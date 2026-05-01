Perú

Jorge Enrique Abello, ‘Don Armando’ de ‘Yo soy Betty, la Fea’, se encuentra en Lima por ‘El Día del Cómic Festival’

El intérprete de ‘Don Armando Mendoza’ visita Perú para compartir con fans de la icónica telenovela en uno de los eventos de cultura pop más importantes del país.

Guardar
El intérprete de Don Armando Mendoza visita Perú por primera vez para compartir con fans de la icónica telenovela en uno de los eventos de cultura pop más importantes del país. Latina TV.

Jorge Enrique Abello, el inolvidable “Don Armando” de ‘Yo soy Betty, la Fea’, ya se encuentra en Lima como invitado estelar del 'Día del Cómic Festival 2026′, uno de los eventos más esperados por los amantes de la cultura pop en Perú.

El actor colombiano llegó a la capital para reencontrarse con los fanáticos de la telenovela más exitosa de la historia y participar en una serie de actividades diseñadas para celebrar el impacto de la ficción en generaciones enteras.

PUBLICIDAD

La presencia del protagonista de ‘Yo soy Betty, la Fea’ en el festival no solo marca su primera visita oficial al país, sino que también ha desatado una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo la producción colombiana, convertida en fenómeno mundial desde su estreno en 1999.

Jorge Enrique Abello, ‘Don Armando’ de ‘Yo soy Betty, la Fea’, se encuentra en Lima por ‘El Día del Cómic Festival’. captura. Latina
Jorge Enrique Abello, ‘Don Armando’ de ‘Yo soy Betty, la Fea’, se encuentra en Lima por ‘El Día del Cómic Festival’. captura. Latina

Un reencuentro esperado: Jorge Enrique Abello en Lima

El arribo de Jorge Enrique Abello ha generado gran expectativa entre seguidores de todas las edades, quienes verán al actor participar en firmas de autógrafos, sesiones de fotos y paneles exclusivos en el recinto de Jesús María.

PUBLICIDAD

En enlace con el programa ‘Arriba mi gente’, el artista expresó su emoción por este reencuentro: “Creo que hay muchos fans y muchas personas con las cuales nos vamos a encontrar cara a cara. Va a ser muy bonito porque creo que se lo debía a toda la gente de Perú”.

El Día del Cómic Festival, que se celebra del 30 de abril al 3 de mayo, reúne a miles de fanáticos del cosplay, el cómic, la televisión y el anime, consolidándose como una de las citas más importantes del entretenimiento en el país.

Don Armando y el fenómeno de ‘Yo soy Betty, la Fea’

Interpretar a Don Armando Mendoza en ‘Yo soy Betty, la Fea’ cambió la vida de Jorge Enrique Abello y lo convirtió en referente de la televisión latinoamericana. El personaje, presidente de Ecomoda, logró conectar con el público gracias a su complejidad emocional y su evolución a lo largo de la historia.

“Cuando haces un personaje tan recordado es imposible que no te encasillen. El tema es que no luches contra eso, sino que lo dejes fluir y sigas tu camino como actor”, reflexionó el actor en la entrevista.

El impacto de la novela, creada por Fernando Gaitán, sigue vigente: ha sido emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y reconocida por el Libro Guinness de los récords como la telenovela más exitosa del mundo. La relación entre Don Armando y Betty Pinzón, interpretada por Ana María Orozco, marcó a una generación y sigue conquistando nuevas audiencias en plataformas de streaming.

El intérprete de Don Armando Mendoza visita Perú por primera vez para compartir con fans de la icónica telenovela en uno de los eventos de cultura pop más importantes del país. Captura: Latina.
El intérprete de Don Armando Mendoza visita Perú por primera vez para compartir con fans de la icónica telenovela en uno de los eventos de cultura pop más importantes del país. Captura: Latina.

Paneles, anécdotas y el detrás de cámaras de una leyenda

Durante su participación en El Día del Cómic Festival, Jorge Enrique Abello ofrecerá un panel en el que compartirá anécdotas sobre el rodaje, revelará detalles inéditos de su experiencia en la telenovela y reflexionará sobre la vigencia del fenómeno Betty.

“El sentimiento es distinto para el espectador y para mí que la hice. El público convirtió la novela en parte de su cultura, mientras que yo la veo desde el oficio, como un carpintero que observa su mueble y piensa en lo que pudo mejorar”, confesó el actor.

Abello también habló sobre el reto de retomar a Don Armando para la secuela en Amazon, señalando que la presión por satisfacer las expectativas del público fue significativa.

“Retomar el personaje fue un trabajo de muchas preguntas y varias noches de falta de sueño, porque tienes que resolverlo para ti y para los espectadores. Esperan ver lo mismo, pero diferente”, explicó.

Jorge Enrique Abello, protagonista de ‘Yo soy Betty, la Fea’, participa en ‘El Día del Cómic Festival’ en Lima con firmas de autógrafos, paneles y encuentros con sus seguidores. Latina.

Jorge Enrique Abello y los papeles que rechazó

Durante el diálogo con los medios peruanos, Jorge Enrique Abello confesó que ha rechazado papeles que no se alinean con su visión de lo que quiere representar.

En particular, mencionó propuestas para interpretar personajes ligados a la historia oscura de la mafia en Colombia: “He sido un exportador de la mejor parte de mi país. No siempre me sentiría bien de hacer un personaje que mancha esa imagen. Prefiero mostrar cómo luchamos contra esas realidades”.

El actor reveló que fue contactado para audicionar para la serie ‘Narcos’, pero declinó por las razones mencionadas, privilegiando los valores y la imagen positiva de su país en el exterior.

Jorge Enrique Abello encabezará actividades en festival limeño.
Jorge Enrique Abello encabezará actividades en festival limeño.

¿Qué días estará Don Armando en festival de Cómic?

Jorge Enrique Abello, además de actor, es coleccionista de cómics y juguetes. “Betty se convirtió en parte de la cultura popular de casi todos los países del mundo y hoy vengo a celebrar eso con el público peruano”, afirmó.

El evento ofrece a los asistentes la oportunidad de llevarse un recuerdo personalizado y compartir con uno de los protagonistas más emblemáticos de la televisión hispanoamericana.

Abello estará el 1, 2 y 3 de mayo en parque Próceres de Jesús María donde se realizará ‘El Día del Cómic Festival’ como un evento clave en el calendario cultural limeño, reuniendo a los seguidores de la telenovela y de la cultura pop en general.

'Don Armando' de ‘Yo soy Betty, la fea’ estará en el Día del Cómic Festival.
'Don Armando' de ‘Yo soy Betty, la fea’ estará en el Día del Cómic Festival.

Temas Relacionados

Jorge Enrique AbelloYo soy Betty, la Feaperu-entretenimientoEl Día del CómicLatina

Más Noticias

Katielle Alonzo, voleibolista dominicana, se despide de Géminis y la Liga Peruana de Vóley: “Son mi familia por siempre”

La atacante de 20 años disputó su primer torneo de forma profesional y superó los 400 puntos. Además, consiguió el cuarto lugar con el club de Comas

Katielle Alonzo, voleibolista dominicana, se despide de Géminis y la Liga Peruana de Vóley: “Son mi familia por siempre”

Miguel Araujo explotó por cambio de localía de equipos cuando enfrentan a Alianza Lima y Universitario: “No tienen los hue...”

El defensor de Sporting Cristal cuestionó las desigualdades presentes en la Liga 1 2026, señalando que afectan directamente a su equipo

Miguel Araujo explotó por cambio de localía de equipos cuando enfrentan a Alianza Lima y Universitario: “No tienen los hue...”

Construcción en alza: consumo de cemento sube 17,86% en marzo de 2026

El dinamismo de proyectos privados y la autoconstrucción impulsaron el resultado del primer trimestre, mientras pesca e hidrocarburos mostraron caídas significativas en marzo

Construcción en alza: consumo de cemento sube 17,86% en marzo de 2026

Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo Soy’, deslumbra en Argentina y avanza en el reality ‘Es Mi Sueño’

La cantante peruana conquista tierras argentinas tras su paso por ‘La Voz Perú’ y ‘El Retador’ en México, y recibe el apoyo del jurado en el programa de Guido Kaczka.

Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo Soy’, deslumbra en Argentina y avanza en el reality ‘Es Mi Sueño’

Increíble avistamiento de un delfín rosado jugando en un tramo del río Amazonas

Un registro reciente muestra a un joven delfín rosado desplazándose en aguas tranquilas, mientras científicos y fundaciones alertan sobre las amenazas que enfrenta esta especie emblemática de la selva amazónica

Increíble avistamiento de un delfín rosado jugando en un tramo del río Amazonas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena la captura del abogado aprista Luis Pacheco Mandujano por no presentarse a juicio

PJ ordena la captura del abogado aprista Luis Pacheco Mandujano por no presentarse a juicio

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Ley Anti Delia Espinoza: Congreso aprueba reforma de contrabando para descabezar el Colegio de Abogados de Lima

JNE condena protestas en domicilio de su presidente Roberto Burneo: “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho”

Petroperú: estos son los salarios que perciben sus trabajadores, pese a crisis financiera de la empresa estatal

ENTRETENIMIENTO

Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo Soy’, deslumbra en Argentina y avanza en el reality ‘Es Mi Sueño’

Joaquina Carruitero, la Adele de ‘Yo Soy’, deslumbra en Argentina y avanza en el reality ‘Es Mi Sueño’

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael porque intentó intimar con ella en ‘La Granja VIP’: “Tengo pudor”

Samahara Lobatón asegura que Cri Cri intentó sobrepasarse con ella en ‘La Granja VIP’: “En mi borrachera me acuerdo clarito”

DEPORTES

Katielle Alonzo, voleibolista dominicana, se despide de Géminis y la Liga Peruana de Vóley: “Son mi familia por siempre”

Katielle Alonzo, voleibolista dominicana, se despide de Géminis y la Liga Peruana de Vóley: “Son mi familia por siempre”

Miguel Araujo explotó por cambio de localía de equipos cuando enfrentan a Alianza Lima y Universitario: “No tienen los hue...”

Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio económico que ganó

Maluh Oliveira descarta haber tomado la decisión de dejar Universitario con ofertas sobre la mesa: ”No he dicho que las haya aceptado”

La delantera peruana Alesia García se coronó campeona de la Copa de Hungría con el Ferencváros Torna Club