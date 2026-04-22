Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay se dará a las 17:15 horas, mientras que en México comenzará a las 14:15 horas. En España el pitazo inicial se dará a las 22:15 horas.

El Sporting Cristal vs Atlético Grau por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará en el estadio Campeones del 36 a las 15:15 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 16:15 horas.

Asimismo, Infobae Perú brindará cobertura en directo a través de su sitio web, con información desde la previa, el desarrollo del partido, testimonios de los protagonistas y datos adicionales.

La transmisión del encuentro entre Sporting Cristal y Atlético Grau , previsto para el miércoles 22 de abril, estará disponible a través de L1 MAX, señal vinculada a la Federación Peruana de Fútbol y habilitada en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los usuarios también podrán acceder a la cobertura digital mediante Liga 1 Play, plataforma que requiere una suscripción mensual de S/. 22,99.

La supervisión tecnológica estará a cargo de Rudy Méndez, responsable del VAR, con el objetivo de aportar control en las jugadas discutidas y garantizar transparencia en las decisiones determinantes del partido.

Jesús Cartagena asumirá la función de árbitro principal en el estadio Campeones del 36, acompañado por Stephen Atoche y Elisbán Sinsaya como asistentes.

La situación es muy adversa para el cuadro ‘albo’, considerando que una de sus figuras, Raúl Ruidíaz , erró un penal ante los de Andahuaylas y en nueve partidos solo lleva un gol.

Atlético Grau no la pasa bien en el Torneo Apertura, donde lleva cuatro partidos sin ganar: una derrota y tres victorias. Justamente, el fin de semana pasado perdió en su visita a Los Chankas por 2-0, resultado que lo ubica en el penúltimo lugar de la tabla con siete puntos, apenas uno arriba del colero, FC Cajamarca.

El técnico brasileño, que relevó en el cargo a Paulo Autuori, ha conseguido que los jugadores ‘celestes’ demuestren una mayor intensidad en el campo. Eso sí, les falta encontrar una regularidad para salir del sétimo puesto (14 puntos, a 12 del liderato).

Sporting Cristal ha experimentado una mejora en su rendimiento que se ha visto reflejado en los últimos tres compromisos entre Liga 1 y Copa Libertadores : le ganó a Cerro Porteño y a UTC bajo el mando de Zé Ricardo . Y pese a que perdió con Palmeiras en Brasil, la imagen mostrada es de un equipo que luchó y que incluso pudo empatarlo.

Sporting Cristal visitará a Atlético Grau el miércoles 22 de abril en un duelo pendiente correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El estadio Campeones del 36 será el escenario de una contienda que se jugará sin público por falta de condiciones de seguridad.

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