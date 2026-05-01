Capturan en Cusco a peruano acusado de feminicidio en Bolivia tras huir con sus hijos

La PNP capturó en Cusco a Jonathan Ángel Mormontoy, un ciudadano peruano acusado de asesinar a su pareja en Cochabamba, Bolivia. (Crédito: Latina Noticias)

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Cusco a Jonathan Ángel Mormontoy Troncoso, ciudadano peruano de 32 años acusado del presunto feminicidio de su pareja en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. El sujeto era intensamente buscado por las autoridades bolivianas luego de haber abandonado ese país tras el crimen junto a dos de sus hijos menores de edad.

La intervención se realizó en el sector de Pichu Alto, en Cusco, donde agentes policiales ubicaron al investigado durante un operativo coordinado con autoridades bolivianas. Según información policial, el hombre fue encontrado bebiendo licor junto a otras personas cuando fue interceptado y reducido por efectivos de la Policía Nacional.

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En declaraciones a Latina Noticias, el jefe policial de Cusco, general PNP Carlos Guizado, informó que la ubicación del sospechoso fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades de ambos países. Asimismo, indicó que el detenido era requerido por un caso de feminicidio registrado en Bolivia y que también presentaba antecedentes en territorio peruano.

Cae en Cusco ciudadano peruano investigado por feminicidio ocurrido en Cochabamba. (Foto: FB/@peruenlinea)

Investigación por feminicidio y fuga hacia el Perú

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen ocurrió el lunes 27 de abril en Cochabamba. Las autoridades bolivianas sostienen que Jonathan Ángel Mormontoy habría agredido físicamente a su pareja, Elizabeth Villa Jiménez, hasta causarle la muerte por asfixia.

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Tras el presunto feminicidio, el hombre habría ocultado el cuerpo de la víctima y posteriormente huyó del país llevándose a dos de sus hijos. Según la Policía, los menores tienen 10 años y seis meses de edad, respectivamente.

Según informó Unitel, las autoridades bolivianas emitieron una alerta de fuga luego de detectar la salida del acusado hacia territorio peruano. En menos de 48 horas, la Policía peruana logró ubicarlo en Cusco mediante acciones de seguimiento y geolocalización coordinadas con sus pares bolivianos.

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Policía captura en Perú a presunto feminicida buscado por la justicia boliviana. (Foto: Captura video/Latina Noticias)

Coordinación internacional para extradición

El general Carlos Guizado explicó que las diligencias continúan en coordinación con la Policía Boliviana e Interpol para agilizar el proceso de extradición del detenido. En paralelo, las autoridades gestionan la activación de una alerta roja internacional para formalizar su requerimiento ante la justicia peruana.

Desde Bolivia, el fiscal departamental Osvaldo Tejerina señaló que la captura fue posible gracias a convenios de cooperación y al intercambio de información migratoria y digital entre ambos países. En conversación con Unitel, indicó que el rastreo permitió establecer que el investigado había cruzado la frontera y se encontraba en Cusco.

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Además del caso de feminicidio, las autoridades peruanas confirmaron que el detenido tenía antecedentes por hurto agravado y una requisitoria vigente en el Perú por ese delito. Por ello, permanecerá bajo custodia mientras avanzan las coordinaciones judiciales internacionales.

Detienen en Cusco a peruano acusado de asesinar a su pareja en Bolivia. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: YT/@Unitel Bolivia)

Situación de los menores y proceso judicial

La Policía informó que actualmente se realizan coordinaciones con instituciones correspondientes para garantizar la protección y custodia de los dos menores que ingresaron al Perú junto al detenido.

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El acusado será puesto a disposición del Poder Judicial peruano mientras se desarrollan los procedimientos relacionados con el pedido de extradición formulado por Bolivia. Las autoridades estiman que, tras la activación de la alerta roja de Interpol, el ciudadano peruano podría ser entregado a la justicia boliviana en los próximos días.

Poder Judicial

Entretanto, el caso continúa siendo investigado por las autoridades de ambos países, que mantienen comunicación permanente para esclarecer los hechos y avanzar con el proceso judicial correspondiente contra el presunto responsable del crimen.

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