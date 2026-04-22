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Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El técnico Zé Ricardo buscará que el conjunto ‘cervecero’ consiga el triunfo en Sullana contra un elenco ‘albo’ que se encuentra en zona de descenso. Sigue las incidencias

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06:41 hsHoy

Sporting Cristal visitará a Atlético Grau el miércoles 22 de abril en un duelo pendiente correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El estadio Campeones del 36 será el escenario de una contienda que se jugará sin público por falta de condiciones de seguridad.

06:41 hsHoy

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal ha experimentado una mejora en su rendimiento que se ha visto reflejado en los últimos tres compromisos entre Liga 1 y Copa Libertadores: le ganó a Cerro Porteño y a UTC bajo el mando de Zé Ricardo. Y pese a que perdió con Palmeiras en Brasil, la imagen mostrada es de un equipo que luchó y que incluso pudo empatarlo.

El técnico brasileño, que relevó en el cargo a Paulo Autuori, ha conseguido que los jugadores ‘celestes’ demuestren una mayor intensidad en el campo. Eso sí, les falta encontrar una regularidad para salir del sétimo puesto (14 puntos, a 12 del liderato).

El cuadro 'celeste' derrotó 3-2 a los cajamarquinos en el Gallardo por la jornada 11 - Crédito: L1MAX.
06:41 hsHoy

¿Cómo llega Atlético Grau?

Atlético Grau no la pasa bien en el Torneo Apertura, donde lleva cuatro partidos sin ganar: una derrota y tres victorias. Justamente, el fin de semana pasado perdió en su visita a Los Chankas por 2-0, resultado que lo ubica en el penúltimo lugar de la tabla con siete puntos, apenas uno arriba del colero, FC Cajamarca.

La situación es muy adversa para el cuadro ‘albo’, considerando que una de sus figuras, Raúl Ruidíaz, erró un penal ante los de Andahuaylas y en nueve partidos solo lleva un gol.

06:41 hsHoy

Árbitro del Sporting Cristal vs Atlético Grau

Jesús Cartagena asumirá la función de árbitro principal en el estadio Campeones del 36, acompañado por Stephen Atoche y Elisbán Sinsaya como asistentes.

La supervisión tecnológica estará a cargo de Rudy Méndez, responsable del VAR, con el objetivo de aportar control en las jugadas discutidas y garantizar transparencia en las decisiones determinantes del partido.

Jesús Cartagena será el árbitro del Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026. - créditos: CONAR
Jesús Cartagena será el árbitro del Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026. - créditos: CONAR
06:40 hsHoy

Sporting Cristal vs Atlético Grau: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Maxloren Castro, Luis Iberico y Felipe Vizeu. DT: Zé Ricardo

Atlético Grau: Patricio Álvarez, Diego Rodríguez, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Ignacio Tapia, Elsar Rodas, Emiliano Franco, Adrián de la Cruz, Rafael Guarderas, Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz. DT: Gerardo Ameli

06:40 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau

La transmisión del encuentro entre Sporting Cristal y Atlético Grau, previsto para el miércoles 22 de abril, estará disponible a través de L1 MAX, señal vinculada a la Federación Peruana de Fútbol y habilitada en DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Los usuarios también podrán acceder a la cobertura digital mediante Liga 1 Play, plataforma que requiere una suscripción mensual de S/. 22,99.

Asimismo, Infobae Perú brindará cobertura en directo a través de su sitio web, con información desde la previa, el desarrollo del partido, testimonios de los protagonistas y datos adicionales.

06:40 hsHoy

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Atlético Grau

El Sporting Cristal vs Atlético Grau por la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará en el estadio Campeones del 36 a las 15:15 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 16:15 horas.

En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay se dará a las 17:15 horas, mientras que en México comenzará a las 14:15 horas. En España el pitazo inicial se dará a las 22:15 horas.

Anuncio del Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026. - créditos: Atlético Grau
Anuncio del Sporting Cristal vs Atlético Grau por Torneo Apertura 2026. - créditos: Atlético Grau

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