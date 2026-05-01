Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

La noche del 30 de abril fue especialmente intensa en ‘La Granja VIP Perú’ cuando Diego Chávarri, visiblemente afectado, rompió en llanto y pidió a sus compañeros ser nominado para dejar el reality.

La crisis del exfutbolista se desató después de que el programa emitiera fragmentos de una conversación privada que mantuvo con Gabriela Herrera, donde la bailarina le confesaba que sentía atracción por él, pero que no podía estar con él por la presión de sus compañeros y la opinión del público, y no por la existencia de una novia.

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El incidente, producto de un error de la producción, expuso la intimidad de ambos y generó un clima de tensión dentro de la casa. La difusión de los mensajes no solo tuvo impacto entre los protagonistas, sino que también afectó la dinámica general del programa, provocando reacciones inmediatas y la intervención de otros integrantes.

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’. YouTube.

La conversación filtrada: el detonante de la crisis

Todo comenzó cuando los participantes de La Granja VIP Perú tuvieron acceso a videos en los que se mostraba parte de la conversación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera durante la madrugada. En ese diálogo, Gabriela admitía su interés por Diego, aunque aclaraba que no podía avanzar en una relación por factores externos, específicamente la presión social y de sus compañeros.

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La revelación generó un ambiente de incomodidad y rumores dentro del reality, exponiendo a ambos a la crítica y al escrutinio tanto de sus pares como del público. La situación se volvió insostenible para Chávarri, quien se vio superado por la presión y decidió buscar una salida inmediata al conflicto.

La conversación entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera durante la madrugada en 'La Granja Vip Perú'. TikTok.

El consejo de Pati Lorena y la decisión de Diego Chávarri

Luego de la difusión de los mensajes, Pati Lorena se acercó a Diego Chávarri para aconsejarlo sobre el impacto que la exposición podría tener en su vida personal y en su relación con su novia, Thalía Bentín. La participante le sugirió que considerara abandonar el reality para poder afrontar la situación y resolver sus problemas fuera de cámaras.

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El consejo caló hondo en Chávarri, quien minutos después decidió hablar con los nominados de la semana —Renato Rossini Jr., Christian Guadalupe “Cri Cri” y Mark Vito— para pedirles que lo incluyeran como nominado en la próxima ronda, facilitando así su salida del programa.

El consejo de Pati Lorena a Diego Chávarri y lo que causó la decisión de la irse de La Granja Vip Perú.

El pedido a sus compañeros: “No puedo seguir acá”

En una conversación cargada de emoción y franqueza, Diego Chávarri suplicó a sus compañeros que lo nominaran.

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“Te lo juro, por favor, es lo único que te estoy pidiendo. No te estoy pidiendo otra cosa. Yo sé que no ha pasado nada, pero... ya no se puede, pues. Y lo están viendo como muy pendejo y hay cosas que se han dicho. Si es que ella dice que le gusto, ya no se puede. Si tú quieres hacer algo con ella, acá nadie te va a decir nada, pero ese no es el tema. Ya está fuerte y yo no puedo hacer nada”, explicó el exfutbolista mientras luchaba por contener las lágrimas.

Chávarri insistió en que su única motivación era resolver su situación sentimental y familiar fuera del reality:

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“Saliendo de acá tengo una solución y sé qué hacer con mis cosas, con mi vida. Eso es lo único que me interesa ahorita: mi casa, mi familia. No hay otra cosa”.

La reacción de los nominados y el ambiente en la casa

La petición de Diego Chávarri fue recibida con comprensión y solidaridad por parte de los nominados. Renato Rossini Jr., Christian Guadalupe (Cri Cri) y Mark Vito escucharon el testimonio de su compañero y debatieron la posibilidad de incluirlo en la placa de nominados, permitiendo que el público vote para su eventual salida.

La situación generó un ambiente de reflexión y empatía en la casa, con varios participantes reconociendo la dificultad emocional que enfrentaba Diego y la presión adicional que supone la exposición mediática constante en el reality.

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El exfutbolista Diego Chávarri solicita dejar el reality luego de que el programa mostrara una conversación donde Gabriela Herrera confesaba su interés por él. YouTube.

El impacto en la relación con Thalía Bentín

La preocupación principal de Diego Chávarri era el impacto que la situación tendría en su relación con Thalía Bentín, su novia fuera del programa.

El exfutbolista manifestó su deseo de priorizar su vida personal por encima de cualquier beneficio económico o de exposición en el reality. “La plata me importa un culo. No sé quién está, Paty, Renato, tú y Mark. Si ganamos, me pones en la traición, salvas a Mark y me metes a mí. No hay problema”, reiteró.

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La decisión de Chávarri marca un punto de inflexión en la temporada y pone de relieve el costo emocional que puede tener la participación en este tipo de programas, donde los límites entre lo público y lo privado suelen difuminarse.

El exfutbolista vivió un momento emotivo al abrazar a su madre, hermanas y novia después de semanas de aislamiento en 'La Granja VIP Perú'. Youtube