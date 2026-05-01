El intérprete de Don Armando Mendoza visita Perú por primera vez para compartir con fans de la icónica telenovela en uno de los eventos de cultura pop más importantes del país. Latina TV.

Jorge Enrique Abello, el inolvidable “Don Armando” de ‘Yo soy Betty, la Fea’, ya se encuentra en Lima como invitado estelar del 'Día del Cómic Festival 2026′, uno de los eventos más esperados por los amantes de la cultura pop en Perú.

El actor colombiano llegó a la capital para reencontrarse con los fanáticos de la telenovela más exitosa de la historia y participar en una serie de actividades diseñadas para celebrar el impacto de la ficción en generaciones enteras.

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La presencia del protagonista de ‘Yo soy Betty, la Fea’ en el festival no solo marca su primera visita oficial al país, sino que también ha desatado una ola de nostalgia entre quienes crecieron viendo la producción colombiana, convertida en fenómeno mundial desde su estreno en 1999.

Jorge Enrique Abello, ‘Don Armando’ de ‘Yo soy Betty, la Fea’, se encuentra en Lima por ‘El Día del Cómic Festival’. captura. Latina

Un reencuentro esperado: Jorge Enrique Abello en Lima

El arribo de Jorge Enrique Abello ha generado gran expectativa entre seguidores de todas las edades, quienes verán al actor participar en firmas de autógrafos, sesiones de fotos y paneles exclusivos en el recinto de Jesús María.

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En enlace con el programa ‘Arriba mi gente’, el artista expresó su emoción por este reencuentro: “Creo que hay muchos fans y muchas personas con las cuales nos vamos a encontrar cara a cara. Va a ser muy bonito porque creo que se lo debía a toda la gente de Perú”.

El Día del Cómic Festival, que se celebra del 30 de abril al 3 de mayo, reúne a miles de fanáticos del cosplay, el cómic, la televisión y el anime, consolidándose como una de las citas más importantes del entretenimiento en el país.

Don Armando y el fenómeno de ‘Yo soy Betty, la Fea’

Interpretar a Don Armando Mendoza en ‘Yo soy Betty, la Fea’ cambió la vida de Jorge Enrique Abello y lo convirtió en referente de la televisión latinoamericana. El personaje, presidente de Ecomoda, logró conectar con el público gracias a su complejidad emocional y su evolución a lo largo de la historia.

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“Cuando haces un personaje tan recordado es imposible que no te encasillen. El tema es que no luches contra eso, sino que lo dejes fluir y sigas tu camino como actor”, reflexionó el actor en la entrevista.

El impacto de la novela, creada por Fernando Gaitán, sigue vigente: ha sido emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y reconocida por el Libro Guinness de los récords como la telenovela más exitosa del mundo. La relación entre Don Armando y Betty Pinzón, interpretada por Ana María Orozco, marcó a una generación y sigue conquistando nuevas audiencias en plataformas de streaming.

El intérprete de Don Armando Mendoza visita Perú por primera vez para compartir con fans de la icónica telenovela en uno de los eventos de cultura pop más importantes del país. Captura: Latina.

Paneles, anécdotas y el detrás de cámaras de una leyenda

Durante su participación en El Día del Cómic Festival, Jorge Enrique Abello ofrecerá un panel en el que compartirá anécdotas sobre el rodaje, revelará detalles inéditos de su experiencia en la telenovela y reflexionará sobre la vigencia del fenómeno Betty.

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“El sentimiento es distinto para el espectador y para mí que la hice. El público convirtió la novela en parte de su cultura, mientras que yo la veo desde el oficio, como un carpintero que observa su mueble y piensa en lo que pudo mejorar”, confesó el actor.

Abello también habló sobre el reto de retomar a Don Armando para la secuela en Amazon, señalando que la presión por satisfacer las expectativas del público fue significativa.

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“Retomar el personaje fue un trabajo de muchas preguntas y varias noches de falta de sueño, porque tienes que resolverlo para ti y para los espectadores. Esperan ver lo mismo, pero diferente”, explicó.

Jorge Enrique Abello, protagonista de ‘Yo soy Betty, la Fea’, participa en ‘El Día del Cómic Festival’ en Lima con firmas de autógrafos, paneles y encuentros con sus seguidores. Latina.

Jorge Enrique Abello y los papeles que rechazó

Durante el diálogo con los medios peruanos, Jorge Enrique Abello confesó que ha rechazado papeles que no se alinean con su visión de lo que quiere representar.

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En particular, mencionó propuestas para interpretar personajes ligados a la historia oscura de la mafia en Colombia: “He sido un exportador de la mejor parte de mi país. No siempre me sentiría bien de hacer un personaje que mancha esa imagen. Prefiero mostrar cómo luchamos contra esas realidades”.

El actor reveló que fue contactado para audicionar para la serie ‘Narcos’, pero declinó por las razones mencionadas, privilegiando los valores y la imagen positiva de su país en el exterior.

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Jorge Enrique Abello encabezará actividades en festival limeño.

¿Qué días estará Don Armando en festival de Cómic?

Jorge Enrique Abello, además de actor, es coleccionista de cómics y juguetes. “Betty se convirtió en parte de la cultura popular de casi todos los países del mundo y hoy vengo a celebrar eso con el público peruano”, afirmó.

El evento ofrece a los asistentes la oportunidad de llevarse un recuerdo personalizado y compartir con uno de los protagonistas más emblemáticos de la televisión hispanoamericana.

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Abello estará el 1, 2 y 3 de mayo en parque Próceres de Jesús María donde se realizará ‘El Día del Cómic Festival’ como un evento clave en el calendario cultural limeño, reuniendo a los seguidores de la telenovela y de la cultura pop en general.

'Don Armando' de ‘Yo soy Betty, la fea’ estará en el Día del Cómic Festival.