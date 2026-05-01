Increíble avistamiento de un delfín rosado jugando en un tramo del río Amazonas

Un raro y fascinante registro de un delfín rosado divirtiéndose en las tranquilas aguas de un remanso del río Amazonas. Sé testigo de la belleza y el comportamiento lúdico de esta increíble criatura en su hábitat natural. | Amazon River Dolphin Foundation

Un video inédito difundido por la Fundación Amazon River Dolphin muestra a un delfín rosado (Inia geoffrensis) nadando en un remanso de la selva peruana.

La grabación, realizada en un tramo de la cuenca amazónica, capta al animal desplazándose entre la vegetación, una escena que no es frecuente y que resalta el valor de este hábitat.

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El avistamiento ocurrió en una zona tranquila, similar a la Reserva Pacaya Samiria en Perú, espacio donde estos cetáceos suelen buscar refugio para descansar o alimentarse.

El delfín rosado es considerado el delfín de río más grande del mundo y puede llegar a medir hasta 2.8 metros y pesar cerca de 280 kilos. Su color característico, que se intensifica en los machos durante el juego o la actividad física, ha inspirado relatos y leyendas en las comunidades ribereñas.

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En la imagen compartida, el ejemplar parece interactuar con elementos del entorno mientras se desplaza con calma, un comportamiento que distingue a esta especie de sus parientes marinos.

Delfín rosado jugando en un remanso de la selva amazónica. (Captura de vídeo: Fundación Amazon River Dolphin)

Conservación y amenazas en la selva amazónica

La presencia del delfín rosado en el Amazonas no solo es un símbolo de biodiversidad, sino también un indicador del estado de los ecosistemas acuáticos.

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Investigadores y organizaciones como la Fundación Amazon River Dolphin y la Fundación Omacha se dedican a la conservación de estos animales y su entorno, integrando el conocimiento científico con la experiencia de las comunidades locales.

El registro del video coincide con recientes estudios que advierten sobre los riesgos que enfrenta la especie. Entre las principales amenazas se encuentran la pesca incidental, la contaminación por mercurio producto de la minería ilegal y la deforestación, factores que impactan tanto a los delfines como a las poblaciones humanas.

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Los científicos lideran campañas de monitoreo y evaluación de salud, llegando a tomar muestras de sangre y tejido para analizar el grado de exposición a contaminantes.

Durante estas operaciones, equipos multidisciplinarios emplean tecnologías como ultrasonidos portátiles y microchips de identificación para seguir el rastro de los delfines y evaluar signos de enfermedades emergentes.

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La información recopilada permite comprender la salud general de los ríos y anticipar los efectos de la contaminación en la cadena alimentaria amazónica.

El delfín rosado fue incluido en la lista de especies en peligro de extinción en 2018 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tras registrarse una disminución significativa de su población en las últimas décadas.

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Organizaciones ambientales mantienen acciones coordinadas para proteger a estos mamíferos, destacando la importancia de preservar los ríos y la selva como único hogar para la especie.

Características del delfín rosado

También conocido como boto o delfín del Amazonas, presenta una serie de características que lo distinguen dentro de los mamíferos acuáticos de agua dulce:

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Tamaño : Es el delfín de río más grande del mundo. Los adultos pueden medir entre 2,5 y 2,8 metros de longitud y pesar entre 200 y 280 kilogramos .

Coloración : Su tonalidad varía desde gris claro al nacer hasta un rosado intenso en la adultez, especialmente en los machos. El color puede intensificarse por el flujo sanguíneo durante la actividad física o el juego.

Morfología : Posee un hocico largo y fino, adaptado para capturar peces entre la vegetación y el lecho fangoso de los ríos. Sus aletas son grandes y anchas, lo que le permite maniobrar con precisión en aguas poco profundas y entre raíces sumergidas.

Dientes : Cuenta con dientes cónicos y molares, útiles para triturar una variedad de presas, desde peces hasta pequeños crustáceos.

Comportamiento : Suele ser más solitario o formar pequeños grupos, a diferencia de los delfines marinos. Es conocido por su comportamiento lúdico, incluyendo el uso de objetos como ramas o plantas.

Hábitat : Habita principalmente en los grandes ríos y afluentes de la cuenca amazónica y del Orinoco. Prefiere remansos , lagunas y zonas tranquilas para descansar y alimentarse.

Alimentación : Su dieta se compone de más de 50 especies de peces, como pirañas, bagres y otros habitantes de aguas dulces.

Esperanza de vida: Puede vivir entre 30 y 40 años en condiciones naturales.