos, superando los 400 puntos anotados durante la temporada. Destacó que esta etapa le permitió desarrollarse en todos los aspectos.

“No fue una temporada perfecta, pero sí una temporada que me hizo crecer, aprender y enamorarme aún más de este deporte. Cada entrenamiento, cada partido y cada momento quedará guardado para siempre”, afirmó.

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La voleibolista concluyó su mensaje con unas palabras de agradecimiento: “Gracias Perú, gracias Géminis, son mi familia por siempre. Me llevo una experiencia maravillosa jamás vivida, llena de orgullo por todas las personas que nunca dejaron de confiar en mí”.

La despedida de Katielle Alonzo en redes sociales.