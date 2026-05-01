Mundial de Fútbol: Papa León XIV revela que alentaría por Perú ante EE.UU. en un hipotético duelo

En una reciente entrevista, el papa León XIV aseguró que apoyaría a Perú en un eventual duelo ante Estados Unidos en el Mundial. El pontífice resaltó su profunda conexión con el país, donde vivió buena parte de su vida pastoral. Fuente: YouTube / Crux Now Media

En una conversación reciente que ha reavivado la atención internacional sobre su figura, el Papa León XIV expresó su preferencia por Perú en un posible enfrentamiento futbolístico ante Estados Unidos en el próximo Mundial, una postura que exhibe el alcance de sus vínculos fuera del Vaticano y anticipa la resonancia de su legado en América Latina.

Al abordar la pregunta durante una entrevista en Crux Now Media sobre a qué selección alentaría en un escenario donde se enfrentasen Estados Unidos —su país natal— y Perú, León XIV respondió: “Probablemente a Perú”, justificando su decisión por los lazos afectivos forjados durante su ministerio en tierras peruanas.

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Según Crux Now Media, esa afinidad también se refleja en su aceptación de la nacionalidad peruana en 2015, año en que ejercía como obispo de Chiclayo. En efecto, el futuro Papa consolidó su vocación al servicio entre las comunidades de ciudades como Trujillo y Chulucanas, donde su trabajo marcó capítulos definitorios para la Iglesia local.

El papa León XIV, este miércoles 25 de marzo durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Preferencias futbolísticas del Papa León XIV ante un eventual enfrentamiento

Durante la entrevista concedida a Crux Now Media, se le propuso al Papa León XIV, nacido Robert Francis Prevost en Chicago, la disyuntiva futbolística: “Escenario: Estados Unidos juega contra Perú en el Mundial. ¿A quién alienta?”. La respuesta fue inmediata: “Probablemente Perú”, añadió, “simplemente por los lazos afectivos”. Reconoció, además, su inclinación por la selección de Italia, mencionando que sigue habitualmente a tres equipos en el máximo torneo.

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Este testimonio no solo pone en evidencia el apego sentimental del pontífice a las tierras en las que desarrolló su vida misionera, sino que también resalta la amplitud de su identidad: “Obviamente soy estadounidense y me siento así, pero también amo profundamente Perú, al pueblo peruano, y eso es parte de quién soy”, declaró León XIV.

Teófilo Cubillas le hizo entrega de camiseta retro de Perú al papá León XIV. - Crédito: Teófilo Cubillas

El pontífice relató detalles de su relación con el deporte desde la infancia: “Crecí siendo fanático de los White Sox, pero mi madre era fanática de los Cubs. Aprendimos a tener una postura dialogante y amistosa; nunca competitiva de forma hostil, porque podríamos habernos quedado sin cena”, evocó.

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Identidad y raíces culturales del Papa León XIV: América, Perú y la herencia multicultural

En el diálogo, León XIV profundizó sobre su identidad, afirmando: “La respuesta es ambas”, respecto a si se siente más estadounidense o latinoamericano. Explicó que la diversidad de su linaje familiar y los múltiples orígenes nacionales, entre los que incluyó raíces africanas, francesas, italianas, españolas, cubanas, haitianas y peruanas, han configurado una sensibilidad especial hacia la pluralidad cultural y lingüística.

Sobre el descubrimiento de su genealogía, comentó que parte de esa información fue revelada en publicaciones recientes, incluso por su hermano en Francia, quien halló conexiones africanas en la familia. León XIV subrayó cómo este trasfondo ha nutrido su visión universal de la Iglesia y ha influido en la manera en que comprende las diversas tradiciones y realidades sociales. “La experiencia y el conocimiento de la Iglesia en el mundo me han aportado una profunda apreciación por la riqueza de culturas y lenguas que constituyen tanto el mundo como la Iglesia”, afirmó.

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El papa León XIV tiene na conexión fuerte con el Perú. Foto: Twitter

Según el pontífice, la perspectiva latinoamericana resulta invaluable: “La vida ministerial en Perú representó la mitad de mi trayectoria sacerdotal y episcopal. Creo que ello también modeló mi capacidad para comprender la visión profética que el Papa Francisco propuso para la Iglesia”, reflexionó León XIV en la entrevista.

La conexión del Papa con el Perú: misión, cercanía y legado pastoral

El documental ‘El Perú del Papa León XIV’, que se transmite por EWTN, recorre los principales destinos de la labor misionera del pontífice: Chulucanas, Trujillo y la diócesis de Chiclayo. Jonathan Liedl, periodista guía de la producción, señaló que “la palabra que más se repetía entre quienes lo conocieron era ‘amigo’”, reflejo de su disposición a la escucha y el acompañamiento tanto con voluntarios como con líderes eclesiales y laicos.

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El papa León XIV, entonces Administrador Apostólico de Chiclayo, Robert Prevost, predica durante la celebración del Corpus Christi en un estadio de Chiclayo, Perú, el viernes 19 de junio de 2015. (AP Foto/Julio Reano)

Las entrevistas recogidas a lo largo del trabajo documental destacan el impacto de su labor en parroquias y zonas desfavorecidas del norte peruano, y la impronta de su liderazgo pastoral fue indicativa de su posterior orientación en el pontificado. El interés en la sanación de comunidades fragmentadas y la atención prioritaria a los más necesitados aparecen como líneas rectoras en su accionar, según testigos entrevistados por EWTN News.

La influencia de Perú sobre la figura y el liderazgo de León XIV es reconocida no solo por especialistas y creyentes locales, sino también por la cúpula de la Iglesia universal que observa en su pontificado una proyección particular de esa experiencia vivida en Sudamérica.

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