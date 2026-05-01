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Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio ecónomico que ganó

El equipo se impuso 1-0 a Mi Barrunto en la final y escribió su nombre en la historia de este torneo histórico

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Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio ecónomico que ganó.
Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio ecónomico que ganó.

Cada 1 de mayo, en el Día del Trabajador, el Mundialito de El Porvenir reunió a 16 equipos en la cuadra 6 de la avenida Parinacochas, en el distrito de La Victoria. Los equipos compitieron por el trofeo y un premio económico en este tradicional torneo de barrio.

Tras una extensa jornada en la pista central, Collaval se consagró campeón del Mundialito al superar 1-0 a Mi Barrunto en la final. El equipo alzó el trofeo, recibió el dinero de la organización y festejó su triunfo en la edición número 74 del certamen callejero.

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Con un marcador ajustado, Collaval logra el anhelado título frente a su clásico rival, Mi Barrunto. El video captura la alegría desbordante, la tensión del final y la increíble atmósfera del fútbol callejero. | YouTube / Cabañas Sport

Premio económico

En esta edición, el premio económico fue menor que el del año anterior. En 2025, el primer puesto recibió cerca de 17 mil soles, mientras que en 2026 el monto se fijó en 10 mil soles para el campeón del Mundialito de El Porvenir.

El camino de Collaval

Collaval accedió a la pista final tras llegar a un acuerdo con Jhamers, equipo que había obtenido el Panamericano Porvenir y su cupo correspondiente.

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En octavos de final, el equipo igualó 0-0 ante Los Malditos de Pamplona, pero avanzó gracias a una mayor cantidad de tiros de esquina. En cuartos de final, venció 1-0 a Corporación Cabañas, que previamente había eliminado a Petrolem.

En semifinales, empató nuevamente 0-0, esta vez frente a Santo Domingo, conjunto que dejó en el camino a Barrios Altos, y aseguró su lugar en la final por la ventaja en córners.

En la definición, Collaval resistió los ataques de Mi Barrunto y, en una jugada de contragolpe, marcó el gol que le permitió quedarse con el título, dejando sin festejo al equipo favorito del público.

Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio económico que ganó.
Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio económico que ganó.

La historia de Mundialito de El Porvenir

El origen del Mundialito se remonta al 1 de mayo de 1950, cuando Emilio ‘El Negro Cheme’ Chávez, Mario Chávez y Jorge Falla, integrantes de la Asociación Cultural Vecinal y Deportiva (ACVD), impulsaron la primera edición del torneo. Participaron doce equipos, los arcos se improvisaron con chatarra y los premios se financiaron con dinero recolectado en una lata de café. Defensor Leoncio Prado se consagró como el primer campeón.

En ese entonces, las autoridades prohibían jugar fútbol en las calles bajo el gobierno de Manuel A. Odría, lo que provocó la detención de los organizadores. Recién en 1960 la Prefectura de Lima otorgó reconocimiento oficial al Mundialito de El Porvenir, permitiendo su realización con resguardo policial y tribunas improvisadas colmadas por el público y vendedores ambulantes.

En el jirón Parinacochas no hay tribunas ni palcos VIP: hay vereda, memoria y una pelota que nunca se rindió. Foto: Lima Antigua
En el jirón Parinacochas no hay tribunas ni palcos VIP: hay vereda, memoria y una pelota que nunca se rindió. Foto: Lima Antigua

La oficialización del torneo aseguró su celebración cada 1 de mayo y reforzó su carácter festivo y competitivo, consolidándolo como uno de los torneos más representativos del fútbol de barrio en Perú.

El Mundialito destaca no solo por su historia y convocatoria, sino también por el ambiente en que se desarrolla: goles, disputas, zapatillas de lona, platos callejeros y multitudes que siguen los partidos desde balcones y techos, acompañados de comida y cerveza.

Los últimos campeones de Mundialito El Porvenir

  • 2025: Santo Domingo La Pólvora
  • 2024: Purito Porvenir
  • 2023: El Cartel de Villa
  • 2022: Íntimos de Atusparia
  • 2021: sin campeón (pandemia)
  • 2020: sin campeón (pandemia)
  • 2019: Cebada y Humo
  • 2018: Cebada y Humo
  • 2017: Purito Barrios Altos
  • 2016: La Cachina Forever

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